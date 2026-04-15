నిప్పుల వర్షం కురిపిస్తున్న భానుడు - 43 డిగ్రీలకు చేరిన గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఠారెత్తిస్తున్న ఎండలు, వడగాడ్పులు - రాష్ట్రంలో ఎండతీవ్రతతో 43 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు - పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్​ హెచ్చరికలు జారీ - జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారుల సూచనలు

Telangana Weather Report
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 15, 2026 at 5:07 PM IST

Choose ETV Bharat

Record Temperature in Telangana : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 43 డిగ్రీలకు పైగా నమోదవుతన్నాయి. రానున్న మూడు రోజులు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు క్రమేపి ఒకటి నుంచి రెండు డిగ్రీలు పెరిగే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఒకవైపు ఎండల తీవ్రత మరో వైపు ఉక్కపోతతో జనం అల్లాడిపోతున్నారు. ఉదయం 10 గంటలు దాటిందంటే ప్రజల ఇళ్ల నుంచి బయటకు వచ్చేందుకు బయపడతున్నారు. నిన్న ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో 43.3 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.

జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారుల సూచనలు : రానున్న మూడు రోజులు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు క్రమేపి ఒకటి నుంచి రెండు డిగ్రీలు పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఇవాళ, రేపు, ఎల్లుండి పలు జిల్లాల్లో వడ గాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. మధ్యాహ్నం సమయంలో ప్రజలు అవసరమైతేనే బయటకు రావాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా చల్లని నీరు, మజ్జిగ, కొబ్బరి నీరు లాంటివి మధ్యమధ్యలో తీసుకోవాలన్నారు. ఎండ నేరుగా తగలకుండా టోపీ లేదా గొడుగు ఉపయోగించడం మంచిదని సూచించారు.

పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్​ హెచ్చరికలు జారీ : ఇవాళ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌, మహాబూబ్‌ నగర్‌, నిజామాబాద్‌తో పాటు ఖమ్మం, మెదక్‌, మేడ్చల్‌ మల్కాజ్‌గిరి, హైదరాబాద్‌ జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. రేపు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌, ఖమ్మం, మహాబూబ్‌ నగర్​తో పాటు నిజామాబాద్‌, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, మేడ్చల్‌ మల్కాజ్​గిరి, హైదరాబాద్‌ జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఎల్లుండి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌, ఖమ్మం, మహాబూబ్‌ నగర్​తో పాటు నిజామాబాద్‌, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, మేడ్చల్‌ మల్కాజ్‌ గిరి, హైదరాబాద్‌ జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన జిల్లాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 41 నుంచి 44 డిగ్రీల మేర నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.

ఆ జిల్లాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం : ఇవాళ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​తో పాటు నిజామాబాద్‌, ఖమ్మం, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. రేపు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌తో పాటు నాగర్‌ కర్నూల్‌, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల్‌ జిల్లాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని, ఈ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

