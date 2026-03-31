రాష్రంలో మండిపోతున్న ఎండలు - పలు జిల్లాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు వీచే అవకాశం
రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు, 8 మండలాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వెల్లడించిన రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ - ఉత్తరాంధ్రలో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసేందుకు అవకాశం ఉందని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 10:22 PM IST
High Temperatures and Heat Waves Increasing in AP: రాష్ట్రంలో సూర్యుడి భగభగతో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. మార్చి నెలలోనే ఎండలు ధడ పుట్టిస్తున్నాయి. ఉదయం 10 గంటలు దాటితే బయటకు రాలేని పరిస్థితి. ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే ఏప్రిల్, మే నెలల్లో పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో అని ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
రాష్ట్రంలో వేసవి ఆరంభంలోనే ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. 34 నుంచి 38 డిగ్రీల వరకు నమోదవుతున్నాయి. భానుడి భగభగతో పగటిపూట ఆరు బయట కాలు పెట్టాలంటేనే ప్రజలు భయపడుతున్నారు. ఎండల వల్ల మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి 3గంటల వరకూ రహదారులపై జనసంచారం తక్కువగా కనిపిస్తోంది. అత్యవసరమైతేనే పగటిపూట ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. వచ్చే 2 నెలల్లో ఎండలు తీవ్రంగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. ఈసారి వేసవి సీజన్ మరింతగా ఠారెత్తిస్తుందని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది.
తీవ్ర వడగాల్పులు వీచే అవకాశం: కాగా రేపు(బుధవారం) పోలవరం జిల్లా చింతూరు, కూనవరం మండలాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు, 8 మండలాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. వాతావరణ కేంద్రం సూచనల ప్రకారం ఏప్రిల్ నెలలో సాధారణం కంటే ఎక్కవ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యేందుకు అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. రేపు విజయనగరం జిల్లా బాడంగి, మెరకముడిదాం, తెర్లాం, వంగర మండలాలు, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా గరుగుబిల్లి, గుమ్మలక్ష్మీపురం, జియ్యమ్మవలస, కొమరాడ, సీతానగరం, పోలవరం జిల్లా ఎటపాక మండలాల్లో వడగాల్పులు ప్రభావం చూపనున్నట్లు విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు.
వృద్ధులు, గర్భిణీలు, బాలింతలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. చెవుల్లోకి వేడి గాలి వెళ్లకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రఖర్ జైన్ సూచించారు. ఇవాళ అత్యధికంగా నంద్యాల జిల్లా దొర్నిపాడులో 40.9 డిగ్రీలు, అనంతపురం జిల్లా భట్టువానిపల్లిలో 40.5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు వెల్లడించారు. కోస్తాంధ్ర, దానిని ఆనుకుని ఉన్న తెలంగాణపై ఉపరితల ఆవర్తనం విస్తరించి ఉందని దీని ప్రభావంతో రేపు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసేందుకు అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
గత ఏడాది కూడా: గత ఏడాది ఫిబ్రవరి నెల మొదటి వారంలోనే ఎండలు విజృంభించాయి. అప్పట్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సగటు ఉష్ణోగ్రతలు 35 డిగ్రీలకు పైగా నమోదయ్యాయి. ఏటా మార్చి-ఏప్రిల్లో మంట పుట్టించే ఎండలు ముందే చుక్కలు చూపించాయి. ఫిబ్రవరి మొదటి వారం దాటకముందే, శివరాత్రికి శివ శివ అంటూ చలి సెలవు తీసుకోక ముందే సూర్యుడు చెలరేగి పోయాడు. అప్పట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రెండు రాష్ట్రాల్లో ఇదే పరిస్థితి. అసాధారణ వేడి ఉక్కపోతే ఉక్కిరిబిక్కిరి చేశాయి.
