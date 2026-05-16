భార్యాభర్తల మధ్య రాజీ ప్రయత్నాలకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా విచారణకు అనుమతించం: హైకోర్టు
భార్య నుంచి విడాకులు కోరుతూ యలమంచిలి సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టులో భర్త పిటిషన్ దాఖలు - సెలవులు దొరకనందున వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా విచారణకు అనుమతించాలని అభ్యర్థన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 9:40 AM IST
High Court On Family Issues : అమెరికాలోని టెక్సాస్లో ఉద్యోగం చేస్తున్న భీమిశెట్టి భాను శ్రీధర్ యలమంచిలి సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టులో తన భార్య నుంచి విడాకుల కోసం 2023లో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. రీకన్సీలియేషన్ కోసం తాను ఆన్ లైన్ ద్వారా హాజరవుతానని దాఖలు చేసిన పిటీషన్ను హైకోర్టు కొట్టేసింది . చర్చలు విఫలమైన తర్వాత జరిగే విచారణకు మాత్రమే వీసీ ద్వారా హాజరుకావచ్చని స్పష్టంచేసింది.
వీడియో కాన్ఫరెన్స్ (VC) ద్వారా హాజరు క్యాన్సిల్ : వైవాహిక వివాదాలను సామరస్యపూర్వకంగా పరిష్కరించే లక్ష్యంతో చేపట్టే రాజీ ప్రయత్నాలలో భాగంగా జరిగే చర్చల తర్వాత, సంబంధిత న్యాయస్థానం ఎదుట వీడియో కాన్ఫరెన్స్ (VC) ద్వారా హాజరు కావడాన్ని తాము అనుమతించమని హైకోర్టు స్పష్టంగా పేర్కొంది. రాజీ చర్చలు విఫలమైన తర్వాత నిర్వహించే విచారణలకు మాత్రమే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరు కావడానికి అనుమతి ఉంటుందని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. 'శాంతిని' కేసులో సుప్రీంకోర్టు కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చిందని న్యాయస్థానం ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించింది.
వీసీ ద్వారా దంపతుల మధ్య భావోద్వేగ బంధం ఏర్పడటం కష్టం : "వైవాహిక వివాదాల్లో రాజీ ప్రయత్నాలు సమర్థవంతంగా జరగాలంటే ఇరువురు(భార్య, భర్త) ఒకే సమయంలో, ఒకే చోట ఉండాలని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. దంపతులు భౌతికంగా ఒకచోట లేనప్పుడు వారి భావోద్వేగాలను అర్థం చేసుకోవడంలో సంబంధిత కుటుంబ కోర్టు న్యాయాధికారికి ఇబ్బంది కలుగుతాయి. వీసీ ద్వారా దంపతుల మధ్య భావోద్వేగ బంధం ఏర్పడటం కష్టం. వీసీ విధానం రాజీ ప్రక్రియకు ఆటకం కలిగిస్తుంది. దంపతులు ఒకచోటు ఉండి జరిపే చర్చల్లో కనిపించే ఫలితాలు వీసీ ద్వారా కనిపించవు" అని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసిందని తెలిపింది.
జనరల్ పవర్ ఆఫ్ అటార్ని పిటిషన్ను తిరస్కరించిన హైకోర్ట్ : అమెరికాలో ఉంటూ భార్య నుంచి విడాకుల కోసం అనకాపల్లి జిల్లా యలమంచిలి కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన ఓ భర్త రాజీ ప్రయత్నాలపై జరిపే చర్చలకు(రీకన్సీలియేషన్) వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరయ్యేందుకు అనుమతించాలంటూ తన జనరల్ పవర్ ఆఫ్ అటార్ని(జీపీఏ) ద్వారా దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను హైకోర్టు కొట్టేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రవినాథ్ తిల్హరి ఇటీవల ఈమేరకు తీర్పు ఇచ్చారు.
రీకన్సీలియేషన్ సమయంలో వీసీ ద్వారా హాజరుకు అనుమతించలేము : అమెరికాలోని టెక్సాస్లో ఉద్యోగం చేస్తున్న భీమిశెట్టి భాను శ్రీధర్ యలమంచిలి సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టులో తన భార్య నుంచి విడాకుల కోసం 2023లో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. తన తరఫున కేసు వ్యవహారం చూసుకునేందుకు జీపీఏను నియమించుకున్నారు. సెలవులు దొరక్క స్వయంగా కోర్టుకు హాజరుకాలేనని, వీసీ ద్వారా విచారణకు హాజరయ్యేలా అనుమతించాలని కోరుతూ జీపీఏ ద్వారా యలమంచిలి కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు.
ఈ అభ్యర్థనను నిరాకరిస్తూ గతేడాది అక్టోబర్ 24న యలమంచిలి కోర్టు ఉత్తర్వులిచ్చింది. ఈ ఉత్తర్వులను సవాలు చేస్తూ భాను శ్రీధర్ తరఫున జీపీఏ హోల్డర్ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. న్యాయవాది అభయ్ సిద్థాంత్ వాదనలు వినిపించారు. సాంకేతిక యుగంలోనూ వీసీ ద్వారా విచారణకు హాజరయ్యేందుకు దిగువ కోర్టు నిరాకరించడం సరికాదన్నారు. అమెరికాలో పనిచేయడం, అక్కడి ఉద్యోగ పరిస్థితుల దృష్ట్యా సెలవులు దొరకడం కష్టమన్నారు. భారతదేశానికొచ్చి కోర్టు విచారణకు హాజరుకాలేరన్నారు.
న్యాయవిచారణ ప్రక్రియలోని ఏ దశలోనైనా వీసీ ద్వారా హాజరుకు వీలుకల్పించొచ్చు అన్నారు. వివాదాన్ని సామరస్యపూర్వకంగా పరిష్కరించుకొని సఖ్యపడేందుకు జరిగే చర్చల సమయంలోనూ వీసీకి వెసులుబాటు ఇవ్వొచ్చు అన్నారు. పలు తీర్పులను కోర్టు ముందు ఉంచారు. ఈ వాదనలను న్యాయమూర్తి తోసిపుచ్చారు. రీకన్సీలియేషన్ సమయంలో వీసీ ద్వారా హాజరుకు అనుమతించలేమని తేల్చిచెప్పారు.
