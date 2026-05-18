3 గంటల్లోనే హైదరాబాద్ టు ముంబయి - బుల్లెట్ ట్రైన్కు అంతా రెడీ!
మూడు రాష్ట్రాల్లో హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్ ప్రాజెక్టు - తెలంగాణలో 93 కిలో మీటర్లు, కోకాపేట-వికారాబాద్లలో రైల్వేస్టేషన్లు - మహారాష్ట్ర పరిధిలో 3 ప్రాంతాల్లో 35 కిలో మీటర్ల మేర భూగర్భ మార్గం
Published : May 18, 2026 at 10:43 AM IST
High Speed Rail Corridor Project In Telangana : హైదరాబాద్ నుంచి మన దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబయి సిటీకి ప్రస్తుతం రోడ్డు మార్గంలో అయితే సుమారు 12 గంటలు, ట్రైన్లో అయితే దాదాపు 15 గంటల సమయం పడుతోంది. బుల్లెట్ ట్రైన్లో గంటకు గరిష్ఠంగా 300 కిలో మీటర్ల వేగంతో కేవలం మూడు గంటల్లో చేరుకునేలా హైదరాబాద్-పుణె-ముంబయి హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్ ప్రణాళికలు రెడీ అయ్యాయి. ఇప్పటికే సర్వే పూర్తి కాగా, తాజాగా డీపీఆర్ (సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక) కూడా సిద్ధం అయిందని నేషనల్ హైస్పీడ్ రైల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్) తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలిపింది.
ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తయితే బుల్లెట్ (హైస్పీడ్) ట్రైన్లో హైదరాబాద్ నుంచి ముంబయికి కనిష్ఠంగా 2.55 గంటలు, గరిష్ఠంగా 3.13 గంటల్లో చేరుకోవచ్చని స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రాజెక్టులో మరో ఆసక్తికరమైన అంశం కూడా దాగి ఉంది. మహారాష్ట్ర పరిధిలోని మూడు ప్రాంతాల్లో మొత్తం 35.30 కిలోమీటర్ల మార్గాన్ని భూగర్భ మార్గం (అండర్ గ్రౌండ్) నిర్మిస్తారు. ఈ కారిడార్లోని ఖండాల ఘాట్ ప్రాంతంలో మొత్తం 13 చోట్ల కొండల్ని తొలచి టన్నెల్ల నిర్మాణం చేపడతారు. మొత్తం దూరం 24 కిలోమీటర్లుగా ఉండనుంది. హైదరాబాద్లో మెట్రో రైలు కోసం పిల్లర్లపై నిర్మించిన ట్రాక్ మాదిరిగా హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్ నిర్మాణం చేపడతారు. కొండ ప్రాంతాలు, భూగర్భంలో, నదుల మీదుగా నిర్మాణానికి ప్రతిపాదించిన ఈ హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్లో అనేక అంశాల్లో విశేషమైన పనులున్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి 1న బడ్జెట్లో దేశవ్యాప్తంగా తొమ్మిది రాష్ట్రాల పరిధిలో 7 హైస్పీడ్ (బుల్లెట్) రైలు కారిడార్ ప్రాజెక్టుల్ని ప్రకటించింది. ఇందులో 3 మన రాజధాని హైదరాబాద్ నుంచే ఉన్నాయి. హైదరాబాద్-చెన్నై, హైదరాబాద్-బెంగళూరు మార్గం సర్వే దశలో ఉండగా, హైదరాబాద్-పుణె-ముంబయి ప్రాజెక్టు సర్వే పూర్తి కావడంతో పాటు డీపీఆర్ను సైతం ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్ వేగంగా సిద్ధం చేసింది. ఈ కారిడార్ మొత్తం దూరం 671 కిలోమీటర్లు ఉండగా, ఇందులో 93 కిలో మీటర్లు (14 శాతం) తెలంగాణలో, 121 కిలో మీటర్లు (18 శాతం) కర్ణాటకలో, అత్యధికంగా 457 కిలో మీటర్లు (68 శాతం) మహారాష్ట్రలో ఉంటుంది.
రైలు ఆగే స్టేషన్లు ఇవే :
తెలంగాణలో : హైదరాబాద్ (కోకాపేట), వికారాబాద్
కర్ణాటకలో : కలబురిగి
మహారాష్ట్రలో : పుణె, బారామతి, పంఢర్పుర్, సోలాపుర్, విఖ్రోలి, థానే, నవీ ముంబయి, లోనావాలా, పింప్రిచించ్వాడ్
ఒక్కో స్టేషన్కు 247 ఎకరాలు : బుల్లెట్ ట్రైన్ పరుగులో వేగమే కాదు అవి ఆగే స్టేషన్లలోనూ ఎంతో ప్రత్యేకత ఉండనుంది. సాధారణ స్టేషన్ల మాదిరి కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో ఈ రైల్వేస్టేషన్లను నిర్మించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం అవుతున్నాయి. ఒక్కో స్టేషన్ ప్రాంగణానికి భవన నిర్మాణం, పార్కింగ్ ఇతర మౌలిక సదుపాయాల కోసం 247 ఎకరాల భూమి అవసరం అవుతుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. పెద్ద ఎత్తున భూమి కావాలని ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్ తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.
ఇటీవల తొలుత రోడ్లు-భవనాల శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, తాజాగా సీఎస్ రామకృష్ణారావు, స్పెషల్ సీఎస్ (రవాణా, ఆర్అండ్బీ) వికాస్రాజ్తో ఆ సంస్థ అధికారులు సమావేశమైన సందర్భంలో ఈ ప్రాజెక్టు, ప్రత్యేకతలు, విశేషాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కావాల్సిన సహకారం గురించి క్షుణ్నంగా వివరించారు. రాష్ట్రంలో మొదట కోకాపేట, వికారాబాద్లలో హైస్పీడ్ స్టేషన్లను గుర్తించగా, తాజాగా శంషాబాద్ వరకు చేరింది. స్టేషన్ నిర్మించే ప్రాంతాన్ని గుర్తించాల్సి మాత్రమే ఉంది. మొత్తంగా ఎయిర్పోర్ట్ సమీపంలోనే ఈ స్టేషన్ ఉంటుంది. వికారాబాద్, కోకాపేట స్టేషన్ల నిర్మాణాలు, ప్రాంగణాలకు మొత్తం 247 ఎకరాలు కావాలని, డిపో కోసం భారీ ఎత్తున భూమి కావాలని ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.
నదులపై భారీ వంతెనలు :
- ఈ ప్రాజెక్టు మార్గంలో మొత్తం 101 బ్రిడ్జిలను నిర్మించనున్నారు. ఇందులో 13 స్టీల్వి ఉంటాయి. ప్రధాన నదులపై 29 భారీ బ్రిడ్జి నిర్మాణాలను ప్రతిపాదించారు. ములా-ముఠా నదిపై 360 మీటర్ల పొడవైన వంతెన, భీమా నదిపై 280 మీటర్లు, బోరి నదిపై 225 మీటర్ల చొప్పున నిర్మిస్తారు.
- ఈ మార్గంలో రాకపోకలు సాగించే ప్రయాణికుల సంఖ్యపైన ఇప్పటికే అంచనాలు రూపొందించారు. ప్రారంభ సంవత్సరంలో రోజుకు 63,494 మంది, 2041 నాటికి 95,050, 2051కి 1,22,727, 2061 సంవత్సరం నాటికి 1,52,092 మంది ప్రయాణిస్తారని అధికారులు అంచనా వేశారు.
- వికారాబాద్ హైస్పీడ్ రైలు స్టేషన్కు 2.3 కిలో మీటర్ల దూరంలో రైల్వే స్టేషన్, 3 కిలో మీటర్ల దూరంలో వికారాబాద్ టౌన్లు ఉన్నాయి. ప్రతిపాదిత స్టేషన్ ప్రాంతం భూమి ప్రైవేటు వారిది.
- కోకాపేట హైస్పీడ్ రైలు స్టేషన్కు ప్రతిపాదిత మెట్రో రైలు స్టేషన్ (కోకాపేట నియోపోలిస్) 0.5 కిలో మీటర్ల దూరంలో, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కేవలం 0.01 కిలో మీటరు దూరంలో, లింగంపల్లి రైల్వేస్టేషన్ 13 కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉన్నాయి. ప్రతిపాదిత స్టేషన్ ప్రాంతం భూమి కొంత ప్రైవేటుది ఉండగా, కొంత ప్రభుత్వానిది ఉంది.
ఒక్కో రైల్లో 16 బోగీలు, 1,215 మంది ప్రయాణికులు : ఒక్కో బుల్లెట్ రైల్లో 16 బోగీలను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఒకేసారి మొత్తం 1,215 మంది ప్రయాణించే కెపాసిటీతో సీట్లు ఉంటాయి. ప్రాజెక్టు ఆపరేషన్ కోసం మహారాష్ట్రలోని థానేలో ఒక భారీ బుల్లెట్ రైళ్ల డిపో, వర్క్షాప్ను, హైదరాబాద్లో మరో డిపోను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ముంబయిలో ఆపరేషన్ కంట్రోల్ కేంద్రాన్ని ప్రతిపాదించారు.
