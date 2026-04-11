ఏపీలో పెరుగుతున్న ఎండల తీవ్రత - పలు జిల్లాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు వీచే అవకాశం

రాష్ట్రంలో రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న ఎండ తీవ్రత - ఉదయం 10 గంటల తర్వాత ఇళ్ల నుంచి బయటకు వచ్చేందుకు బయపడతున్న జనం - రేపు పలు జిల్లాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు వీచే అవకాశం

High Temperatures and Heatwaves Increasing in AP
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 10:36 PM IST

High Temperatures and Heatwaves Increasing in AP : వేసవి కాలం మొదలు కావడంతో రోజురోజుకీ ఎండ తీవ్రత పెరిగిపోతుంది. ఉదయం 10 గంటలు దాటిందంటే ప్రజల ఇళ్ల నుంచి బయటకు వచ్చేందుకు బయపడతున్నారు. రాష్ట్రంలో ఎండతీవ్రతతో నేడు(శనివారం) 200 మండలాల్లో 40 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు.

రేపు(ఆదివారం) కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో వడగాల్పులు ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఎండ తీవ్రత, వడగాల్పులు, ఉక్కపోత పట్ల ప్రజలు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. అలాగే రేపు 19 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. మరో 35 మండలాల్లో వడగాల్పులు ప్రభావం చూపనున్నట్లు తెలిపారు. శనివారం కడప జిల్లా పొట్టిపాడులో అత్యధికంగా 44.7 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైనట్లు తెలిపారు.

రాత్రి సమయంలోనూ ఉక్కపోత : నెల్లూరు జిల్లాలో కూడా ఇవే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఎండ ప్రభావం పెరగడంతో పట్టణంలో నాలుగు రోజులుగా తీవ్రమైన వడగాలులు వీస్తున్నాయి. వేడిగాలులు కారణంగా వృద్ధులు, పిల్లలు అల్లాడిపోతున్నారు. రోజువారి పనుల నిమిత్తం కూడా బయటకు వెళ్లేందుకు ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎండ ప్రభావంతో పగటిపూట రోడ్లన్ని నిర్మానుష్యంగా మారుతున్నాయి. రాత్రి సమయంలో ఉక్కపోత అధికంగా ఉంటుందని ప్రజలు వాపోతున్నారు. చిరువ్యాపారుల పరిస్థితి మరీ ఇబ్బందికరంగా మారింది. ప్రభుత్వం చలివేంద్రలు, చలువ పందిళ్లు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

రాబోయే వారం రోజులు వాతావరణం ఎలా ఉంటుందంటే :

  • ఉత్తర కోస్తా, దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో ఏప్రిల్ 11న తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది.
  • ఏప్రిల్ 12న తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు, ఒకటీ రెండు ప్రాంతాల్లో గంటకు 30 నుంచి 40కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
  • ఏప్రిల్ 13, 14, 15, 16, 17 తేదీల్లో వాతావరణం పొడిగా ఉంటుంది. వేడి, తేమతో కూడిన ఉక్కపోత పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి.
  • మొత్తంగా చూస్తే వర్షం కురిసే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, తేమతో కూడిన ఉక్కపోత వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది.

