ఇవాళ 4 డిగ్రీలు పెరిగింది, వచ్చే 2 రోజుల్లో మరో 2 డిగ్రీలు - వానాకాలంలోనే మాడు కాలుతోంది
సాధారణం కన్నా మూడు నుంచి నాలుగు డిగ్రీలు అధికంగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఎల్ నినో ప్రభావంతో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు (ETV Bharat)
Published : September 28, 2026 at 1:50 PM IST
High Temperatures are Recorded in Telangana : రాష్ట్రంలో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కన్నా మూడు నుంచి నాలుగు డిగ్రీలు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. నిజామాబాద్, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాల్లో సాధారణం కన్నా నాలుగు డిగ్రీలు అధికమయ్యాయి. నిజామాబాద్, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాల్లో 35 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైంది. రాబోయే రెండు రోజుల్లో మరో రెండు డిగ్రీలు పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఎల్నినో ప్రభావంతో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయని వివరించింది.