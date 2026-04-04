భానుడి భగభగలు - రేపటి నుంచి పలు జిల్లాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం
ఏపీలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నఎండల తీవ్రత - రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 17 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపిన రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 9:35 PM IST
Heat Waves Are Increasing in AP: రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత కొనసాగుతోంది. రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 17 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు తెలిపారు. మరో 32 మండలాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు.
రేపు పలు జిల్లాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం: ఇక ఆదివారం శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదాలవలస, బూర్జ, హిరమండలం, జలుమూరు, లక్ష్మీనర్సుపేట, పాతపట్నం, సారవకోట, సరుబుజ్జిలి మండలాలు, విజయనగరం జిల్లా గుర్ల, సంతకవిటి మండలాలు, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాలకొండ, సీతంపేట మండలాలు, పోలవరం జిల్లా గంగవరం, కూనవరం మండలాలు, తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోకవరం మండలాల్లో తీవ్రవడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. సోమవారం నుంచి ఉత్తరాంధ్రలో మూడురోజులపాటు అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన వర్షాలుకురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. భిన్న వాతావరణ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన: దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, దాని పరిసర ప్రాంతాలపై ఉపరితల ఆవర్తనము విస్తరించి ఉందని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అధఇకారులు తెలిపారు. శనివారం నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులో 41.2 డిగ్రీలు, తిరుపతి జిల్లా రేణిగుంటలో 41.1 డిగ్రీలు, కృష్ణా జిల్లా పెద్దపారుపూడిలో 40.9 డిగ్రీలు, చిత్తూరు జిల్లా నగరిలో 40.4 డిగ్రీలు,మన్యం జిల్లా వీరఘట్టంలో 40.3 డిగ్రీలు, విజయనగరం జిల్లా గుర్లలో 40.1 డిగ్రీల చొప్పున గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు వెల్లడించారు. వడగాలులు వీస్తున్నందున మహిళలు, పిల్లలు, వృద్ధులు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరారు.