సూర్యుడి భగభగ - మండిపోతున్న ఎండలు - క్రమంగా పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు
రాష్ట్రంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఎండ తీవ్రత - ఉదయం 10 గంటలు దాటితే బయటకు రాలేని పరిస్థితి - ఏప్రిల్, మే నెలల్లో పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందోనని ప్రజల భయాందోళన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 1:48 PM IST
High Temperatures and Heat Waves are Increasing in the State : సూర్యుడి భగభగతో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. రాష్ట్రంలో మార్చి నెలలోనే ఎండలు ఠారెత్తిస్తున్నాయి. ఉదయం 10 గంటలు దాటితే బయటకు రాలేని పరిస్థితి. ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే ఏప్రిల్, మే నెలల్లో పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో అని ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
రాష్ట్రంలో వేసవి ఆరంభంలోనే ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. 34 నుంచి 38 డిగ్రీల వరకు నమోదవుతున్నాయి. భానుడి భగభగతో పగటిపూట ఆరు బయట కాలు పెట్టాలంటేనే ప్రజలు భయపడుతున్నారు. ఎండల వల్ల మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి 3గంటల వరకూ రహదారులపై జనసంచారం తక్కువగా కనిపిస్తోంది. అత్యవసరమైతేనే పగటిపూట ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. వచ్చే రెండు నెలల్లో ఎండలు తీవ్రంగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. ఈసారి వేసవి సీజన్ మరింతగా ఠారెత్తిస్తుందని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది.
ఏప్రిల్ రాకముందే రాష్ట్రంలో వడగాలులు: రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఇంకా ఏప్రిల్ రాకముందే వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అంచనా వేస్తోంది. గురువారం కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరులో వడగాలులు వీచినట్లు సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ వెల్లడించారు. తాజా అంచనాల ప్రకారం నేడు రాష్ట్రంలోని 9 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు వీచే అవకాశముందని ఉందని అన్నారు. అలాగే మరో 32 మండలాల్లో వేడి గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని అన్నారు.
తీవ్ర ప్రభావం చూపే మండలాలు: పోలవరం జిల్లా చింతూరు, కూనవరం, వరరామచంద్రాపురం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా గుమ్మలక్ష్మీపురం కురుపాం మండలాలు, తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుకొండ, కాకినాడ జిల్లా జగ్గంపేట, ఎన్టీఆర్ జిల్లా జి.కొండూరు, ఇబ్రహీంపట్నం మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు ప్రభావం చూపే అవకాశముందని పేర్కొన్నారు.
ఎన్టీఆర్, విజయనగరం, ఏలూరు పార్వతీపురం మన్యం, పోలవరం, కృష్ణా, తూర్పుగోదావరి, కాకినాడ, గుంటూరు జిల్లాల్లో మండలంలో వడగాలులు ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉందని అన్నారు. 10 జిల్లాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 40 నుంచి 42 డిగ్రీల మధ్యలో నమోదు అవుతాయని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అంచనా వేస్తోంది. శనివారం 90 మండలాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశముందన్నారు. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు.
నగర వాసుల్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి: పగటిపూట ప్రయాణించేవారు టోపీలు, మాస్కులు, మహిళలైతే ముఖానికి వస్త్రాలు రక్షణగా ధరిస్తున్నారు. ఇక విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, కూలీలు ఎండలోనే ప్రయాణిస్తున్నారు. కొందరు వేసవి నుంచి ఉపశమనం కోసం చలివేంద్రాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. కొందరు కొబ్బరి బోండాలు, శీతల పానీయాల బళ్ల వద్దకు చేరుతున్నారు. భూతాపంతో ఎండలు ఎక్కువగా ఉండే విజయవాడ వంటి ప్రాంతంలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నగర వాసుల్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి.
అవేర్ ప్లాట్ ఫారం ద్వారా 4,5 రోజుల్లో వేసవి తీవ్రత ఎలా ఉంటుందన్న సమాచారం ముందే తెలుసుకునే విధంగా ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. వాతావరణ కేంద్రాల ద్వారా అందే సమాచారం ఆధారంగా ఏ ప్రాంతాల్లో వేసవి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉoదో గుర్తిస్తారు. ఈ సమాచారo జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఇతర అధికారులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనికి అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకుంటారు. 27 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ నుంచి 32 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వరకు ఉష్ణోగ్రత నమోదు జరిగితే దానిని హెచ్చరిక గుర్తిస్తున్నారు. 33 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ నుంచి 41 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వరకు ఉష్ణోగ్రత నమోదైతే దానిని అపాయం జోన్లో ఉన్నట్లు 42 నుంచి 54 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వరకు ఉష్ణోగ్రత నమోదైతే దానిని 'మరింత అపాయంగా అవేర్ డిజిటల్ ప్లాటుఫాంలో గుర్తిస్తారు.
ప్రస్తుతానికి వడగాడ్పులు లేకపోయినా ముందు ముందు తీవ్రంగా వీచే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల వడదెబ్బలు తగిలే ప్రమాదం లేకపోలేదు. రాష్ట్రంలో 2023లో 833, 2024లో 4వేల444, 2025లో 5వేల154 చొప్పున వడదెబ్బ కేసులు నమోదయ్యాయి. 2025లో అత్యధికంగా ఏలూరు జిల్లాలో 1,284, కృష్ణా జిల్లాలో 1,214, విశాఖలో 1,089, కడప-325, పల్నాడు జిల్లాలో 268 చొప్పున వడదెబ్బ కేసుల నమోదయ్యాయి. ఈ ఏడాది వేసవి తీవ్రత అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన సమయం వచ్చిందని పర్యావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
వేసవిని దృష్టిలో ఉంచుకుని మరోవైపు ప్రభుత్వం వేసవి కార్యాచరణను సిద్ధం చేసింది. ఇప్పటికే వైద్యారోగ్య శాఖ అప్రమత్తమైంది. ఆస్పత్రుల వారీగా ఓఆర్ఎస్ప్యాకెట్లు, మందులను సిద్ధంగా ఉంచింది.
