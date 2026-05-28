ఏపీలో 457 కి.మీ. హైస్పీడ్ రోడ్ కారిడార్ - మారనున్న ఏజెన్సీ ప్రాంతాల ముఖచిత్రం
కోల్కతా-చెన్నై హైవేకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఖరగ్పూర్-అమరావతి మార్గం నిర్మాణం - మోర్త్ సూచించిన 3 ఎలైన్మెంట్లలో ‘ఏజెన్సీ’ మార్గానికే రాష్ట్రం మొగ్గు - మొత్తం 1,107 కి.మీ.లలో ఏపీలో 457 కి.మీ.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 10:45 AM IST
Amaravati to Kharagpur High Speed Corridor Through Agency Areas in AP : సరకు రవాణా వేగంగా సాగేలా పశ్చిమ బెంగాల్లో ఖరగ్పూర్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి వరకు నిర్మించతలపెట్టిన హైస్పీడ్ రోడ్ కారిడార్ మన రాష్ట్రంలోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాల మీదుగా వెళ్లనుంది. కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ (మోర్త్) మొత్తం మూడు ఆప్షన్లను సూచించింది. అందులో ఏజెన్సీ ప్రాంతాన్ని ఎక్కువగా కవర్చేసేలా ఉన్న ఎలైన్మెంట్కు కూటమి ప్రభుత్వం ప్రాథమికంగా అంగీకారం తెలిపింది. ఈ 4 వరుసల కారిడార్కు ఆనుకొని అనేక ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందేందుకు అవకాశం ఉంది. అందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. ఎన్హెచ్-516కి సమాంతరంగా..
మోర్త్ సూచించిన ఆప్షన్ 1: కోల్కతా-చెన్నై మధ్య ప్రస్తుతమున్న ఎన్హెచ్-16లో ఖరగ్పూర్ నుంచి విజయవాడ సమీపంలో అమరావతి ఔటర్ రింగ్రోడ్ వరకు హైవేను హైస్పీడ్ కారిడార్గా మార్చేలా సూచించారు.
ఆప్షన్ 2: ఇందులో పశ్చిమబెంగాల్, ఒడిశాలలోని బహరగోరా, ఝార్ఖండ్, భంజనగర్, కామాఖ్యనగర్, పద్మాపూర్ మీదుగా రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించి పార్వతీపురం, కురుపాం, సాలూరు, పాడేరు, చింతపల్లి, గోకవరం, మక్కువ, అరకు, కన్నాపురం, కామవరపుకోట, ద్వారకా తిరుమల, జంగారెడ్డిగూడెం, దేవరపల్లి, నూజివీడు మీదుగా ఆగిరిపల్లి సమీపంలో అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్లో కలుస్తుంది.
ఆప్షన్ 3: ఖరగ్పూర్ నుంచి పశ్చిమబెంగాల్, ఝార్ఖండ్, ఒడిశా మీదుగా వచ్చి ఏపీ సరిహద్దులో కుంట మీదుగా చింతూరు, చింతలపూడి, కుకునూరు, విస్సన్నపేట మీదుగా మైలవరం సమీపంలో అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ను కలిసేలా ప్రతిపాదించారు.
ఇందులో రెండో ఆప్షన్ ఎలైన్మెంట్కు రాష్ట్రప్రభుత్వం సమ్మతి తెలిపింది. ఇది విజయనగరం-రాజమహేంద్రవరం మధ్య ఏజెన్సీ ప్రాంతాల మీదుగా విస్తరణ పనులు జరుగుతున్న ‘ఎన్హెచ్-516ఇ’కి అనేక చోట్ల సమాంతరంగా వెళ్తుంది.
ప్రాజెక్ట్కు రూ.75,629 కోట్లు అవుతుందని అంచనా : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమ్మతి తెలిపిన మార్గం మొత్తం 1,107 కి.మీ. (పశ్చిమబెంగాల్లో 65 కి.మీ., ఝార్ఖండ్- 63, ఒడిశా- 522, ఏపీలో 457 కి.మీ.). ఇందులో 1,057 కి.మీ. గ్రీన్ఫీల్డ్ కారిడార్ ఉంది. అలాగే ఆంధ్రప్రేదశ్లో అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో 202 కి.మీ., పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 116 కి.మీ., ఏలూరు జిల్లాలో 111 కి.మీ., తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 28, మేరకు ఉంటుంది. ఈ కారిడార్ ప్రస్తుతమున్న కోల్కతా-చెన్నై హైవేకు గరిష్ఠంగా 120 కి.మీ., కనిష్ఠంగా 20 కి.మీ., దూరం నుంచి వెళ్లనుంది.
అలాగే గంటకు 100 నుంచి 120 కి.మీ. వేగంతో వాహనాలు వెళ్లేలా దీన్ని నిర్మించాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ప్రాజెక్ట్కు రూ.75,629 కోట్లు అవుతుందని అంచనా ఉంది. ఇందులో సివిల్ పనుల విలువ రూ.66,648 కోట్లు ఉండనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం 2,371 హెక్టార్ల అటవీ భూములు, 10,603 హెక్టార్ల ఇతర భూములు సేకరించాల్సి ఉంటుంది. వీటికి రూ.8,982 కోట్ల వ్యయమవుతుంది. ఈ హైస్పీడ్ కారిడార్ నిర్మాణంలో సగటున కి.మీ.కు రూ.68.32 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా.
ఇవీ ప్రయోజనాలు :
- సరకు రవాణాలో వేగం పెరగనుంది.
- కోల్కతా-చెన్నై హైవే-16కు ప్రత్యామ్నాయ హైవే కావడంతో ఎన్హెచ్-16పై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
- విశాఖపట్నం-రాయ్పూర్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ హైవేని సాలూరు సమీపంలో ఈ హైస్పీడ్ కారిడార్ క్రాస్ చేస్తుంది. ఈ హైవేలో వచ్చే వాహనాలు ఈ కారిడార్లోకి చేరుకొని అటు ఖరగ్పూర్ వైపు, ఇటు అమరావతి వైపు రాకపోకలు సాగించే వీలుంది.
- అనేక కొత్త ప్రాంతాలు, ఏజెన్సీ మీదుగా కారిడార్ వెళ్లనుండటంతో అక్కడ అభివృద్ధి చెందేందుకు అవకాశం ఉంది.
- అరకు, పాడేరు, లంబసింగి వంటి ప్రాంతాలకు పర్యాటకులు పెరిగేందుకు దోహదపడుతుంది.
