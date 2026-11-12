అగ్రివర్సిటీ వీసీపై ఉన్నత స్థాయి విచారణ కమిటీ - 15 రోజుల్లో పూర్తి స్థాయి నివేదిక!
High Level Inquiry on VC Janaiah : వ్యవసాయ వర్సిటీ వీసీ అల్దాస్ జానయ్యపై ఆరోపణల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓ ఉన్నత స్థాయి విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది.
Published : November 12, 2026 at 2:44 PM IST
ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి ప్రొఫెసర్ అల్దాస్ జానయ్యపై ఆరోపణలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓ ఉన్నత స్థాయి విచారణ కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది. యూనివర్సిటీ వీసీ తనను లైంగికంగా వేధింపులకు గురి చేశారంటూ నిజామాబాద్ జిల్లా రుద్రూర్లోని కాలేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ముసిని తేజశ్రీ చేసిన ఆరోపణలపై ప్రభుత్వం స్పందించింది.
కమిటీ సభ్యులు
ఈ మేరకు తెలంగాణ గిడ్డంగుల సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కోవా లక్ష్మి విచారణ కమిటీ ఛైర్మన్గా వ్యవహరించనున్నారు. ఈ కమిటీ సభ్యులుగా ఉద్యాన శాఖ డైరెక్టర్ యాస్మిన్ భాషా, వ్యవసాయ శాఖ డైరెక్టర్ డాక్టర్ బి.గోపి, మార్కెటింగ్ శాఖ డైరెక్టర్ రాహుల్ రాజ్ ఉన్నారు. నలుగురు ఐఏఎస్ అధికారులతో పాటు ప్రజ్వల స్వచ్చంధ సంస్థ వ్యవస్థాపకురాలు సునీత కృష్ణన్ ఈ విచారణ కమిటీలో సభ్యురాలిగా నియమితులయ్యారు.
15 రోజుల్లో పూర్తి స్థాయి నివేదిక
ఇటీవల వచ్చిన లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలో సమగ్ర విచారణ చేసి, 15 రోజుల్లో పూర్తి స్థాయి నివేదిక అందించాలని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో విచారణ ప్రారంభం కానుంది. విచారణ కమిటీకి పూర్తి సహకారం అందించాలంటూ వర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ డాక్టర్ జీఈహెచ్ విద్యాసాగర్ను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. మరోవైపు వైస్ ఛాన్సలర్ వేధింపులకు వ్యతిరేకంగా రాజేంద్రనగర్లోని యూనివర్సిటీ ప్రాంగణంలో రిలే నిరాహర దీక్ష మొదలైంది.
ప్రొఫెసర్కు మద్దతుగా రిలే నిరాహార దీక్ష
ఈ నేపథ్యంలో రాజేంద్రనగర్లోని వ్యవసాయ వర్సిటీలోని ఉద్యోగులు మహిళా ప్రొఫెసర్కు మద్దతుగా రిలే నిరాహార దీక్ష నిర్వహించారు. ఎలక్ట్రిసిటీ ఎస్సీ, ఎస్టీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ దీక్షకు మద్దతు తెలిపాయి. లైంగిక వేధింపుల కేసులో నిష్పక్షపాత దర్యాప్తు జరగాలని వారంతా డిమాండ్ చేశారు. దీక్షా శిబిరం వద్ద వీసీ మద్దతుదారులు, బాధితుల మద్దతుదారుల మధ్య వాగ్వాదం చెలరేగింది. వీసీ మద్దతుదారులను పోలీసులు ఠాణాకు తరలించారు. తోపులాటలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ సౌజన్య చేతికి స్వల్ప గాయమైంది.
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