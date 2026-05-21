తెలంగాణ 46.5, ఏపీలో 48 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నిప్పులు కురిపిస్తున్న భానుడు

అధిక ఉష్ణోగ్రతలతో నిప్పుల కుంపటిలా తెలుగు రాష్ట్రాలు - పెద్దపల్లి జిల్లాలో 46.5 గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదు - 20 జిల్లాల్లో 46 డిగ్రీలు దాటిన ఉష్ణోగ్రతలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 21, 2026 at 10:20 PM IST

High Temperatures in Telangana : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు నిప్పుల కుంపటిని తలపిస్తున్నాయి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్​లలో రోజువారీ ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగాయి. దీంతో ఎండ వేడిమికి తాళలేక ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు. తెలంగాణలో అత్యధికంగా పెద్దపల్లి జిల్లా ముత్తారంలో 46.5 డిగ్రీలు, సూర్యాపేట జిల్లాలో 46.5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. మరోవైపు ఏపీలో అత్యధికంగా పిడుగురాళ్లలో 48.1 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యింది.

గత కొద్ది రోజులుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎండలు మండుతున్నాయి. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని చంచుపల్లిలో 46.4 డిగ్రీలు, మహబూబాబాద్‌ జిల్లా కురవిలో 46.3, ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా జైనథ్‌లో 46.2, సిద్దిపేట జిల్లా అక్కన్నపేట్‌లో 46.1 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లుగా అధికారులు వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలోని 20 జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 46 డిగ్రీలు దాటాయంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. జిల్లాల వారీగా నమోదైన అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతల వివరాలు కింది పట్టికలో పరిశీలించవచ్చు.

జిల్లా నమోదైన ఉష్ణోగ్రత
పెద్దపల్లి46.5
సూర్యాపేట46.5
కొత్తగూడెం46.5
హనుమకొండ 46.4
జగిత్యాల 46.4
భూపాలపల్లి46.4
కరీంనగర్‌46.4
ఖమ్మం46.4
ఆసిఫాబాద్ 46.4
మంచిర్యాల46.4
ములుగు 46.4
నల్గొండ 46.4
సిరిసిల్ల 46.4
మహబూబాబాద్46.3
నిర్మల్‌46.3
నిజామాబాద్‌46.3
భువనగిరి46.3
ఆదిలాబాద్‌46.2

మరిన్ని జిల్లాల్లో నమోదైన ఉష్ణోగ్రతలు : వరంగల్ జిల్లా 46.2 డిగ్రీలు, సిద్దిపేట 46.1, కామారెడ్డి 45.9, జనగామ 45.5, మెదక్‌ 45.1, నాగర్‌కర్నూలు 44.9, రంగారెడ్డి 44.9, సంగారెడ్డి 44.1, మేడ్చల్‌ 43.9, మహబూబ్‌నగర్‌ 43.6, హైదరాబాద్‌ 43.4, గద్వాల 43.3, వికారాబాద్‌ 43.1, వనపర్తి 42.8, నారాయణపేట 42.4

ఏపీలో ఉష్ణోగ్రతలు : ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని వేటపాలెం (బాపట్ల), నందివాడ (కృష్ణా)ల్లో 47.6 డిగ్రీలు, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా తొర్రగుడిపాడు, ప్రకాశం జిల్లాలోని అద్దంకిలో 47.4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఏలూరు జిల్లాలోని అల్లిపల్లిలో 47.3 డిగ్రీలు, నందనమారెళ్ల (మార్కాపురం)లో 46.6, కూనవరం (పోలవరం)లో 46.5, కావలి (శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు)లో 46.4, తెనాలి (గుంటూరు)లో 46 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డయ్యాయి. రాష్ట్రంలోని 18 జిల్లాల్లో 45 డిగ్రీలకు పైగా అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు వాతావరణశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. ఇరవై జిల్లాల్లోని 200 మండలాల్లో 44 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. సోమవారం వరకు ఉష్ణ తీవ్రత కొనసాగనుందని అధికారులు వెల్లడించారు.

