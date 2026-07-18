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ధర్మవరం, పుట్టపర్తి మీదుగా బుల్లెట్‌ రైలు!

హైదరాబాద్‌- బెంగళూరు కారిడార్‌ ఎలైన్‌మెంట్‌లో మార్పులు కోరిన ఏపీ ప్రభుత్వం - 11.4 కి.మీ. మారిస్తే రెండు ప్రాంతాలకు మేలు

Change In High-Speed Rail Corridor Alignment
Change In High-Speed Rail Corridor Alignment (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 7:36 AM IST

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Bullet Train Via Dharmavaram and Puttaparthi: పట్టు చీరలకు ప్రసిద్ధిగాంచిన ధర్మవరం, ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమైన పుట్టపర్తిల మీదుగా బుల్లెట్‌ రైలు పరుగులు పెట్టనుంది. హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరుకు బుల్లెట్‌ రైలు నడిపేందుకు నిర్మించనున్న హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కారిడార్‌ను ధర్మవరం, పుట్టపర్తి మీదుగా చేపట్టేలా ఎలైన్‌మెంట్‌లో మార్పు చేయనున్నారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నేషనల్‌ హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్‌ (ఎన్‌హెచ్‌ఆర్‌సీఎల్‌)కు ప్రతిపాదించింది. దీనిపై అధికారులు అధ్యయనం చేస్తున్నారు. ఎలైన్‌మెంట్‌లో స్వల్ప మార్పు చేస్తే సరిపోతుందనే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు.

హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరుకు 597 కిలోమీటర్ల మేర హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కారిడార్‌ నిర్మించనున్నారు. ఇందులో తెలంగాణలో 239 కిలోమీటర్లు, ఏపీలో 264, కర్ణాటకలో 94 కిలోమీటర్లు ఉంది. మన రాష్ట్రంలో కర్నూలు, డోన్, గుత్తి, అనంతపురం, కియా సమీపంలో దుద్దేబండ, హిందూపురంలలో స్టేషన్లు నిర్మించాలని తొలుత ప్రతిపాదించారు. ఇది హైదరాబాద్‌- కర్నూలు- అనంతపురం- బెంగళూరు హైవేకి చాలావరకు సమాంతరంగా వెళ్తుంది.

ధర్మవరం, పుట్టపర్తి మీదుగా బుల్లెట్‌ రైలు! (ETV Bharat)

ఈ ఎలైన్‌మెంట్‌లో అనంతపురం నుంచి హిందూపురం వరకు 90.7 కిలోమీటర్లు ఉంది. మధ్యలో దుద్దేబండ వద్ద మాత్రమే స్టేషన్‌ వస్తుంది. దీనికి బదులు అనంతపురం నుంచి ధర్మవరం, పుట్టపర్తిలకు సమీపంగా హిందూపురం వైపు వెళ్లేలా ప్రతిపాదించారు. తద్వారా అనంతపురం నుంచి హిందూపురానికి 102.1 కిలోమీటర్లు అవుతుంది. ముందుగా అనుకున్న ఎలైన్‌మెంట్‌ కంటే కేవలం 11.4 కిలోమీటర్లు మాత్రమే పెరుగుతుంది.

అనేక ప్రయోజనాలు: గతంలో అనుకున్న ఎలైన్‌మెంట్‌లో అనంతపురం-హిందూపురం మధ్య దుద్దేబండ వద్ద మాత్రమే స్టేషన్‌ వస్తుంది. అది కియా పరిశ్రమకు వచ్చే వారికి ఉపయోగపడుతుంది. దానికి బదులు కొత్త అలైన్‌మెంట్‌లో ధర్మవరం, పుట్టపర్తి మీదుగా కారిడార్‌ నిర్మించి, ఈ రెండు చోట్లా స్టేషన్లు నిర్మిస్తే అనేక ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. ముఖ్యంగా పుట్టపర్తికి దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే భక్తులు, విదేశీ భక్తులు అటు బెంగళూరు, ఇటు హైదరాబాద్‌ వైపు నుంచి సులభంగా చేరుకునేందుకు వీలుంటుంది. పుట్టపర్తి సమీపంలో యుద్ధవిమానాల తయారీ ప్రాజెక్ట్‌ ఏర్పాటవుతుండగా, మరికొన్ని ప్రాజెక్ట్‌లు రానున్నాయి. ధర్మవరం, పుట్టపర్తి సమీప ప్రాంతాల ప్రజలకు బుల్లెట్‌ రైల్‌ సదుపాయం అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు అవుతుంది. కియా పరిశ్రమ ప్రాంతం నుంచి 20 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే పుట్టపర్తి వద్ద హైస్పీడ్‌ రైల్వే స్టేషన్‌ ఉంటుంది. వీటన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వం అలైన్‌మెంట్‌లో మార్పు కోరింది.

కొద్ది రోజుల కిందట నేషనల్‌ హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్‌ అధికారులతో సచివాలయంలో సమావేశం నిర్వహించారు. ధర్మవరం, పుట్టపర్తి మీదుగా కారిడర్‌ వెళ్లే అలైన్‌మెంట్‌పై చర్చ జరిగింది. హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు కారిడార్‌పై చేస్తున్న ఫైనల్‌ లొకేషన్‌ సర్వే(ఎఫ్​ఎల్​ఎస్​), డీపీఆర్‌ తయారీలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సూచించిన అలైన్‌మెంట్‌ ప్రకారం చేయాలని కోరారు. తర్వాత రైల్వే బోర్డ్‌ ఛైర్మన్‌కు ప్రభుత్వం లేఖరాసింది. దీంతో ఈ లైన్‌మెంట్‌ను ఎన్‌హెచ్‌ఆర్‌సీఎల్‌ అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.

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