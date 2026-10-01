బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్ల జీవోలు కొట్టివేత - సుప్రీంకు వెళ్లాలని చంద్రబాబు ఆదేశం
ఎన్నికల ప్రక్రియను ఆరు వారాల్లోపు ప్రారంభించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఎన్నికల సంఘాన్ని హైకోర్టు ఆదేశించింది. గ్రామ పంచాయతీ, పట్టణ స్థానికసంస్థల ఎన్నికలతో ముడిపడిన వ్యాజ్యాలపై ఇప్పటికే విచారణ పూర్తి చేసిన తీర్పులను రిజర్వు చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 1:12 PM IST
HC Ordered Local Body Election Process Be Initiated Within 6 Weeks: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ క్రమంలో హైకోర్టు కీలక తీర్పునిచ్చింది. ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికలపై రాష్ట్ర హైకోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది. ఎన్నికల ప్రక్రియను ఆరు వారాల్లోపు ప్రారంభించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆదేశించింది. గ్రామ పంచాయతీ, పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలతో ముడిపడి ఉన్న వ్యాజ్యాలపై ఇప్పటికే విచారణ పూర్తి చేసిన హైకోర్టు తీర్పులను రిజర్వు చేసింది. ఆ పిటిషన్లపై తాజాగా ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
రిజర్వేషన్ల బిల్లు కొట్టివేత: బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన రెండు జీవోలను ఉన్నత న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది. మొత్తం రిజర్వేషన్లు 50 శాతం దాటకూడదని పేర్కొంది. ‘సర్’ ప్రక్రియ ముగిశాకే స్థానిక ఎన్నికలు జరపాలంటూ వైఎస్సార్సీపీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్తో పాటు వార్డుల పునర్విభజనపై దాఖలైన పిటిషన్ను హైకోర్టు కొట్టివేసింది.
బీసీల జనాభా గణన చేపట్టి, రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేశాకే ఎన్నికలు నిర్వహించాలంటూ వేసిన పిల్లో జోక్యానికి హైకోర్టు ద్విసభ్య బెంచ్ నిరాకరించింది. సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో బీసీలను ఉపవర్గీకరించి రిజర్వేషన్లు నిర్ణయించాలంటూ వేసిన పిల్ను హైకోర్టు కొట్టివేసింది. వార్డుల పునర్వ్యవస్థీకరణ ప్రక్రియలో జోక్యానికి న్యాయస్థానం నిరాకరించింది. గ్రామపంచాయతీలు, పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు తక్షణమే ఎన్నికలు నిర్వహించేలా ఆదేశాలు జారీచేయాలని కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిల్లో పలు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
గ్రామపంచాయతీల పాలనను ప్రత్యేక అధికారులకు అప్పగించడాన్ని సవాలు చేస్తూ వేసిన వ్యాజ్యాన్ని కొట్టేసింది. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) ప్రక్రియ ఎన్నికల నిర్వహణకు అడ్డంకి కాదని స్పష్టం చేసింది. మున్సిపల్ కార్పోరేషన్, మున్సిపాలిటీలలో సమీపంలోని వివిధ గ్రామ పంచాయతీలను విలీనం చేస్తూ 2021 జూన్ 9న తీసుకొచ్చిన ఏపీ మున్సిపాలిటీ (సవరణ) చట్టాన్ని (యాక్ట్ 5/2021) సవాలు చేస్తూ దాఖలైన వ్యాజ్యాలను ధర్మాసనం కొట్టేవేసింది.
బీసీలకు రిజర్వేషన్లపై సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తున్నాం: బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్ల విషయంమై సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 34 శాతం కోటాతో మొత్తం రిజర్వేషన్లు 50 శాతం పరిమితిని దాటుతున్నాయంటూ జీవో 105, 1065లను హైకోర్టు రద్దు చేసింది. బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లకు కట్టుబడి ఉన్నామంటున్న ప్రభుత్వం హైకోర్టు తీర్పుపై సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాలని నిర్ణయించింది. ఈ అంశంపై తక్షణమే సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు.
చింతకాయల విజయ్ మండిపాటు: బీసీలకు రిజర్వేషన్లపై సుప్రీంకోర్టుకు కూడా వెళ్తున్నట్లు ఎంపీ చింతకాయల విజయ్ పేర్కొన్నారు. బీసీలు అత్యంత ఉన్నత స్థానంలో ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో తాము ఉన్నామన్నారు. బీసీలు బానిసలుగా ఉండాలన్నదే వైఎస్సార్సీపీ నేతల కుట్ర పన్నారని ధ్వజమెత్తారు. బీసీల అభివృద్ధి కోసం కూటమి ప్రభుత్వం వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తోందని, వారి సంక్షేమం అహర్నిశలు కృషి చేస్తోందన్నారు.
అట్టడుగున ఉన్న బీసీలను ముందుకు తీసుకురావడమే చంద్రబాబు లక్ష్యమని ఎంపీ చింతకాయల విజయ్ పేర్కొన్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్ తేవాలన్న సంకల్పంతో ఉన్నట్లు ఆయన స్పష్ట చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ కుట్ర రాజకీయాలను అందరూ ఖండించాలని ఎంపీ చింతకాయల విజయ్ తెలిపారు.
'బీసీలు రాజకీయంగా ఎదిగి విధాన నిర్ణేతలుగా మారకుండా చేసేందుకే వైఎస్సార్సీపీ హైకోర్టులో పిటిషన్లు వేసి 34 శాతం రిజర్వేషన్లను అడ్డుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా కూటమి ప్రభుత్వంలో బీసీల అభ్యున్నతి ఆగదు. హైకోర్టు నిర్ణయంపై సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తున్నాం. సుప్రీంకోర్టులో 34 శాతం రిజర్వేషన్లకు అనుకూలంగా తీర్పు వస్తుందనే ఆశాభావంతో ఉన్నాం.' -చింతకాయల విజయ్, టీడీపీ ఎంపీ
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