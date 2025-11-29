'ప్రతి పౌరుడికి ఆరోగ్యకరమైన జీవనం' - తెలంగాణ రైజింగ్‌ విజన్‌-2047లో వైద్య శాఖ లక్ష్యాలివే

ETV Bharat / state

దేశానికి ఆరోగ్య దిక్సూచిగా మార్చేలా రాష్ట్ర ప్రణాళిక - తెలంగాణ రైజింగ్‌ విజన్‌-2047లో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సమున్నత లక్ష్యాలు - ఆసుపత్రుల్లో మెరుగైన సేవలు అవసరం

Health Department in Telangana Rising Vision
Health Department in Telangana Rising Vision (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 29, 2025 at 10:28 AM IST

Health Department in Telangana Rising Vision : 'ప్రతి పౌరుడు ఆరోగ్యకరమైన జీవనాన్ని గడపాలి. అన్ని స్థాయుల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో నాణ్యమైన వైద్యం అందాలి. మహిళలు రక్తహీనతను జయించాలి. అలాగే యువత మానసిక ఆరోగ్యాన్ని సాధించాలి. ఏఐని అందిపుచ్చుకుని దేశానికి దిక్సూచిగా అవతరించాలి.' ఇదీ భవిష్యత్తు తెలంగాణ కోసం సర్కారు చేసిన సంకల్పం. తెలంగాణ రైజింగ్​ విజన్​-2047లో భాగంగా తన దార్శనిక పత్రంలో వైద్యారోగ్యశాఖ విభిన్న లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని, వాటిని సాధించేందుకు సిద్ధమైంది.

వెలుగు-నీడగా ప్రస్తుత పరిస్థితి : ఆసుపత్రుల్లో జరుగుతున్న ప్రసవాల్లో రాష్ట్రం ఇప్పటికే మెరుగైన పనితీరును కనబరుస్తోంది. టీకా కార్యక్రమాలతో పాటు పేదలకు రాజీవ్​ ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా ఆరోగ్య రంగంలో పలు సంస్కరణలు తీసుకొచ్చింది. ఇంకా అనేక సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. అమ్మాయిలు, మహిళలను రక్తహీనత పట్టి పీడిస్తోంది. ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో సిజేరియన్​ కాన్పులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు, మూత్రపిండాల వ్యాధులు, క్యాన్సర్లు సవాళ్లు విసురుతున్నాయి.

వీటికి తోడు పట్టణీకరణ, వాతావరణ కాలుష్యం, ఇన్​ఫెక్షన్లతో వైద్య రంగం తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనవుతోంది. ఈ మేరకు ఈ రంగంలో ప్రస్తుతం అనుసరిస్తున్న విధానాలు, మున్ముందు అనుసరించాల్సిన కార్యాచరణకు ప్రభుత్వం ప్రణాళిక రూపొందించింది. ముఖ్యంగా 2025 నుంచి 2047 వరకు చేయాల్సిన ప్రయాణానికి సర్కారు రీ ఎలైన్​ (2030), రీ బిల్డ్​ (2039), రీ ఇమాజిన్​ (2047) అంటూ స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు రూపొందించింది.

ఆరు వ్యూహాత్మక విధానాలు : వైద్య రంగంలో సుస్థిరాభివృద్ధి సాధనకు ప్రణాళికలో ఆరు వ్యూహాత్మక విధానాలను పేర్కొంది.

పౌష్టికాహారం : మహిళలు, అమ్మాయిలకు పాష్టికాహారం అందిస్తూ రక్తహీనత రహిత తెలంగాణగా అవతరించాలి. 100 శాతం శుద్ధమైన తాగునీటిని అందివ్వడం, పాఠశాలల పిల్లలకు నులిపురుగుల నివారణ మాత్రలు సరఫరా చేయడం, క్షయ నిర్మూలన లాంటి కార్యక్రమాలు పూర్తిస్థాయిలో చేపట్టడం చేస్తుంది.

ప్రసవాలపై పర్యవేక్షణ : వంద శాతం ప్రసవాలు ఆసుపత్రుల్లో జరిగేలా చర్యలు చేపట్టడం, హైరిస్క్​ ఉన్న గర్భిణులకు బయోసెన్సర్​ల ద్వారా పర్యవేక్షణతో పాటు జన్యుపరమైన సమస్యలను ముందే గుర్తించి నివారించడం.

భావితరంపై దృష్టి : విద్యా సంస్థల్లోనే పిల్లలకు ఆరోగ్య పరీక్షలు చేపట్టడం, తగిన పౌష్టికాహారం అందివ్వడం, మానసిక సమస్యల నివారణ, పంటి సమస్యలపై దృష్టి పెట్టింది.

ఆరోగ్య సేవల విస్తృతి : ప్రాథమిక, సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాల కల్పన. అన్నిచోట్ల రోగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేసి, మొబైల్​ డయాగ్నొస్టిక్​ సేవల్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావడం వంటి సేవలు.

వ్యాధుల కట్టడి ఇలా : అసాంక్రమిక వ్యాధుల నివారణకు అన్ని రకాల చర్యలు చేపట్టడం. వివిధ రకాల వ్యాధుల నిర్ధారణకు ఏఐ ఆధారిత రోగ నిర్ధారణ వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం. జాతీయ క్యాన్సర్​ నియంత్రణ, జాతీయ రీనల్​ కేర్​ కార్యక్రమాలతో అనుసంధానమై అసాంక్రమిక వ్యాధులను కట్టడి చేస్తుంది.

మానసిక ఆరోగ్యం : ప్రతి జిల్లాలో మానసిక ఆరోగ్య కార్యక్రమాల నిర్వహణ చేస్తూ పీహెచ్‌సీలు, పాఠశాలల్లోనూ కౌన్సిలర్ల నియామకం.

అంకెల్లో ఆరోగ్యం :

రూ.25 వేల కోట్లు : వైద్య కళాశాలలు, ఆసుపత్రుల నిర్మాణానికి రూ.25 వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నారు.

రూ.9,400 కోట్లు : టిమ్స్, వరంగల్‌ సూపర్‌ స్పెషాలిటీ, నిమ్స్, ఉస్మానియా ఆసుపత్రుల నిర్మాణాలకు మొత్తం రూ.9,400 కోట్లు వెచ్చిస్తున్నారు.

రూ.9 వేలు : అత్యాధునిక చికిత్స కోసం పడకలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.

సాంకేతికత వినియోగం : ఆరోగ్య రంగంలో సాంకేతికతను విరివిగా అందుబాటులోకి తేవాలని నిర్ణయించింది. ట్రామా కేర్​, క్యాన్సర్​ చికిత్స, మహిళలు, పిల్లల ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రపంచస్థాయి సంస్థలతో ఒప్పందాలు. ప్రజలు తమ ఆరోగ్యం కోసం వెచ్చిస్తున్న ఖర్చును గణనీయంగా తగ్గించడం ప్రధాన లక్ష్యం.

