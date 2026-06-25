ఫీజు రీయంబర్స్మెంట్ జీవోలో నిబంధనలపై హైకోర్టు స్టే
హైకోర్టులో ప్రైవేట్ కళాశాల యాజమాన్యాలకు స్వల్ప ఊరట - ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన జీవో 9 లోని కొన్ని నిబంధనలపై హైకోర్టు స్టే - వచ్చే మంగళవారం వరకు స్టే విధిస్తూ హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు
Published : June 25, 2026 at 3:11 PM IST
High Court on Fee Reimbursement Ordinance : తెలంగాణ హైకోర్టులో ప్రైవేట్ కళాశాల యాజమాన్యాలకు స్వల్ప ఊరట లభించింది. ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన జీవో 9 లోని కొన్ని నిబంధనలపై హైకోర్టు స్టే విధించింది. విద్యార్థుల నుంచి ఫీజు వసూలు చేయవద్దని ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీవోపై వచ్చే మంగళవారం వరకు స్టే విధిస్తూ హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీచేసింది.
ఆగస్టు 15లోపు క్లియర్ చేస్తాం : ఇవాళ ప్రైవేట్ కళాశాలు వేసిన పిటిషన్లపై హైకోర్టు ఇవాళ కూడా విచారణ జరిపింది. బకాయిలు రాకపోతే కళాశాలలు ఎలా నడుపుతారని ధర్మాసనం ప్రభుత్వ న్యాయవాదిని ప్రశ్నించింది. మీరు బకాయిలు చెల్లించరు.. విద్యార్థుల నుంచి వసూలు చేసుకోనివ్వరా అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఫీజు రీయంబర్స్మెంట్ కోసం ఎంత బడ్జెట్ కేటాయించారు, బకాయిలు ఎందుకు విడుదల చేయలేదు, పెండింగ్ బకాయిలు ఎప్పటిలోగా చెల్లిస్తారని ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది. ఆగస్టు 15లోపు ఫీజు బాకాయిలన్ని క్లియర్ అవుతాయని ప్రభుత్వ న్యాయవాది కోర్టుకు విన్నవించారు. అయితే ఆగస్టు 15నే పిటిషన్లు విత్డ్రా చేసుకుంటామని ప్రైవేట్ కళాశాలల యాజమాన్యాలు సమాధానమిచ్చారు.
మధ్యలో మేం నలిగిపోతున్నాం : ఇదే విషయంలో విద్యార్థులు కూడా ఇంప్లీడ్ పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. ప్రభుత్వం, యాజమాన్యాలు మధ్య విద్యార్థులు నలిగిపోతున్నారని, వారి తరపు న్యాయవాది కోర్టుకు విన్నవించారు. ఈ బకాయిల ద్వారా విద్యార్థులు నష్టపోకుండా చూడాలని ధర్మాసనానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. కోర్టు ఆదేశాలు ఈ ఏడాది చేరిన విద్యార్థులకే వర్తించేలా చూడాలని కూడా విన్నవించారు. జీవో9 లోని కొన్ని నిబంధనలపై వచ్చే మంగళవారం వరకు స్టే విధించిన న్యాయస్థానం తదుపరి విచారణను అదే రోజుకు వాయిదావేసింది.