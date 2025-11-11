12 ఏళ్ల తర్వాత హైకోర్టు తీర్పు - ఆ వర్సిటీ అధ్యాపకుల్లో గుబులు
హైకోర్టు తీర్పుతో 2014లో ఉద్యోగాల్లో చేరిన అధ్యాపకులకు గుబులు - ఉద్యోగాలు ఉంటాయా లేదా అనే అంశంపై జోరుగా సాగుతున్న చర్చ - అక్రమంగా ఉద్యోగాలు పొందిన అధ్యాపకులపై చర్యలకు డిమాండ్
Published : November 11, 2025 at 11:33 AM IST
Telangana University HC Verdict : నిజామాబాద్ జిల్లాలోని తెలంగాణ యూనివర్సిటీ ఆది నుంచి వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారింది. 2012 సంవత్సరంలో జారీ చేసిన ఉద్యోగాల భర్తీ నోటిఫికేషన్లపై దుమారం రేగింది. ఈ నోటిఫికేషన్లకు అప్పట్లో పాలక మండలి అనుమతిలేదని కొన్ని విభాగాల్లో రోస్టర్ విధానం సరిగ్గా పాటించలేదని కొందరు అభ్యర్థులు తీవ్ర ఆందోళనలు చేశారు.
సీవీ రాములు పేరిట ఓ కమిటీ ఏర్పాటు : ఈ నియామకాలకు హైదరాబాద్లో ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించటంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అప్పట్లో దీనిపై స్పందించిన ప్రభుత్వం నియామకాల భర్తీపై సీవీ రాములు పేరిట ఓ కమిటీని వేసింది. ఇటీవల హైకోర్టు సింగిల్ జడ్జి తీర్పుతో 2014లో ఉద్యోగాల్లో చేరిన అధ్యాపకుల్లో ఆందోళన నెలకొంది.
2013 ఏడాదిలో 53 మంది ఎంపిక : అప్పట్లో 2009 ఏడాది బ్యాక్ లాగ్, 2011, 2012లో మంజూరైన కొత్త పోస్టులు కలిపి మొత్తం 94 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు జారీచేశారు. అయితే 2013 ఏడాదిలో 53 మందిని ఎంపిక చేశారు. నియామకాల్లో రోస్టర్ విధానం సరిగ్గా పాటించలేదని కొందరు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ క్రమంలోనే పన్నెండేళ్లుగా ఈ నియామకాలపై విచారణ నడుస్తూ వచ్చింది.
సుదీర్ఘ వాదనల తర్వాత రెండు నోటిఫికేషన్లు పక్కన పెట్టి పునఃసమీక్షించుకోవాలని, కొత్త నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చుకోవచ్చని హైకోర్టు సింగిల్ జడ్జి తీర్పు వెలువరించింది. ఉద్యోగాల నియామకాలపై హైకోర్టు తీర్పును స్వాగతిస్తున్నామని విద్యార్థి సంఘాలు చెబుతున్నాయి. కోర్టులో విచారణ జరుగుతున్నందున ఏళ్లుగా అధ్యాపకులు పదోన్నతులకు నోచుకోలేదు.
సింగిల్ జడ్జీ తీర్పుతో ఆందోళన : ఇటీవల హైకోర్టు సింగిల్ జడ్జి తీర్పు రావడంతో సుమారు 32 మంది అధ్యాపకులు తీవ్ర ఆందోళనకు లోనవుతున్నారు. వీరు సింగిల్ జడ్జి తీర్పును సవాల్ చేస్తూ డివిజన్ బెంచు అప్పీలు చేసే అవకాశం ఉందని న్యాయనిపుణుల ద్వారా తెలుస్తోంది. అటు కోర్టు తీర్పుకు లోబడి నడుచుకుంటామని నియామకమైన అధ్యాపకులు 2014లో వర్సిటీకి అండర్ టేకింగ్ సమర్పించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కోర్టు తీర్పు ప్రకారం వర్సిటీ ఉన్నతాధికారులు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారో అని ఉత్కంఠ నెలకొంది. హైకోర్టు తీర్పుపై వర్సిటీ వీసీ, రిజిస్ట్రార్ స్పందించాలని విద్యార్థి సంఘాల నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
