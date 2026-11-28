షెడ్డును చూసి రూ.500 కోట్ల లోన్ ఎలా ఇచ్చారు? - ఎస్బీఐ తీరుపై హైకోర్టు ఆశ్చర్యం
Semiconductor Industry Loan Issue : సెమ్ ఇండియాకు ఎస్బీఐ లోన్పై హైకోర్టు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసింది. రూ.500 కోట్ల రుణం ఏ ప్రాతిపదికన మంజూరు చేసిందో అర్థం కావట్లేదని వ్యాఖ్యానించింది.
Published : November 28, 2026 at 8:42 AM IST
సెమీ కండక్టర్ పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేస్తామంటూ రూ.వేల కోట్ల పెట్టుబడితో ముందుకొచ్చిన ఓ సంస్థ ఎలాంటి పురోగతి లేకుండా బ్యాంకు నుంచి ఏకంగా రూ.500 కోట్ల రుణం తీసుకోవడం పట్ల హైకోర్టు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసింది. షెడ్ మాత్రమే వేసిన సెమ్ ఇండియాకు ఎస్బీఐ రూ.500 కోట్ల రుణం ఎలా మంజూరు చేసిందని ప్రశ్నించింది. ఇచ్చిన స్థలాన్ని ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకున్నాక బ్యాంకు ఏ ప్రాతిపదికన మంజూరు చేసిందో అర్థం కావట్లేదని వాఖ్యానించింది. బ్యాంకు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో సీబీఐని ప్రతివాదిగా చేర్చుతూ, హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ నగేశ్ బీమపాక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
100 ఎకరాల లీజు
రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండలంలోని ఫ్యాబ్సిటీ సెజ్లో మూడు దశల్లో 2.2 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడితో సెమీ కండక్టర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేస్తామంటూ సెమ్ ఇండియా ఫ్యాబ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 100 ఎకరాలు తీసుకుని 2007లో ప్రభుత్వంతో లీజు ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఒప్పందం ప్రకారం సంస్థ పనులు ప్రారంభించకపోవడంతో 2010లో 78 ఎకరాలను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ప్రభుత్వం జీవో 9 జారీ చేసింది.
ఎస్బీఐలో రూ.500 కోట్ల రుణం
ఈ ప్రక్రియ జరుగుతుండగా 2011లో ఎస్బీఐ బ్యాంకు రూ.500 కోట్ల రుణం మంజూరు చేసింది. సంస్థ తాకట్టు పెట్టిన భూమి ద్వారా లోన్ రికవరీకి చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు ప్రభుత్వం అడ్డుపడకుండా ఆదేశాలివ్వాలంటూ ఎస్బీఐ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీనిపై జస్టిస్ నగేశ్ భీమపాక విచారణ చేపట్టారు.
ఏ ప్రాతిపదికన రుణం మంజూరు చేశారు?
సెమ్ ఇండియా ఫ్యాబ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు ఎస్బీఐ రూ.500 కోట్ల రుణం ఇచ్చిన తీరుపై జస్టిస్ నగేశ్ భీమపాక ఆశ్చర్యం చేశారు. ఫ్యాబ్సిటీలో సుమారు రూ.20 వేల కోట్ల పెట్టుబడి పెడతామంటూ ఉమ్మడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి 100 ఎకరాలు తీసుకుని పనులు ప్రారంభించకపోవడంతో 78 ఎకరాలను సర్కారు స్వాధీనం చేసుకున్నాక, బ్యాంకు ఏ ప్రాతిపదికన రుణం మంజూరు చేసిందో కోర్టుకు అర్థం కావడం లేదని పేర్కొన్నారు. రూ.20 వేల కోట్లలో రుణం 2.5 శాతమే కావచ్చని, అయితే కనీసం రూ.10 వేల కోట్ల పెట్టుబడితో పనులు ప్రారంభించి కంపెనీ రుణం తీసుకునే ప్రయత్నం చేయలేదని, కేవలం షెడ్ మాత్రమే వేసిందని తెలిపారు.
ప్రతివాదిగా సీబీఐ
క్షేత్రస్థాయిలో కంపెనీ పనుల తీరును పరిశీలిస్తే రూ.500 కోట్ల రుణం ఎలా ఇచ్చిందో అర్థం కావడం లేదని జస్టిస్ నగేశ్ భీమపాక వ్యాఖ్యానించారు. రుణ రికవరీ చర్యలకు ప్రభుత్వం అడ్డుపడకూడదన్న బ్యాంకు అభ్యర్థనను పరిశీలించే ముందు ఈ వ్యవహారంలో సీబీఐని ప్రతివాదిగా చేర్చుతున్నామని తెలిపారు. ఇందుకు సంబంధించిన అన్ని పత్రాలను సీబీఐ తరఫు న్యాయవాదికి అందజేయాలని రిజిస్ట్రీకి ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ విచారణను డిసెంబర్ 4కు వాయిదా వేశారు.