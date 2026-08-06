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పులిని తుపాకితో కాల్చి - గోళ్ల కోసం కాళ్లు నరికేసిన వేటగాళ్లు - ఏడుగురు అరెస్ట్‌

నల్లమల అడవుల్లో రెండు పులులు మృతి - ఆత్మకూరు రీజియన్‌లో ఒకటి, గిద్దలూరులో మరో పులి మృతి - పులుల మృతిపై వివరణ ఇచ్చిన హైపవర్ కమిటీ ఛైర్మన్ మల్లికార్జునరావు

High Power Committee On Tiger Deaths in Nallamala Forest
High Power Committee On Tiger Deaths in Nallamala Forest (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 8:18 PM IST

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High Power Committee On Tiger Deaths in Nallamala Forest : రాష్ట్రంలో సంచలనం రేపిన పులుల మృతిపై హైపవర్ కమిటీ ఛైర్మన్‌ మల్లికార్జునరావు, కన్వీనర్ రాహుల్‌ పాండే వివరణ ఇచ్చారు. నల్లమల అడవుల్లో రెండు పులులు మరణించాయని, ఆత్మకూరు రీజియన్‌లో ఒకటి, గిద్దలూరులో మరో పులి మృతి చెందినట్లు వెల్లడించారు. గిద్దలూరు అటవీ ప్రాంతంలో పులిని వేటగాళ్లు తుపాకితో కాల్చి చంపేశారని తెలిపారు. పులిని చంపి వేటగాళ్లు గోళ్ల కోసం కాళ్లు నరికేసి తీసుకెళ్లారని వివరించారు. పులిని హత్య చేసిన ఏడుగురు నిందితులను అరెస్ట్‌ చేశామని, వారి నుంచి పులి గోళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నామని చెప్పారు.

ఆత్మకూరు రీజియన్‌లో చనిపోయిన పులిది సహజ మరణమేనని వెల్లడించారు. ముళ్లపందిని తినబోగా దాని ముళ్లు పులికి గుచ్చుకున్నాయని తెలిపారు. దాంతో ఆహారం తినలేక కొన్ని రోజులుగా శరీరం బక్కచిక్కిపోయిదని వెల్లడించారు. అలా క్రమంగా మరింత బలహీనపడి చనిపోయిందని వివరించారు. పులులకు సంబంధించి ట్రాప్‌ కెమెరాలు బంధించిన ఫోటోలను ప్రదర్శించారు.

" నల్లమల అడవుల్లో రెండు పులులు మరణించాయి. ఆత్మకూరు రీజియన్‌లో ఒకటి, గిద్దలూరులో మరో పులి మరణించింది. గిద్దలూరు అటవీప్రాంతంలో పులిని వేటగాళ్లు హత్య చేశారు. వేటగాళ్లు తుపాకీతో కాల్చడం వల్ల బుల్లెట్ తగిలి పులి మరణించింది. పులిని చంపి వేటగాళ్లు దాని గోళ్లు తీసుకున్నారు. పులిని హత్య చేసిన ఏడుగురు నిందితులను అరెస్టు చేశాం. నిందితుల నుంచి పులి గోళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నాం. ఆత్మకూరు రీజియన్‌లో చనిపోయిన పులిది సహజ మరణమే. ముళ్లపందిని తినబోయి, వాటి ముల్లు గుచ్చుకొని చనిపోయింది." - మల్లికార్జునరావు, హైపవర్ కమిటీ ఛైర్మన్

పులుల మృతిపై ఉన్నతస్థాయి కమిటీ : ఇటీవల రాష్ట్రంలోని ఎన్‌ఎస్‌టీఆర్‌-శ్రీశైలం పెద్దపులుల అభయారణ్యంలో రెండు పెద్దపులులు అనూహ్యంగా మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. నల్లమలలో పులిని చంపిన ఘటనపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమించిన ఉన్నతస్థాయి కమిటీ సభ్యులు విచారణ చేపట్టారు. గిద్దలూరు అటవీ డివిజన్‌ జె.పి.చెరువు గ్రామ సమీపంలోని తెట్టమడుగు వద్ద పులి కళేబరం లభ్యమైన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. సిబ్బందితో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. గ్రామంలోని లోతువాగు వద్ద అరటితోటకు పెట్టిన విద్యుత్తు కంచె తగిలి అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిన పులిని చంపి కళేబరాన్ని తెట్టమడుగులో పడేసినట్లు నిందితులు విచారణలో వెల్లడించడంతో ఆ తోట ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. పలు కోణాల్లో ఆరా తీసి వివిధ అంశాలపై వివరాలు సేకరించారు.

మరోవైపు పులిని వేటగాళ్లు తుపాకులతో వేటాడి చంపిన సంఘటనలు నల్లమలలో ఇటీవల ఎక్కడా బయటపడింది లేదు. ఇప్పుడు పట్టుబడిన వారిని విచారిస్తే గతంలో పులులను గాని, ఇతరేతర జంతువులను వేటాడిన ఘటనలు ఉంటే బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అటవీ అధికారులు పూర్తిస్థాయిలో దృష్టిసారిస్తే, అదృశ్యమైన ఇతర జంతువుల సమాచారం కూడా తెలిసే అవకాశం ఉంది.

అవయవాలకు డిమాండు: అంతర్జాతీయంగా పెద్దపులుల అవయవాలకు ఎంతో డిమాండ్‌ ఉంది. వేటగాళ్లు పులుల భద్రత బలహీనంగా ఉన్న ప్రాంతాలను ఎంచుకొని వాటిని వేటాడే ప్రమాదం ఉంది. పులుల సంరక్షణను కట్టుదిట్టం చేసి అక్రమ వేటను అరికట్టే చర్యలు తీసుకోవాలని ఇప్పటికే ఎన్‌టీసీఏ సూచించింది. వన్యప్రాణుల అక్రమరవాణా జరిగే అవకాశం ఉన్న మార్గాలపై క్షేత్రస్థాయిలో నిఘాపెంచాలని ఆదేశించింది.

నల్లమలలో పెద్దపులి హతం - అటవీ అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై విమర్శలు

నల్లమలలో అనుమానాస్పద స్థితిలో పెద్దపులి మృతి - కాళ్లు నరికి ఉండటం, గోళ్లు లేకపోవడంతో వేటగాళ్లపై అనుమానం

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