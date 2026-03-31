ETV Bharat / state

గ్రూప్‌-1 మూల్యాంకనంలో అక్రమాలు - సిట్‌కు హైకోర్టు హెచ్చరిక

దర్యాప్తు మీవల్ల కాకపోతే చెప్పాలని హైకోర్టు అసంతృప్తి - మరో సంస్థకు బాధ్యతలు అప్పగిస్తామని హైకోర్టు వ్యాఖ్యలు - అక్రమాలపై దర్యాప్తు చేసి ఏప్రిల్‌ 30కి సీల్డ్‌ కవర్లో నివేదిక ఇవ్వాలని

High Court warns Sit over Irregularities in Group 1 Evaluation
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 11:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

High Court warns Sit over Irregularities in Group 1 Evaluation : గ్రూప్​-1 మూల్యాంకనం ప్రక్రియలో జరిగిన అవకతవకలపై విచారణ జరిపి, వచ్చే నెల 30వ తేదీలోగా సీల్డ్ కవర్లో నివేదిక సమర్పించాలని సిట్​ను హైకోర్టు ఆదేశించింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్, జస్టిస్ హరి హరనాథ శర్మతో కూడిన ధర్మాసనం సోమవారం ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. న్యాయవాది పాణిని సోమయాజి సిట్‌ తరఫున స్పందించారు. సిట్‌ పంపిన జవాబు పత్రాలు అన్నీ పరిశీలించడం తీవ్ర భారమని హైదరాబాద్‌లోని సెంట్రల్‌ ఫోరెన్సిక్‌ సైన్స్‌ లేబరేటరి (CFSL) తమకు తెలిపిందన్నారు.

జవాబు పత్రాల్లో 167 వారి వద్ద ఉంచుకొని 500 పత్రాలను తిప్పి పంపిందన్నారు. దీనిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ధర్మాసనం విచారణ బాధ్యతను సిట్​ కి అప్పగించామని గుర్తు చేసింది. దీన్ని సక్రమంగా నిర్వహించాల్సిన బాధ్యత సిట్​దే అని న్యాయస్థానం తేల్చి చెప్పింది. కోర్టు ఆదేశం మేరకు దర్యాప్తు చేయడం సాధ్యం కాకపోతే ఆ విషయాన్ని న్యాయస్థానానికి తెలియజేయాలని ఆదేశించింది.

మీ వల్ల కాకపోతే మరో దర్యాప్తు సంస్థకు బాధ్యతను అప్పగిస్తామని న్యాయస్థానం పేర్కొంది. సిట్ అధిపతిని సంప్రదించి వివరాలు న్యాయస్థానానికి తెలియజేయాలని న్యాయవాదికి కోర్టు సూచించింది. విరామం అనంతరం సిట్ తరఫు న్యాయవాది స్పందిస్తూ దర్యాప్తులో ముందుకెళతామన్నారు. ఈ నిర్ణయాన్ని సిట్ అధిపతి తమకు తెలియజేసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

ఈ వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న న్యాయస్థానం విచారణ పూర్తి చేయడానికి నెల రోజులు సమయం కావాలని లిఖిత పూర్వకంగా కోర్టును గతంలో అభ్యర్థించారని గుర్తు చేసింది. అందుకు అనుమతిస్తూ న్యాయస్థానం తదుపరి విచారణను ఏప్రిల్ 30కి వాయిదా వేసిన విషయం విదితమే.

ఏపీపీఎస్పీ 2018లో 169 గ్రూప్-1 పోస్టుల భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. ఈ నోటిఫికేషన్​ ప్రధాన పరీక్ష జవాబు పత్రాల మ్యాన్యువల్ మూల్యాంకనంలో అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయని అరోపణలు వచ్చాయి. ఈ కారణంతో పరీక్షను రద్దు చేసి, మళ్లీ నిర్వహించాలని హైకోర్టు సింగిల్ జడ్జి గతంలో తీర్పు ఇచ్చారు. ఆ తీర్పును సవాలు చేస్తూ ఏపీపీఎస్సీ సహా ఉద్యోగాలు వచ్చిన, రాని అభ్యర్థులు దాఖలు చేసిన అప్పీళ్ల పై న్యాయస్థానం ప్రస్తుతం విచారణ జరుపుతోంది.

జవాబు పత్రాలను తీసుకెళ్లేదీ, తెచ్చేదీ వాళ్లే: సోమవారం (నిన్న) జరిగిన విచారణలో ధర్మాసనం స్పందిస్తూ గ్రూప్​-1 ద్వారా ఎంపికైన అభ్యర్థులను నాన్​ ఫోకల్ పోస్టులకు బదిలీ చేయాలని తాము గతంలో ఆదేశాలు జారీ చేశామని ధర్మాసనం గుర్తు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో కొంతమంది డీఎస్పీలను సీఐడీ ఆఫీసుకు బదిలీ చేసినట్లు సమాచారం అందిందని తెలిపింది. సీఐడీ కార్యాలయానికి ట్రాన్స్ ఫర్​ చేయడం నాన్ ఫోకల్ పోస్టు ఎలా అవుతుందని ప్రశ్నించింది. ఇక నుంచి గ్రూప్-1 జవాబు పత్రాలను ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ లకు తీసుకెళ్లి తీసుకురావడం ఆ డీఎస్పీల పనేనని పేర్కొంది.

TAGGED:

గ్రూప్‌1 మూల్యాంకనం
HIGH COURT WARNS SIT
HC WARNS SIT GROUP 1 EVALUATION
GROUP 1 EVALUATION PROBE REPORT
HC ON GROUP 1 EVALUATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.