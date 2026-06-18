కేవలం 4 నిమిషాలు - ఏటీఎం మెషిన్ను ఎత్తుకెళ్లిన దొంగలు
ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో వరుసగా ఏటీఎంల అపహరణ - తాజాగా బుక్కరాయసముద్రంలో ఎస్బీఐ ఏటీఎం చోరీ - కేవలం 4 నిమిషాల్లోనే యంత్రాన్ని లాక్కెళ్లిన దొంగలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 2:24 PM IST
Anantapur ATM Thefts : గతంలో ఏటీఎంలను పగలగొట్టి డబ్బులు దోచుకెళ్లేవారు. కానీ ఇప్పుడు దొంగలు రూటు మార్చారు. ఏకంగా ఏటీఎం యంత్రాలనే పెకలించి ఎత్తుకెళ్తున్నారు! ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో వరుసగా జరుగుతున్న ఈ హైటెక్ ఏటీఎం చోరీలు సంచలనంగా మారాయి. తాజాగా బుక్కరాయసముద్రంలో కేవలం 4 నిమిషాల్లో ఏటీఎంను లాక్కెళ్లిన తీరు పోలీసులకే సవాలు విసురుతోంది. ఈ ముఠాల ఆపరేషన్ ఎలా సాగుతోంది? అసలు వీరు ఎవరు? ఇక్కడికి ఎలా వస్తున్నారు?
ఉమ్మడి అనంతలో వరుస చోరీలు : ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాను ఏటీఎం దొంగలు టార్గెట్ చేశారు. ఇప్పటికే ధర్మవరం, గార్లదిన్నె, గుంతకల్లు ప్రాంతాల్లో దొంగతనాలు జరిగాయి. తాజాగా బుక్కరాయసముద్రం మండల కేంద్రంలో మరో ఏటీఎం చోరీకి గురైంది. గతంలో యంత్రాలను పగలగొట్టి డబ్బులు తీసుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఏకంగా ఏటీఎం యంత్రాలనే పెకలించి లగేజీ వాహనాల్లో వేసుకుపోతున్నారు. ఈ నాలుగు చోట్ల ఒకే తరహాలో దొంగతనాలు జరగడం పోలీసులకు పెద్ద సవాలుగా మారింది.
ఈ పక్కా ప్లానింగ్ చోరీల వెనుక ఉత్తరాది ముఠాలు ఉన్నట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. హరియాణా రాష్ట్రంలోని గుర్గావ్, మేవార్ ప్రాంతాల ముఠాలే ఈ పని చేస్తున్నట్లు భావిస్తున్నారు. వీరు ఏపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఒడిశా రాష్ట్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటారు. ఒక్కో ముఠాలో ఐదుగురు లేదా ఆరుగురు సభ్యులు ఉంటారు. ఇలాంటివి ఒకేసారి 40 నుంచి 50 ముఠాలు వివిధ వాహనాల్లో దక్షిణాదికి వస్తాయి. ఈ ముఠా సభ్యులకు చోరీలు చేయడం, తప్పించుకోవడంపై ప్రత్యేక శిక్షణ ఉంటుంది.
15 నిమిషాల్లో లేపేశారు : వీరు చోరీ చేసే విధానం పక్కా సినిమా తరహాలో ఉంటుంది. జాతీయ రహదారులకు సమీపంలో, పట్టణ శివార్లలో ఉన్న ఏటీఎంలనే వీరు ఎంచుకుంటారు. ముందుగా ఏటీఎం వద్ద సెక్యూరిటీ, సీసీ కెమెరాల గురించి స్థానికుల్లా కలిసిపోయి రెక్కీ నిర్వహిస్తారు. అర్ధరాత్రి దాటాక రంగంలోకి దిగుతారు. ముఠాలో ఒకరు బయట కాపలా ఉంటే, మరొకరు ఏటీఎంను తెరవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కుదరకపోతే బొలెరో లగేజీ వాహనానికి తాడు కట్టి ఏటీఎంను లాగేస్తారు. కేవలం 15 నిమిషాల్లో చోరీ ముగించి, యంత్రంతో సహా ఉడాయిస్తారు. ఈ సమయంలో ఎవరైనా అడ్డుకుంటే ప్రాణాలు తీయడానికైనా వీరు వెనుకాడరు. చోరీ జరిగే ప్రాంతానికి సమీపంలోనే భారీ కంటెయినర్లను సిద్ధంగా ఉంచుతారు. దోచుకున్న డబ్బు, పెకలించిన యంత్రాలు, తాము వచ్చిన బైకులు అన్నీ ఆ కంటెయినర్లోకి ఎక్కించేస్తారు. అనంతరం ఆ కంటెయినర్లోనే వీరు కూడా దాక్కుంటారు. దీంతో టోల్ గేట్ల వద్ద, హైవేలపై పోలీసులు తనిఖీ చేసినా వీరు దొరకకుండా దర్జాగా జారుకుంటారు.
"ఈ ఘటనలో మెుత్తం ఏటీఎం బాక్స్ను దుండగులు తీసుకెళ్లారు. ఇంతకుముందు కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి తరహా ఘటనలు జరిగాయి. దీని బేసిస్ మీద మనకున్నా క్లూస్ ఉపయోగించి కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నాం."-జగదీశ్, జిల్లా ఎస్పీ
బుక్కరాయసముద్రంలో కళ్లు చెదిరే చోరీ : బుక్కరాయసముద్రం పోలీస్ స్టేషన్కు కూతవేటు దూరంలో ఉన్న ఎస్బీఐ ఏటీఎంలో కళ్లు చెదిరే దొంగతనం జరిగింది. బుధవారం తెల్లవారుజామున 2 గంటల సమయంలో ముగ్గురు దొంగలు వచ్చారు. వారు అనంతపురం వైపు నుంచి బొలెరో ఛాంప్ వాహనంలో ఏటీఎం వద్దకు చేరుకున్నారు. తాడు కట్టి ఏటీఎంను రోడ్డు పైకి లాగేశారు. ఆ యంత్రాన్ని వాహనంలో వేసుకుని గోవిందపల్లి వైపు వెళ్లిపోయారు. ఆ సమయంలో రోడ్డుపై వాహనాలు తిరుగుతున్నా సరే, కేవలం 4 నిమిషాల్లోనే పని ముగించేశారు. ఈ ఏటీఎంలో ఏకంగా రూ.15.84 లక్షలను అపహరించారు.
ఆధారాలు దొరక్కుండా దహనం : దొంగతనం చేసిన ఏటీఎంను శింగనమల మండలం ఆకులేడు గ్రామ శివారుకు తీసుకెళ్లారు. అక్కడ అందులోని డబ్బు తీసుకుని, ఆధారాలు దొరక్కుండా యంత్రానికి పెట్రోల్ పోసి నిప్పు పెట్టారు. ఉదయం 5 గంటలకు స్థానికులు గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఏటీఎం వద్ద సీసీ కెమెరాలు పనిచేయకపోవడంతో సమీపంలోని సీసీ ఫుటేజీల్లో దుండగుల ఆనవాళ్లను పోలీసులు గుర్తించారు. సీఐ సుబ్బారాయుడు, ఎస్సై రాంప్రసాద్ ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి డాగ్ స్క్వాడ్, క్లూస్ టీంతో ఆధారాలు సేకరించారు. జిల్లా ఎస్పీ జగదీశ్ ఘటనా స్థలాన్ని స్వయంగా పరిశీలించారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు ఆరు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించినట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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