రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న ఎండ తీవ్రత - 46 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు వీచే అవకాశం

ఏపీలో పెరుగుతున్న వేసవి తీవ్రత - నేడు 46 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు, 29 మండలాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందంటున్న రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ

High Temperatures and Heatwaves Increasing in AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 9:55 AM IST

High Temperatures And Heatwaves Increasing in AP: ఏపీలో ఎండల ప్రభావం మరింత తీవ్రం కానుంది. అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు తోడు వడగాలులు, ఉక్కపోత తీవ్ర ప్రభావం చూపునున్నాయని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు వెల్లడించారు. ఈరోజు 46 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు, 29 మండలాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు.

జిల్లాల వారీగా వడగాల్పుల ప్రభావం: ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ఆమదాలవలస, బూర్జ, హిరమండలం, జలుమూరు, కంచిలి, లక్ష్మీనర్సుపేట, పాతపట్నం, సారవకోట, సరుబుజ్జిలి మండలాలు విజయనగరం జిల్లాలో బాడంగి, బొబ్బిలి, బొండపల్లి, దత్తిరాజేరు, గజపతినగరం, గంట్యాడ, గరివిడి, గుర్ల, జామి, లక్కవరపుకోట, మెంటాడ, మెరకముడిదాం, నెల్లిమర్ల, రాజాం, రామభద్రాపురం, రేగిడి ఆమదాలవలస, సంతకవిటి, శృంగవరపుకోట, తెర్లాం, వంగర, వేపాడ, విజయనగరం మండలాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

ఇక పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని బలిజిపేట, భామిని, గరుగుబిల్లి, జియ్యమ్మవలస, కురుపాం, మక్కువ, పాచిపెంట, పాలకొండ, పార్వతీపురం, సాలూరు, సీతంపేట, సీతానగరం, వీరఘట్టం మండలాలు, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని అనంతగిరి మండలం, అనకాపల్లి జిల్లాలోని దేవరాపల్లి మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. సోమవారం అత్యధికంగా పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా మక్కువలో 44.2 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.

ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన: దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, దాని పరిసర ప్రాంతాలపై ఉపరితల ఆవర్తనము విస్తరించి ఉందని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అధఇకారులు తెలిపారు. శనివారం నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులో 41.2 డిగ్రీలు, తిరుపతి జిల్లా రేణిగుంటలో 41.1 డిగ్రీలు, కృష్ణా జిల్లా పెద్దపారుపూడిలో 40.9 డిగ్రీలు, చిత్తూరు జిల్లా నగరిలో 40.4 డిగ్రీలు,మన్యం జిల్లా వీరఘట్టంలో 40.3 డిగ్రీలు, విజయనగరం జిల్లా గుర్లలో 40.1 డిగ్రీల చొప్పున గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు వెల్లడించారు. వడగాలులు వీస్తున్నందున మహిళలు, పిల్లలు, వృద్ధులు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరారు.

అత్యవసర జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి : అధిక ఎండలు, అధిక వానలు ఇలా ప్రకృతిలో జరిగే ఎలాంటి మార్పులనైనా ఆపడం మనుషులకు అసాధ్యం. ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడమే ఉత్తమం. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాలను హడలెత్తిస్తున్న ఎండల నుంచి రక్షణకు ప్రజలు పలు సలహాలు సూచిస్తున్నారు. దీని ప్రకారం అత్యవసరం అయితే తప్ప ప్రజలు బయటకు వెళ్లరాదు. ఒక వేళ వెళ్లినా టోపీలు, చలువ కళ్లద్దాలు ధరించాలి. ఎండవేళ కార్మికులు విశ్రాంతి తీసుకునేలా చర్యలు చేపట్టాలి. భవన నిర్మాణాలు, ఇతర నిర్మాణ ప్రదేశాల్లో చల్లని నీరు, నీడ ప్రాంతాలను ఏర్పాటు చేయాలి.

వృద్ధులు, బాలింతలు, చిన్నారులు త్వరగా వడగాలుల ప్రభావానికి లోనయ్యే అవకాశం ఉన్నందున వారి విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వడగాలులకు సంబంధించి ఆసుపత్రుల్లో కేసులు నమోదైతే ప్రభుత్వానికి సమాచారం ఇవ్వాలి. బాధితులకు ఐస్‌ప్యాక్స్, కూలర్లు, ఏసీలు ఏర్పాటు చేసి ఉపశమనం కల్పించాలి. అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే రెడ్‌ అలర్ట్‌ జోన్లలో ప్రభుత్వ శాఖలు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రజలు కూడా శరీరానికి చల్లదనం కల్గించే ఆహార పదార్థాలు, మజ్జిగ వంటి పానియాలను ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. ఇలాంటి జాగ్రత్తల వల్ల ఎండల నుంచి ఎంతో కొంత ఉపశమనం కలుగుతుంది.

