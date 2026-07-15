సచివాలయంలో సీఎం అధ్యక్షతన ఆర్టీజీఎస్ ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష - స్వర్ణాంధ్ర -2047 విజన్ దిశగా యంత్రాంగం కదలాలని పిలుపు
డేటా డ్రివెన్ గవర్నెన్స్తో అద్భుత ఫలితాలు - దేశంలోనే తొలిసారిగా ప్రతి నెలా ఆర్థిక నివేదికల విడుదల - సుపరిపాలన అందించడంలో అలసత్వాన్ని సహించేది లేదన్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 12:20 PM IST
Review Meeting On RTGS By The CM At The Secretariat : డేటా డ్రివెన్ గవర్నెన్స్తో అద్భుత ఫలితాలు సాధించడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సరికొత్త పాలనా విధానానికి శ్రీకారం చుట్టింది. నెలవారీ ఆర్థిక నివేదికల ద్వారా వృద్ధిని సమీక్షించుకుంటూ ప్రగతి పథంలో దూసుకుపోవాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. సుపరిపాలన అందించడంలో అలసత్వాన్ని సహించేది లేదని తేల్చిచెప్పారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధిని సమతుల్యం చేస్తూ స్వర్ణాంధ్ర -2047 విజన్ దిశగా రాష్ట్రాన్ని అగ్రగామిగా నిలబెట్టేందుకు యంత్రాంగం కదలాలని పిలుపునిచ్చారు.
సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన ఆర్టీజీఎస్ ఉన్నత స్థాయి సమీక్షలో మంత్రులు, కార్యదర్శులకు సీఎం పలు కీలక అంశాలపై దిశానిర్దేశం చేశారు. దేశంలోనే తొలిసారిగా ప్రతి నెలా ఆర్థిక నివేదికల విడుదల ద్వారా కేవలం శాఖల పురోగతిని మాత్రమే కాకుండా అధికారులు, ఉద్యోగుల పని తీరును, వారి నైపుణ్యాలను కూడా సమీక్షించనున్నారు. 2019-2024 మధ్య కాలంలో చిన్నాభిన్నమైన వ్యవస్థలను దారిలోకి తెస్తూ గత రెండేళ్లుగా ఉమ్మడి కృషితో పెట్టుబడులకు ఏపీని గమ్యస్థానంగా మార్చామని సీఎం ప్రకటించారు.
భూ వివాదాల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక కార్యాచరణ : ప్రజల నుంచి వచ్చే ఫిర్యాదులను త్వరితగతిన పరిష్కరించి వారికి తక్షణ ఉపశమనం కలిగించడమే ధ్యేయంగా పీజీఆర్ఎస్ పనిచేయాలని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. గత ప్రభుత్వ లోపాల వల్ల రెవెన్యూ శాఖలో అత్యధికంగా భూ వివాదాల అర్జీలు వచ్చాయని వీటి పరిష్కారానికి ప్రత్యేక కార్యాచరణ చేపట్టామని తెలిపారు. ఇప్పటికే శెట్టిపల్లి, వట్టిచెరుకూరు, కంగుంది, గుటుపల్లి లాంటి సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో భూ సమస్యలను విజయవంతంగా పరిష్కరించినట్లు చెప్పారు. రీసర్వే ప్రక్రియ పూర్తి చేసి, రాజముద్రతో కూడిన పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలను ప్రతి నెలా 9న పంపిణీ చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఇంకా పంపిణీ చేయాల్సిన 72 లక్షల పుస్తకాలను వేగంగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు.
36 ప్రాజెక్టులను యుద్ధప్రాతిపదికన పూర్తి చేస్తాం : ఉన్నతాధికారులు కేవలం నాలుగు గోడలకే పరిమితం కాకుండా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాలని చంద్రబాబు తేల్చిచేప్పారు. ప్రజల సమస్యలు, క్షేత్రస్థాయి వాస్తవాలు తెలియాలంటే అధికారులు నేరుగా ప్రజల వద్దకు వెళ్లాల్సిందేనన్నారు. వినూత్న ఆలోచనలతో సుపరిపాలనను క్షేత్రస్థాయికి తీసుకెళ్లాలన్నారు. అవసరమైతే అర్జీల పరిష్కారం కోసం నిబంధనలను, చట్టాలను కూడా సవరించడానికి వెనుకాడవద్దని సూచించారు. కీలక స్థానాల్లో ఉంటూ అభివృద్ధి నిరోధకులుగా పనిచేసే కొందరు అధికారుల తీరును ఆయన తీవ్రంగా తప్పుపడుతూ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
రాష్ట్రంలో ప్రాధాన్యతా క్రమంలో సాగునీటి ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతోందన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టును 2027 మార్చి నాటికి పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేస్తామన్నారు. అంతకు ముందే ఈ ఏడాది ఆగస్టు 14నుంచే పోలవరం ఎడమ కాలువ ద్వారా అనకాపల్లికి గోదావరి జలాలను విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపారు. సెప్టెంబరు 1న వెలిగొండ ప్రాజెక్టు మొదటి దశ ప్రారంభించబోతున్నామని మిగిలిన 36 ప్రాజెక్టులను యుద్ధప్రాతిపదికన పూర్తి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
కరెంట్ బిల్లులు పెంచే ప్రసక్తే లేదు : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి మూడో ఏడాదిలోకి అడుగుపెడుతున్నా విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచలేదన్న విషయాన్ని సీఎం గుర్తుచేశారు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఐదేళ్లు కరెంట్ బిల్లులు పెంచే ప్రసక్తే లేదన్నారు. దేశంలోనే తొలిసారిగా ట్రూ డౌన్ను అమలు చేస్తున్నామని ప్రకటించారు. పట్టిసీమ నీటితో గోదావరి నుంచి కృష్ణా డెల్టా ఆయకట్టుకు నీరు అందిస్తూనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జల సంరక్షణ కార్యక్రమాలు సమర్థంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఎల్నినో వల్ల తలెత్తిన తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులపై రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తూ ముందస్తు ప్రణాళికలతో నష్టాలను నివారించాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
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