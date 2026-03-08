జీలకర్ర బెల్లం పెట్టాక సినిమా ట్విస్ట్- తాళి కట్టే టైమ్కి ప్రియుడి ఎంట్రీ- పీటల మీద నుంచి దిగొచ్చిన పెళ్లికూతురు!
మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కల్యాణ వేడుక- ఇంకో నిమిషంలో తాళి కడతారనగా మండపానికి వచ్చిన యువకుడు- "మేమిద్దరం ప్రేమించుకున్నాం, నాకు ప్రియుడే కావాలన్న" పెళ్లికూతురు- ఆగ్రహంతో ప్రియుడికి దేహశుద్ధి చేసిన బంధువులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 8, 2026 at 11:42 AM IST
Bride Halts Wedding for Lover : పెళ్లి, రెండు మనసుల కలయిక, రెండు కుటుంబాల అనుబంధం. అంగరంగ వైభవంగా ఆ కల్యాణ వేడుక జరుగుతోంది. ఒకపక్క మంగళ వాయిద్యాలు మోగుతున్నాయి. మరోపక్క వేద పండితుల మంత్రోచ్ఛారణలతో మండపం మార్మోగుతోంది. బంధుమిత్రుల కోలాహలంతో అక్కడంతా పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ముహూర్తం సమయానికి వధూవరుల తలల మీద జీలకర్ర బెల్లం కూడా పెట్టేశారు. ఇంకో రెండు నిమిషాల్లో వరుడు తాళి కట్టాల్సి ఉంది. అందరి ముఖాల్లో ఆనందం. సరిగ్గా అదే సమయంలో అచ్చు సినిమాల్లో లాగే ఓ ఊహించని ట్విస్ట్ జరిగింది. ఒక యువకుడు హడావుడిగా మండపం వద్దకు వచ్చాడు. అతడిని చూడగానే పెళ్లికూతురు ముఖంలో ఆనందం వెల్లివిరిసింది. 'వచ్చావా' అంటూ ఒక్క ఉదుటున పీటల మీద నుంచి వెళ్లి ఆ యువకుడి పక్కన నిల్చుంది. ఈ సీన్ చూసిన బంధువులు, వరుడు ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో జరిగిన ఈ హైడ్రామా స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
అసలేం జరిగిందంటే : మైలవరం నియోజకవర్గ పరిధిలో ఈ ఘటన జరిగింది. నియోజకవర్గంలోని వేర్వేరు గ్రామాలకు చెందిన ఓ యువతి, యువకుడికి పెద్దలు వివాహం నిశ్చయించారు. అబ్బాయికి ఇదే తొలి సంబంధం. పైగా ఒక్కగానొక్క కొడుకు. దీంతో ఆ యువకుడి తల్లిదండ్రులు పెళ్లిని ఘనంగా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. శుక్రవారం రాత్రి వరుడి స్వగ్రామంలోనే పెళ్లికి భారీగా ఏర్పాట్లు చేశారు.
పెళ్లి వేడుక చాలా కోలాహలంగా సాగుతోంది. బంధువులంతా పెళ్లి పనుల్లో సందడిగా ఉన్నారు. ముహూర్తం సమయం ఆసన్నమైంది. పురోహితులు వధూవరులకు జీలకర్ర బెల్లం పెట్టించారు. అప్పటిదాకా సైలెంట్గా కూర్చున్న వధువు, సడెన్గా మండపం ముందుకొచ్చిన ఓ యువకుడిని చూసి ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. ఏ మాత్రం ఆలోచించకుండా పీటల మీద నుంచి కిందకు దిగి అతడి దగ్గరకు వెళ్లి నిల్చుంది. దీంతో పక్కనే ఉన్న వరుడికి ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాలేదు. బంధువులంతా నిర్ఘాంతపోయి అలానే చూస్తుండిపోయారు.
ప్రియుడే కావాలన్న వధువు : షాక్ నుంచి తేరుకున్న బంధువులు వెంటనే పెళ్లికూతురుని నిలదీశారు. అప్పుడు ఆమె అసలు విషయాన్ని బయటపెట్టింది. 'ఈ అబ్బాయి మా ఊరి వాడే. మేమిద్దరం చాలా కాలంగా ప్రేమించుకుంటున్నాం. నాకు ఈ పెళ్లి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. నా ప్రియుడే కావాలి' అని అందరి ముందే చెప్పింది. దీంతో వరుడి కుటుంబ సభ్యులు నివ్వెరపోయారు. ఆ కోపంలో కొందరు బంధువులు యువకుడిపై దాడికి దిగారు. 'చివరి నిమిషంలో వచ్చి మా పెళ్లి చెడగొడతావా' అంటూ అతనికి దేహశుద్ధి చేశారు.
పోలీసుల ఎంట్రీ : పెళ్లి మండపంలో పరిస్థితి పూర్తిగా అదుపు తప్పింది. ఫలితంగా ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే హుటాహుటిన కల్యాణ మండపానికి చేరుకున్నారు. ఘర్షణను నిలువరించారు. కానీ, జరగాల్సిన పెళ్లి మాత్రం ఆగిపోయింది. దీనిపై వరుడి తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "మాకు ఒక్కగానొక్క కుమారుడు. వాడి పెళ్లిని ఎంతో ఘనంగా చేయాలనుకున్నాం. బంధువులతో పాటు ఊళ్లో వాళ్లందరినీ పిలుచుకున్నాం. దాదాపు రూ. 20 లక్షలు అప్పుచేసి ఖర్చుపెట్టాం. బ్రహ్మాండంగా భోజనాలు ఏర్పాటు చేశాం. ఇప్పటికే వేల మంది విందు భోజనం చేశారు. ఇంత జరిగాక చివరి నిమిషంలో పెళ్లిని ఆపేసి అందరిలో మా పరువు తీశారు" అంటూ వారు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు.
పెద్దల సమక్షంలో పంచాయితీ : శుక్రవారం రాత్రి జరిగిన ఈ రసాభాసతో రెండు గ్రామాల మధ్య ఉద్రిక్తత నెలకొంది. దీంతో శనివారం ఇరు వైపుల వారు గ్రామ పెద్దల వద్ద పంచాయితీ పెట్టుకున్నారు. జరిగిన నష్టంపై, పరువు పోవడంపై సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిపారు. చివరకు పెద్దల సమక్షంలో వారు ఈ సమస్యను సామరస్యంగా పరిష్కరించుకున్నారు.
