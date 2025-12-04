ETV Bharat / state

పంచాయతీ ఎన్నికలు - రిజర్వేషన్లలో జోక్యం చేసుకోలేమన్న హైకోర్టు

ప్రభుత్వం కేటాయించిన రిజర్వేషన్‌ల వ్యవహారంలో పిటిషన్‌లు దాఖలు - పంచాయతీ ఎన్నికల రిజర్వేషన్లలో జోక్యం చేసుకోలేమని హైకోర్టు స్పష్టం

High Court Verdict on Reservation in Panchayat Elections 2025 Updates
High Court Verdict on Reservation in Panchayat Elections 2025 Updates (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 4, 2025 at 8:07 PM IST

Updated : December 4, 2025 at 9:38 PM IST

High Court Verdict on Reservation in Panchayat Elections 2025 Updates : ఎన్నికల ప్రక్రియ మొదలయ్యాక అందులో జోక్యం చేసుకోవడానికి రాజ్యాంగ నిషేధం ఉందని, ఎన్నికలకు ముందు తరువాత మాత్రమే జోక్యం చేసుకోగలమని హైకోర్టు తేల్చి చెప్పింది. రాజ్యాంగం ప్రకారం ఎన్నికల ప్రక్రియలో కోర్టుల జోక్యంపై స్పష్టమైన నిషేధం ఉందని తెలిపింది. రాష్ట్ర విభజన తరువాత పంచాయతీల విభజన జరిగిందని, ఈ సందర్భంగా జనాభా లెక్కలు కూడా మారినా ప్రభుత్వం మాత్రం నీటన్నింటినీ పరిశీలించకుండా 2011 జనాభా గణాంకాలనే పరిగణనలోకి తీసుకుందని పేర్కొంది. నవంబరు 25 ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ జారీ అయిందని, ఇప్పటికే మొదటి రెండు విడతలకు సంబంధించి నామినేషన్ల ప్రక్రియ కూడా జరిగిందని, అందువల్ల ప్రస్తుత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో జోక్యం చేసుకోలేమంది అయితే సంబంధిత వర్గాలకు చెందిన జనాభా లేకపోయినా రిజర్వేషన్లు కేటాయింపు జరిగిన పంచాయతీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించే అంశాన్ని ప్రస్తుత ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగిశాక ప్రభుత్వంతో చర్చించి ఎన్నికలు జరపనున్నట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఇచ్చిన హామీని నమోదు చేస్తూ పిటిషన్లపై విచారణను మూసివేసింది.

వార్డుమెంబర్లు, సర్పంచుల రిజర్వేషన్లు సరిగ్గా లేవంటూ వేర్వేరుగా దాఖలైన ఆరు పిటిషన్లపై ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది. 2011లో ఉన్న పంచాయతీల విభజన జరిగాక కొన్ని పంచాయతీల్లో ఎస్టీలున్నారని. మరికొన్నింటిలో ఉండటంలేదని పిటీషనర్ల తరఫు న్యాయవాదులు కోర్టుకు తెలిపారు. అయినా 2011 జనాభా గణాంకాల ఆధారంగా రిజర్వేషన్లు కేటాయించారన్నారు. రిజర్వేషన్లపై అభ్యంతరాలు చెప్పడానికి వీల్లేకుండా రాత్రికి రాత్రే నోటిపికేషన్ జారీ అయిందన్నారు. తామేమీ ఎన్నికలు నిలపాలని కోరడంలేదని, ప్రభుత్వం కనీస అధ్యయనం చేయకుండా రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేశారని న్యాయవాదులు వాదించారు. ఒక గ్రామంలో ఒకే ఒక్క ఎస్టీ ఉంటే అతన్ని చేర్చుకోవడానికి పార్టీలు పోటీలు పడుతున్నాయన్నారు. ఎన్నికల పిటిషన్ వేయడానికి ప్రత్యర్థి కూడా లేరన్నారు. 2011 జనాభా గణాంకాలు తప్ప మరే ఇతరత్రా సమాచారాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోలేమని, అందువల్ల 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారమే ఎస్సీ ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్లు కేటాయింపు జరిగిందని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తరపు సీనియర్ న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు.

ప్రభుత్వం ఒకసారి రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేసి తమకు జాబితా ఇచ్చిన తరువాత వాటిని అమలు చేయడం వరకే తమ బాధ్యత అని తెలిపారు. ఎస్టీలు లేని పంచాయతీ రిజర్వేషన్ల పరిధిలో ఉన్నట్లయితే ప్రస్తుతం ఎన్నికలు జరగవని, అయితే ప్రస్తుత ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి తరువాత ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామన్నారు. వాదనలను విన్న ధర్మాసనం అధ్యయనం లేకుండా రిజర్వేషన్లు కల్పించిన మాట వాస్తవమే అయినప్పటికీ ఎన్నికల ప్రక్రియలో కోర్టు జోక్యానికి రాజ్యాంగ నిషేధం ఉందని తెలిపింది. సంబంధిత రిజర్వేషన్​కు సంబంధించి వ్యక్తులు లేని విషయంలో ఎన్నికల సంఘం హామీ ఇస్తోందని, ఎన్నికల అయ్యాక పిటిషనర్ల అభ్యంతరాలను సంబంధిత యంత్రాంగం దృష్టికి తీసుకెళ్లవచ్చని తెలిపింది. ఎన్నికల అనంతరం తగిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి పిటిషనర్లకు అవకాశం ఉంటుందని, ప్రస్తుతం మాత్రం ఈ దశలో జోక్యం చేసుకోలేమంటూ పిటిషన్​పై విచారణను మూసివేసింది.

పిటిషన్​ను కొట్టివేసిన కోర్టు : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్ల తగ్గింపు వ్యవహారంలో కలెక్టర్లందరినీ తొలగించాలా అంటూ బీసీ సంక్షేమ సంఘాన్ని హైకోర్టు ప్రశ్నించింది. రిజర్వేషన్ల అంశంలో వారిపై కోవారెంట్ పిటిషన్ ఎలా విచారణార్హమని, ఇందులో ఎలాంటి ఉత్తర్వులు ఇవ్వలేమంటూ పిటిషన్​ను కొట్టివేసింది. ఏవైనా అభ్యంతరాలుంటే చట్టపరంగా వెళ్లవచ్చని బీసీ సంక్షేమ సంఘానికి అనుమతించింది. బీసీ రిజర్వేషన్లను తగ్గించడంపై ప్రభుత్వ కార్యదర్శులతోపాటు 31 మంది కలెక్టర్లపై తెలంగాణ బీసీ సంక్షేమ సంఘం కోవారెంటో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీనిపై జస్టిస్ పి శ్యాంకోశీ, జస్టిస్ సుద్దాల చలపతిరావులతో కూడిన ధర్మాష్టనం విచారణ చేపట్టింది. రిజర్వేషన్లు ఏ ప్రాతిపదిక 24 నుంచి 17 శాతానికి తగ్గించారన్నది వెల్లడించలేదని పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది వాదించారు. రిజర్వేషన్లను తగ్గిస్తున్నట్లయితే ప్రజల నుంచి అభ్యంతరాలను స్వీకరించి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉందన్నారు. ఎలాంటి సమాచారం లేకుండా కలెక్టర్లు రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేశారన్నారు. రిజర్వేషన్ పాలసీ శాసనవ్యవస్థదని, కలెక్టర్లు తీసుకోరాదన్నారు. కోవారెంటో పిటిషన్ వేయడానికి వారేమీ ఎన్నికైన వారుకాదని కలెక్టర్లు అని అడ్వకేట్ జనరల్ సుదర్శన్ రెడ్డి కోర్టుకు తెలిపారు. కలెక్టర్లపై కోవారెంటో పిటిషన్ విచారణార్హం కాదన్నారు. వాదనలను విన్న ధర్మాసనం ఎలాంటి ఉత్తర్వులు జారీ చేయలేమంటూ పిటిషన్​ను కొట్టివేసింది.

Last Updated : December 4, 2025 at 9:38 PM IST

TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS
TELANGANA LOCAL BODY ELECTIONS
TELANGANA GRAM PANCHAYAT ELECTIONS
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

