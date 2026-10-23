సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై కీలక నిర్ణయాలు! - సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన ఉన్నతస్థాయి సమావేశం
CM Revanth Review On Irrigation : డిండి, అచ్చంపేట ఎత్తిపోతల పథకాలకు నీటితరలింపు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో ఆగిపోయిన అదనపుటీఎంసీ పనుల పునరుద్ధరణ వంటి అంశాలపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఇవాళ ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు.
Published : October 23, 2026 at 7:39 AM IST
CM Revanth Review On Irrigation : సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకొనేందుకు ప్రభుత్వం సమాయత్తమవుతోంది. డిండి, అచ్చంపేట ఎత్తిపోతల పథకాలకు నీటిని ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలో నిర్ణయించడం, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో ఆగిపోయిన అదనపు టీఎంసీ నీటికి సంబంధించి పనులను తిరిగి చేపట్టడం, తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద బ్యారేజీ నిర్మించి, ఎల్లంపల్లి లేదా సుందిళ్లకు గ్రావిటీ ద్వారా నీటిని మళ్లించేలా పథకాన్ని చేపట్టడం ఇలా పలు కీలకాంశాలపై ఓ నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు నీటిపారుదల శాఖ వర్గాలు తెలిపాయి. ఇందుకోసం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఉన్నతస్థాయి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
శ్రీశైలం లేదా నార్లాపూర్ నుంచి నీరు తీసుకొనేలా సర్కారు యోచన
శ్రీశైలం నుంచి 30 టీఎంసీల నీటిని 60 రోజుల్లో మళ్లించేలా డిండి ఎత్తిపోతల పథకానికి రూపకల్పన జరిగింది. ఎక్కడ నుంచి నీటిని తీసుకోవాలనే అంశంపై వివిధ ప్రతిపాదనలు వచ్చాయి. తుది నిర్ణయం తీసుకోకుండా 500 మీటర్లు వదిలిపెట్టి మిగిలిన పనులను రెండు ప్యాకేజీలుగా విభజించి టెండర్లు అప్పగించారు. ఏదుల నుంచి వట్టెంకు నీటిని ఎత్తిపోయడానికి పాలమూరు-రంగారెడ్డి పంపులకు తగిన నీటిమట్టం అవసరం.
ఏదుల నుంచి డిండికి నీటిని తీసుకొనే నీటిమట్టంలో మార్పు చేయాలనే ప్రతిపాదన ఉంది. నేరుగా శ్రీశైలం నుంచి లేదా నార్లాపూర్ నుంచి తీసుకొనేలా సర్కారు యోచిస్తోంది. ఇలా మార్పు చేయడం వల్ల పని ఆలస్యమై నీటిని ఇవ్వడంలో జాప్యం జరుగుతుందని నల్గొండకు జిల్లాకు చెందిన ప్రజాప్రతినిధులు అభిప్రాయపడ్డారు. ఏదుల నుంచి తీసుకొంటే పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలపై ప్రభావం ఉంటుందని ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.
అచ్చంపేట ఎత్తిపోతల పథకంపైనా తుది నిర్ణయం!
నీరు సేకరించడంపై సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసి నివేదిక సమర్పించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి నీటిపారుదల శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. ఇది రెండు జిల్లాల వివాదం కాదన్నారు. రెండు పథకాలూ ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా నిర్వహణ జరగాలంటే, ఏం చేయాలన్నదానిపై దృష్టి సారించాలని నీటిపారుదల శాఖ అధికారులకు సీఎం నిర్దేశించారు. దీనిపై సమగ్రంగా చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు తెలిసింది. అలాగే అచ్చంపేట ఎత్తిపోతల పథకానికి 2023లో పరిపాలనా అనుమతి ఇవ్వగా ఏదుల నుంచి నీటిని ఎత్తిపోసేలా ప్రతిపాదించినా ముందడుగు పడలేదు. దీనిపై కూడా తుది నిర్ణయం తీసుకొనే అవకాశం ఉంది.
నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డిని గురువారం మహబూబ్నగర్ జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు కలిశారు. పాలమూరు-రంగారెడ్డి, డిండి ఎత్తిపోతలకు నీటిని మళ్లించే ప్రాంతంపై చర్చించినట్లు తెలిసింది. నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన సీనియర్ నాయకులు కూడా ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నట్లు సమాచారం.
మల్లన్నసాగర్కు మళ్లిస్తేనే సాగు, తాగు నీరు
కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకానికి మేడిగడ్డ నుంచి రోజుకు రెండు టీఎంసీల నీటిని ఎల్లంపల్లికి మళ్లించేలా మొదట చేపట్టారు. తర్వాత అదనంగా మరో టీఎంసీ నీటిని మళ్లించే పనిని చేపట్టారు. అయితే ఎల్లంపల్లి నుంచి ఎత్తిపోసే రెండు టీఎంసీలలో ఎస్సారెస్పీ పునరుజ్జీవ పథకానికి పోనూ మధ్యమానేరుకు ఒక టీఎంసీ మాత్రమే వస్తాయి. పనులు కూడా ఒక టీఎంసీ నీటిని తరలించేలానే చేపట్టారు. కాళేశ్వరం ఆయకట్టు అంతా దిగువనే ఉంది. రెండు టీఎంసీల నీటిని మల్లన్నసాగర్ వరకు మళ్లిస్తే కానీ తాగు, సాగు నీటి అవసరాలకు ఇవ్వడం సాధ్యం కాదు. ఈ అదనపు టీఎంసీ పనిని రూ.32.60 వేల కోట్లతో చేపట్టి రూ.18.71 వేల కోట్లు ఖర్చుచేశారు. మూడేళ్లుగా బిల్లులు పెండింగ్లోనే ఉన్నాయి.
గ్రావిటీ ద్వారా సేకరించే పనులపై తుది నిర్ణయం
మేడిగడ్డ నుంచి మళ్లించినా, ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చెప్తున్నట్లు తుమ్మిడిహెట్టి నుంచి ఎల్లంపల్లికి నీటిని మళ్లించినా ఆయకట్టుకు పూర్తి స్థాయిలో ఇవ్వాలంటే ఈ పనులు పూర్తి చేయాల్సిందే. దీనిపై కొన్నాళ్ల క్రితం ముఖ్యమంత్రి వద్ద చర్చ జరిగింది. అన్ని అంశాలను సమగ్రంగా అధ్యయనం చేయాలని సూచించారు. దీనిపై కూడా నీటిపారుదల శాఖ కసరత్తు చేసింది. అధికారంలోకి వస్తే ప్రాణహిత-చేవెళ్ల ప్రాజెక్టును పునరుద్ధరిస్తామని, తుమ్మిడిహెట్టి నుంచి గ్రావిటీ ద్వారా నీటిని మళ్లించేలా పనులు చేపడతామని కాంగ్రెస్ అప్పట్లో ప్రకటించింది.
దీనికి తగ్గట్లుగా ప్రాథమిక అంచనాలు తయారు చేయించింది. బ్యారేజీ ఎత్తుపై మహారాష్ట్ర అధికారులతో చర్చించింది. తుమ్మిడిహెట్టి నుంచి గ్రావిటీ ద్వారా సుందిళ్ల బ్యారేజీకి నీటిని మళ్లించడం, ఇప్పటికే ఉన్న లిఫ్టు ద్వారా ఎల్లంపల్లికి మళ్లించడం లేదా తుమ్మిడిహెట్టి నుంచి ఎల్లంపల్లికి మళ్లించేలా గతంలో చేపట్టినట్లు పనులు చేయడమా అన్నదానిపై తుది నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది.
పాలమూరు నుంచి డిండికి నీటి తరలింపును ఆపండి : ఉత్తమ్కు విజ్ఞప్తి