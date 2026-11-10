యాక్సిడెంట్లకు అడ్డాగా 'రాజీవ్ రహదారి' - ఆగని రోడ్డు ప్రమాదాలు, మరణాలు!
Rajiv Rahadari Turns Into Accidents : తెలంగాణలోని రాజీవ్ రహదారి వరుస రోడ్డు ప్రమాదాలకు కేంద్రంగా మారుతోంది. ఈ రహదారిపై ఏడాదికి వందల మంది ప్రయాణికులు ప్రాణాలు కోల్పోతుండటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
Published : November 10, 2026 at 1:43 PM IST
రాజీవ్ రహదారి రోడ్డు ప్రమాదాలకు కేంద్రంగా మారుతోంది. ఉత్తర తెలంగాణను రాజధానితో అనుసంధానించడానికి, పరిశ్రమలకు ముడి పదార్థాలను రవాణా చేయడానికి, మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్ వంటి రాష్ట్రాల్లోని ముఖ్యమైన ప్రాంతాలకు ట్రాఫిక్ను సులభతరం చేయడంలో ఇది చాలా కీలకమైనది. ఇంత ముఖ్యమైన రహదారిపై ఎక్కడ చూసినా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ రెండు లేన్ల రహదారిని నాలుగు లేన్ల రహదారిగా మార్చే పనిని 2007లో పీపీపీ (పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్) పద్ధతిలో సుమారు రూ. 1,358 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ప్రారంభించారు.
ఇది 2014లో పూర్తిగా అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది హైదరాబాద్ను సిద్దిపేట, కరీంనగర్, పెద్దాపల్లి, గోదావరిఖనిలతో కలుపుతూ జైపూర్ మండలంలోని ఇందారంలో ముగుస్తుంది. ఈ రహదారి మొత్తం పొడవు 206.178 కిలోమీటర్లు. జిల్లాలో ఇందరాం ఎక్స్రోడ్డు నుంచి గోదావరి వంతెన వరకు దూరం సుమారు 7 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.
7 కిలోమీటర్ల పరిధిలో 5 మరణాలు
ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి సెప్టెంబర్ చివరి వరకు రాజీవ్ రోడ్డుపై 1,067 ప్రమాదాలు జరిగాయి. అధికారిక వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, వీరిలో 355 మంది మరణించగా, 464 మంది గాయపడ్డారు. మంచిర్యాల జిల్లాలోని 7 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు 5 మరణాలు సంభవించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మార్చి 3న వాణిజ్య పన్నుల శాఖ సీనియర్ ఇన్స్పెక్టర్ అలపూరి అనురాగ్, పోలీస్ శాఖకు చెందిన లక్ష్మణ్, అంజిబాబు, గణేష్ నిమజ్జనం చూసి ఇంటికి తిరిగి వెళ్తుండగా వారిని ఒక లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ దుర్ఘటనలో ఇద్దరు మృతి చెందారు.
బ్లాక్ స్పాట్ల వద్దే ప్రమాదాలు
ఇందారం ఎక్స్రోడ్ నుంచి గోదావరి వంతెన వరకు ఉన్న నాలుగు లేన్ల రహదారిపై అనేక ప్రమాదకర ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. ఇందారం ఎక్స్రోడ్, టేకుమట్ల ఎక్స్రోడ్, నజీర్పల్లి ఫ్లైఓవర్, ఇందారం , ఐకే-1ఏ మూలమాలపు, అటవీ శాఖ చెక్ పోస్ట్ ప్రాంతాల సమీపంలో చాలా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ మార్గం గుండా బొగ్గు, కంకర, బూడిద, ఇసుక, ఇతర రవాణా వాహనాలు ప్రయాణిస్తాయి. ప్రమాదాలను నివారించడానికి పోలీసులు బారికేడ్లు, వేగ పరిమితులు, హెచ్చరిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేశారు. కానీ వాహనదారులు రహదారి భద్రతా ప్రమాణాలను పాటించకపోవడమే ప్రమాదాలకు కారణంగా కనిపిస్తోంది.
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