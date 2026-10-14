మొక్కజొన్న రైతులపై లాభాల వర్షం - మద్ధతు ధర కంటే ఎక్కువ ఇచ్చి కొంటున్న దళారులు
High Demand For Maize Crop In Nizamabad - నిజామాబాద్ జిల్లాలో రైతులు మక్కలు సాగుచేయడం వారికి వరంగా మారింది. డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈసారి దళారులు క్వింటాకు రూ.2600 చెల్లిస్తున్నారు.
Published : October 14, 2026 at 5:25 PM IST
High Demand For Maize Crop In Nizamabad : నిజామాబాద్ జిల్లాలో మొక్కజొన్న రైతుల పంట పండింది. ప్రతి ఏటా మద్దతు ధర కంటే తక్కువకే, నష్టాల మధ్య అమ్ముకునే రైతులు ఈసారి లాభాల బాట పట్టారు. ప్రభుత్వ మద్దతు ధర కంటే ఎక్కువకే అమ్ముకుంటున్నారు. ఓవైపు ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాలు తెరవకపోవడం, దానికి తోడు వ్యాపారులు కూడా మద్దతు ధర కంటే ఎక్కువే ఇచ్చి కొంటామని కల్లాల వద్దకే రావడం అన్నదాతలకు వరంగా మారింది. ప్రతి సీజన్లోనూ నష్టాలు చవిచూస్తున్న అన్నదాతలు ఇప్పుడు లాభాలు పొందుతున్నారు.
ప్రభుత్వ మద్దతు ధర కన్నా ఎక్కువ
నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఆర్మూర్, బాల్కొండ, నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గాల్లో అత్యధికంగా మొక్కజొన్న సాగైంది. ఎల్నినో ప్రభావంతో వరి వేస్తే నష్టపోతామని భావించి ఈసారి మక్కలు సాగుచేశారు. ప్రారంభంలో మక్కల ధరలపై ఆందోళన చెందినా.. ఇప్పుడు రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ మద్దతు ధర రూ. 2,410 ఉండగా బహిరంగ మార్కెట్లో రికార్డు స్థాయిలో ధర పలుకుతోంది. ప్రైవేటు వ్యాపారులు నాణ్యమైన మొక్కజొన్నకు క్వింటాకు రూ. 2,500 నుంచి రూ. 2,600 ఇచ్చి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ కేంద్రాలు తెరిచినా కొనుగోళ్లలో జాప్యం, ధర తక్కువ అని, అదే వ్యాపారులు అయితే ఎక్కువ ధరతో పాటు వెంటనే నగదు చెల్లిస్తున్నారని కర్షకులు తెలిపారు.
"దళారులు వచ్చి వెంట వెంటనే తీసుకుంటున్నారు. కొనుగోలు కేంద్రాలకు తేవాలంటే ఇబ్బంది పడుతున్నాం. అందుకే మా పంటను ప్రైవేట్ దళారులకు అప్పగిస్తున్నాం. మళ్లీ డబ్బులు కూడా ప్రభుత్వం నుంచి ఆలస్యంగా పడుతున్నాయి. కానీ దళారులు వెంటనే మాకు ఇస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం దళారులు కొంచెం రేటు ఎక్కువ పెట్టారు. దాంతో రైతులు వారికే ఎక్కువ అమ్ముతున్నారు" - రైతులు
ఎల్నినోను దృష్టిలో పెట్టుకొని సాగు
ఎల్నినో భయంతో ఈసారి వరి సాగు చేయకుండా మక్కలు సాగుచేయడం ఇలా కలిసి వచ్చిందని రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లోనూ ఇదే ధర పలకాలని వారు కోరుకుంటున్నారు. ఈసారి వర్షాలు సరిగా పడకపోవడంతో రైతులు ఎక్కువగా పంటలు సాగు చేయలేదు. అందువల్లే మొక్కజొన్నకు దళారులు ప్రభుత్వ మద్దతు ధర కంటే ఎక్కువ ఇచ్చి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ ధర మరింత పెరిగినా ఆశ్చర్యపోనక్కర లేదు.