ETV Bharat / state

గ్రామపంచాయతీల కాలపరిమితి ముగిసిన వేళ - హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

బీసీ రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేసి ఎన్నికలు చేపట్టాలన్న పిటీషన్‌పై విచారణ - పాలనా వ్యవహారాల కోసం ప్రత్యేక అధికారులను నియమించామన్న సర్కారు - ప్రత్యేక అధికారి ఒక్కరే ఎలా సరిపోతారని ప్రశ్నించిన హైకోర్టు

High Court Suggests Committees for Governance in Gram Panchayat (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 2:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

High Court Suggests Committees for Governance in Gram Panchayat : రాష్ట్రంలో గ్రామపంచాయతీల కాలపరిమితి ముగిసిన వేళ కూటమి ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు కీలక సూచనలు చేసింది. ప్రత్యేక అధికారితో పాటు పంచాయతీ పాలనలో భాగస్వాములైన ఇద్దరు, ముగ్గురు సభ్యులను కలుపుకొని కమిటీ ఏర్పాటు చేసే అంశాన్ని పరిశీలించాలని సూచించింది.

అందుకుగానూ అడ్వకేట్ జనరల్ (ఏజీ) సమయం కోరడంతో విచారణను మంగళవారానికి వాయిదా వేసింది. ప్రభుత్వంతో చర్చించి స్పందన తెలపాలని ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్​కు హైకోర్టు సూచించింది. అందుకు ఏజీ సమయం కావాలని కోరారు. దీంతో విచారణను మంగళవారానికి వాయిదా వేసింది. ప్రత్యేకాధికారుల నియామకం కోర్టు తుది తీర్పునకు లోబడి ఉంటుందని స్పష్టంచేసింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్​సింగ్ ఠాకుర్, జస్టిస్ ఆర్​.రఘనందన్​రావులతో కూడిన ధర్మాసనం గురువారం ఈమేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది.

స్థానిక సంస్థలకు పదవీ కాలపరిమితి ముగిసిన వేళ: బీసీ జనాభాను లెక్కించి తదనుగుణంగా రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేసి పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలి అంటూ ఏపీ బీసీ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కేశన శంకరరావు 2025లో హైకోర్టులో పిల్ వేశారు. రాష్ట్రంలో 13,325 గ్రామపంచాయతీలకు, 123 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు పదవీ కాలపరిమితి ముగిసిన నేపథ్యంలో వెంటనే ఎన్నికలు నిర్వహించాలని న్యాయవాది తాండవ యోగేశ్ పిల్ దాఖలు చేశారు. ఎన్నికలు నిర్వహించే వరకు తమనే కొనసాగించాలని కొందరూ సర్పంచులు పిటిషన్లు వేశారు. గురువారం (నిన్న) ఈ వ్యాజ్యాలపై హైకోర్టు విచారణ జరిపింది.

బీసీ రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేసి పంచాయతీ ఎన్నికలు చేపట్టాలంటూ దాఖలైన పిటిషన్లపై హైకోర్టు విచారణ జరిపింది. ప్రభుత్వం తరఫున ఏజీ (అడ్వకేట్ జనరల్) దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్‌ తన వాదనలు వినిపించారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్‌ పదవీకాలం ముగిసిన నేపథ్యంలో కొత్త కమిషనర్‌ నియామకానికి సంబంధించిన ఫైల్‌ గవర్నర్‌ వద్ద ఉందన్నారు. త్వరలో ఎస్​ఈసీ నియామకం జరుగుతుందన్నారు. ఏప్రిల్‌ 2తో పంచాయతీల కాలపరిమితి ముగిసినందున పాలనా వ్యవహారాలు చూసేందుకు ప్రత్యేక అధికారులను నియమించినట్టు తెలిపారు.

స్థానిక సంస్థల్లో బీసీ రిజర్వేషన్‌ కోటా ఖరారుకు ప్రభుత్వం రాజీవ్‌ రంజన్‌ మిశ్రా కమిషన్‌ ఏర్పాటు చేసిందన్నారు. ఈ అధ్యయనానికి కమిషన్​కు 45 రోజుల సమయం ఇచ్చిందని తెలిపారు. పంచాయతీల పాలనను చూసేందుకు ప్రత్యేక అధికారి ఒక్కరే ఎలా సరిపోతారని హైకోర్టు ప్రశ్నించింది. ప్రత్యేక అధికారి మండల కేంద్రంలో ఉంటే పంచాయతీ సమస్యలు ఎలా తెలుస్తాయని పేర్కొంది. ప్రత్యేక అధికారితో పాటు పంచాయతీ పాలనలో భాగస్వాములైన సభ్యులను కలుపుకొని కమిటీని ఏర్పాటు చేసే అంశాన్ని పరిశీలించాలని ఏజీకి సుచించింది. అందుకు ఏజీ సమయం కోరగా విచారణను వచ్చే మంగళవారానికి వాయిదా వేసింది.

గ్రూప్‌-1 మూల్యాంకనంలో అక్రమాలు - సిట్‌కు హైకోర్టు హెచ్చరిక

క్లస్టర్‌ వ్యవస్థ రద్దు! - స్వతంత్ర పాలన యూనిట్లుగా గ్రామ పంచాయతీలు

TAGGED:

AP GRAMA PANCHAYAT
HC SUGGEST TO GRAM PANCHAYAT
HIGH COURT SUGGEST TO COMMITTEES
COMMITTEES FOR GOVERNANCE
HC ON AP GRAMA PANCHAYAT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.