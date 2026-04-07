లేచి రెండు అడుగులు వేయడం కష్టమే - గ్రామాలను పట్టిపీడిస్తున్న ఫ్లోరైడ్ సమస్య
ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకుంటున్నా తగ్గని ప్రభావం - జలజీవన్ మిషన్ పనులు పూర్తయితేనే సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం - సాగర్ నుంచి రోజు నీటి సరఫరా చేయాలంటున్న గ్రామస్థులు
Published : April 7, 2026 at 1:59 PM IST
People Face Several Problems With Fluorosis : రాష్ట్రంలో ఎన్ని అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నా, కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రం ఫ్లోరైడ్ సమస్య మాత్రం అలానే ఉంది. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. శ్రమకు అలవాటు పడ్డ శరీరాలు ఇప్పుడు కదల్లేని స్థితికి చేరాయి. లేచి రెండు అడుగులు వేయడమే కష్టతరంగా మారిపోయింది. ప్రజల కోసం రాష్ట్రం, కేంద్రం రక్షిత తాగునీటిని అందించే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నా సమస్య మాత్రం ఇంకా అదుపులోకి రాలేదు.
పరిమితికి మించి ఎక్కువగా ఉన్న ఫ్లోరైడ్ : అయితే ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం ప్రభావిత ప్రాంతాలకు జల్జీవన్ మిషన్ ద్వారా రక్షిత నీటిని సరఫరా చేసి ఫ్లోరైడ్ ప్రాంతాల సంఖ్య తగ్గించినట్లు చెబుతున్నాయి. అయినా సరే కొన్ని ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు బోరు నీటినే తాగుతున్నారు. మార్కాపురంలో ఫ్లోరైడ్ ద్వారా చిన్నాభిన్నమైన కుటుంబాలు చాలా ఉన్నాయి. ఉమ్మడి అనంతపురం, నెల్లూరు, కర్నూలు జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఫ్లోరైడ్ పరిమితికి మించి పీపీఎం (Parts Per Million) ఉంది. దీని ఫలితంగా చాలా మంది కీళ్లు, ఎముకల సమస్యలతో మంచానికే పరిమితమవుతున్నారు.
బోరునీటిపైనే ఆధారపడుతున్న గ్రామస్థులు : లీటర్ తాగునీటిలో 1.5 మిల్లీగ్రాముల ఫ్లోరైడ్ కంటే ఎక్కువగా మించరాదని ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థ తెలియజేస్తుంది. కానీ రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో ఉండాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ మోతాదులో ఫ్లోరైడ్ ఉన్నట్లు కేంద్ర భూగర్భ జలమండలి (CGWB), అలానే వివిధ పరిశోధన సంస్థల అధ్యయనాల్లో తేలింది. ఇంకా ఉమ్మడి ప్రకాశం, కర్నూలు, చిత్తూరు, నెల్లూరు, గుంటూరు, అనంతపురం జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ సమస్య బాగా తీవ్రంగా ఉందనే చెప్పాలి. అంతేకాకుండా అనంతపురం, ప్రకాశం జిల్లాల్లో బోరునీటిలో 5 నుంచి 6 పీపీఎం ఉంటుందని అక్కడున్న గ్రామస్థులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇవే కాకుండా ఇక మిలిగిన అన్ని జిల్లాల్లా ఫ్లోరైడ్ సమస్యలు తీవ్రంగానే ఉన్నాయి.
రక్షిత నీటితోనే సమస్యకు పరిష్కారం : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జలజీవన్ మిషన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఫ్లోరైడ్తో బాధపడుతున్న గ్రామాల్లో పవర్ బోర్లను తవ్వించారు. అయినా సరే దానివల్ల ప్రజలకు ఎలాంటి ఫలితం లేదు. నెల్లూరు, అనంతపురం, ప్రకాశం జిల్లాల్లో తవ్విన బోరు నీటిలో ఫ్లోరైడ్ పరిమితికి మించి ఉంటుంది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఫ్లోరైడ్ ప్రభావితమైన కొన్ని ప్రాంతాలకు కలెక్టర్లను పంపి స్వయంగా నీటిని పరీక్షించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. పీపీఎం ఎక్కువగా ఉన్న బోర్లను తాత్కాలికంగా మూసేయించారు. ఇలాంటి ప్రాంతాలకు సమీపంలో ఉన్న జలశయాల నుంచి రక్షిత నీటిని అందించేందుకు కొన్ని చోట్ల శంకుస్థాపనలు కూడా చేయించారు. ఇవన్నీ పూర్తైతే ఫ్లోరైడ్ సమస్యకు పూర్తి పరిష్కారం దొరుకుతుందని అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
గ్రామాల్లో ప్రజల పరిస్థితులు
- వారంలో రెండు, మూడు సార్లు మాత్రమే పైపుల ద్వార నీటి సరఫరా ఉంటుంది.
- చాలా వరకు ప్రజలు తాగునీటి కోసం బోరునీటిపైనే ఆధారపడుతున్నారు.
- తాగునీటిలో ఫ్లోరైడ్ శాతం 1.0 ppm వరకు సురక్షితం.
- నీటిలో ఫ్లోరైడ్ శాతం 1.5 పీపీఎంకి పైగా ఉంటే ప్రమాదం.
- చాలా కాలందాకా ఇలాంటి నీళ్లు తాగితే పళ్లపై గార ఏర్పడుతుంది. అంతే కాకుండా ఎముకలు పెళుసు బారతాయి.
రోజ నీటిని సరఫరా చేయాలి : చాలా కాలంగా బాధపడుతున్న కొంత మంది గ్రామస్థులు ఈ సమస్యకు పరిష్కారం అడగగా ప్రతి రోజు నీటిని సరఫరా చేస్తే ప్రభావం తగ్గుతుందని సూచించారు.
"ఫ్లోరైడ్ ప్రభావం తగ్గించాలంటే మాకు నాగార్జున సాగర్ నీళ్లు రోజు సరఫరా చేయాలి. కానీ పైపుల ద్వారా నీళ్లు వారంలో రెండు, మూడు సార్లే ఇస్తున్నారు. మిగిలిన రోజుల్లో మేము ప్రైవేట్ ఆర్వో ప్లాంట్లపై ఆధారపడుతున్నాం. నీరు సరఫరా లేని రోజుల్లో ఫ్లోరైడ్ ఎక్కువగా ఉన్న బోర్లలో నీరే ఆధారమవుతుంది" - కె.శేషసాయి, కమ్మవారిపల్లె, కనిగిరి మండలం
