ETV Bharat / state

భూభారతి స్కామ్ : తక్కువ చెల్లించినా ఎందుకు రిజెక్ట్ అవలేదు? - ఆ రూ.50 కోట్లు ఏమయ్యాయి?

స్వాహా చేసిన సొమ్ము వసూలు చేసే దిశగా సర్కార్ చర్యలు - సాఫ్ట్‌వేర్‌ బలహీనంగా ఉండటం, తహసీల్దార్ల ఉదాసీనతే కారణం - తక్కువ మొత్తం చెల్లించినా తిరస్కరణకు గురికాని రిజిస్ట్రేషన్‌ లావాదేవీలు

Farm Land Registration Scam In Telangana
Farm Land Registration Scam In Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 14, 2026 at 7:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bhu Bharathi Scam in Telangana : వ్యవసాయ భూముల రిజిస్ట్రేషన్‌ ఛార్జీల కుంభకోణంపై విచారణ కొనసాగుతోంది. మరోవైపు సీసీఎల్​ఏ కార్యదర్శి మకరంద్‌ నేతృత్వంలో నిపుణులతో ఏర్పాటైన ఉన్నతస్థాయి కమిటీ అక్రమాలకు బాధ్యుల్ని గుర్తించే పనిలో నిమగ్నమైంది. గేట్‌వేను హ్యాక్‌ చేసి స్వాహా చేసిన ప్రభుత్వ సొమ్మును వసూలు చేసే దిశగా చర్యలు మొదలయ్యాయి. సాఫ్ట్‌వేర్‌ బలహీనంగా ఉండటం, తహసీల్దార్లు ఉదాసీనంగా వ్యవహించడం వల్లే తక్కువ మొత్తం చెల్లించినా రిజిస్ట్రేషన్‌ లావాదేవీలు తిరస్కరణకు గురికాలేదనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

లావాదేవీలకు రూ.80 కోట్ల వ్యత్యాసం : రాష్ట్రంలో 2020 నుంచి ఇప్పటివరకు వ్యవసాయ భూముల రిజిస్ట్రేషన్లు 52 లక్షలు జరిగాయి. ఇందులో యాదాద్రి భువనగిరి, జనగామ, రంగారెడ్డి జిల్లాల పరిధిలో 4,800 రిజస్ట్రేషన్లకు చెందిన ఫీజు చెల్లింపుల్లో అవకతవకలు జరిగినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. బాధ్యులపై ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఉన్నతస్థాయి కమిటీ భూభారతి పోర్టల్‌లో వెలుగులోకి వచ్చిన అక్రమాలపై దృష్టి పెట్టింది. 4,800 రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ల లావాదేవీలకు సంబంధించి రూ.80 కోట్ల వ్యత్యాసం వచ్చినట్లు రెవెన్యూ అధికారులు గుర్తించారు. డాక్యుమెంట్ల పరిశీలన ద్వారా రూ.30 కోట్ల మేర ఖజానాకు చేరిందని, మిగిలిన రూ.50 కోట్లు ఏమయ్యాయని ఆరా తీస్తున్నారు.

భూభారతి, ధరణి పోర్టల్‌లో అక్రమాలపై కొనసాగుతున్న విచారణ - బాధ్యుల్ని గుర్తించే పనిలో ఉన్నతస్థాయి కమిటీ (ETV)

గేట్ వే వద్ద హ్యాక్‌ చేసి : రిజిస్ట్రేషన్‌ ఛార్జీ డబ్బులు ప్రభుత్వ ఖజానాకు జమ కాకుండా గేట్ వే వద్ద హ్యాక్‌ చేసి స్వాహా చేశారు. 2014 నుంచి అక్రమాలు జరిగాయని రెవెన్యూ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. చలానాల చెల్లింపులో అక్రమాలు యాదాద్రి భువనగిరి, జనగామ, రంగారెడ్డి జిల్లాలకే పరిమితమయ్యాయా? లేదా రాష్ట్రంలో ఇంకా ఎక్కడైనా జరిగాయా? అనే కోణంలో ఆరా తీస్తున్నారు. స్వాహా అయిన సొమ్ము చెల్లించాలంటూ రైతులకు నోటీసులు ఇచ్చే ప్రక్రియను రెవెన్యూ అధికారులు ముమ్మరం చేశారు.

సాఫ్ట్‌వేర్‌ బలహీనతలపై దృష్టి : స్టాంపులు-రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ నిర్ణయించిన ప్రకారం భూమి మార్కెట్‌ విలువ ఆన్‌లైన్‌లో ముందుగానే నిర్ధారించి ఉంటుంది. సర్వే నంబరును ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేయగానే ఎంత చెల్లించాలనేది కంప్యూటర్‌ తెరపైన కనిపిస్తుంది. చెల్లింపుల్లో ఏ ఒక్క రూపాయి తక్కువైనా ఆ రిజిస్ట్రేషన్‌ ఆటోమేటిక్‌గా తిరస్కారానికి గురవుతుంది. కానీ 4,800 లావాదేవీల్లో 1 శాతం రుసుం మాత్రమే చెల్లించినా ఎక్కడా రిజిస్ట్రేషన్‌ రిజెక్ట్‌ అవలేదు. ధరణి, భూ భారతి పోర్టల్‌లో ఉన్న బలహీన సాంకేతికతే అక్రమ లావాదేవీలకు ఆస్కారం కల్పించిందన్న అభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి. ధరణిని ప్రైవేటు సంస్థ నిర్వహించగా ఇప్పుడు భూభారతి ఎన్​ఐసీ చేతిలో ఉంది. సాఫ్ట్‌వేర్‌ బలహీనతలపై రెవెన్యూ శాఖ దృష్టి సారించింది.

తహసీల్దార్ల పాత్రపైనా అనుమానాలు : సాగు భూముల రిజిస్ట్రేషన్లకు అత్తెసరు ఛార్జీలు చెల్లించినా, వాటిని ఆమోదించి డీడ్స్‌పై సంతకాలు చేసిన తహసీల్దార్ల పాత్రపైనా అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. రిజిస్ట్రేషన్‌ ఛార్జీలను ప్రభుత్వ నిబంధనల మేరకే చెల్లించారా అనేది తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి. ఈ విషయంలో ధరణి ఆపరేటర్‌ ముఖ్య సహాయకుడిగా పని చేయాలి. కీలక బాధ్యతల విషయంలో తహసీల్దార్లు, ఆపరేటర్లు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడాన్ని రెవెన్యూ శాఖ తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది. ధరణి పోర్టల్‌ ప్రారంభం నుంచి ఎన్ని లావాదేవీల్లో ఇలాంటి పొరపాట్లు జరిగి ఉంటాయనే దానిపై ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి.

పోలీసుల అదుపులో ఇంటర్నెట్​ కేంద్రం నిర్వాహకులు : భూ రిజిస్ట్రేషన్ల వ్యవహారంలో జనగామ జిల్లా కొడకండ్లలో ఓ ఇంటర్నెట్ కేంద్రం నిర్వాహకుడిని పోలీసులు అదుపులోనికి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తున్నట్లు సమాచారం. జనగామ జిల్లాలో అధికంగా లావాదేవీలు జరిగిన ఆన్​లైన్​ సెంటర్ల వివరాలను కలెక్టర్​​ లాగిన్​లో పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిసింది.

సర్కార్ ఖజానాకే కన్నం వేశారు - రూ.48 కోట్లు కొల్లగొట్టారు!

వందకు రూపాయి మాత్రమే కట్టారు - మిగతాదంతా కమీషన్ కింద కొట్టేశారు!

TAGGED:

వ్యవసాయ భూముల రిజిస్ట్రేషన్​ మోసం
DHARANI PORTAL FRAUD
BHUBHARATI REGISTRATION SCAM
LAND REGISTRATION SCAM TELANGANA
FARM LAND REGISTRATION SCAM TG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.