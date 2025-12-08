ఐఏఎస్ ఆమ్రపాలికి హైకోర్టులో చుక్కెదురు - క్యాట్ ఉత్తర్వులపై స్టే
గతంలో ఆమ్రపాలిని తెలంగాణకు కేటాయిస్తూ క్యాట్ ఉత్తర్వులు - ఈ విషయంపై స్టే విధించిన ఉన్నత న్యాయస్థానం - తదుపరి విచారణ 6 వారాలకు వాయిదా
Published : December 8, 2025 at 5:00 PM IST
Telangana High Court On Ias Amrapali : ఐఏఎస్ అధికారిణి ఆమ్రపాలికి తెలంగాణ హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది. ఆమెను తెలంగాణకు కేటాయిస్తూ క్యాట్ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులపై ఉన్నత న్యాయస్థానం స్టే విధించింది. ఆమ్రపాలిని ఏపీకి కేటాయిస్తూ అక్టోబర్లో కేంద్ర సిబ్బంది, శిక్షణ వ్యవహారాల శాఖ (డీవోపీటీ) ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దాన్ని ఆమె క్యాట్లో సవాల్ చేయగా ఆమ్రపాలిని తెలంగాణకు కేటాయిస్తూ క్యాట్ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆ ఉత్తర్వులను డీవోపీటీ మళ్లీ హైకోర్టులో అప్పీల్ చేయగా విచారణ చేపట్టిన ఉన్నత న్యాయస్థానం క్యాట్ ఉత్తర్వులను నిలిపివేస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. వివరాల్లోకి వెళితే,
రాష్ట్ర విభజన తరువాత నుంచే సమస్య : ఉమ్మడి రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యంలో తనను ఏపీ పర్యాటక క్యాడర్కు కేటాయిస్తూ కేంద్రం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను సవాలు చేస్తూ ఆమ్రపాలి క్యాట్లో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఆమెను ఏపీ క్యాడర్కు పంపడంతో అక్కడ జాయిన్ విధులు నిర్వహిస్తూనే క్యాట్ను ఆశ్రయించారు. ఆ సమయంలో ఆమ్రపాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక అభివృద్ధి కార్పొరేషన్ ఎండీగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆమ్రపాలి పిటిషన్పై క్యాట్ జ్యుడిషియల్ సభ్యురాలు లతా బస్వరాజ్ పట్టే, పరిపాలనా సభ్యురాలు వరుణ్ సింధు కుల్కౌముదిలతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది.
ప్రత్యూష్ సిన్హా కమిటీ మార్గదర్శకాలను కొంతమంది అధికారులపై కఠినంగా, మరికొంతమందిపై సడలింపులు ఇస్తూ పక్షపాతం చూపడాన్ని క్యాట్ తప్పుబట్టింది. ప్రత్యూష్ సిన్హా కమిటీ మార్గదర్శకాలు లోపభూయిష్టంగా ఉన్నాయని, అందులో పరస్పర బదిలీకి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోలా అమలు చేయడం సరికాదన్న ఆమ్రపాలి వాదనతో ధర్మాసనం ఏకీభవించింది. ఆమ్రపాలిని ఆంధ్రప్రదేశ్కు కేటాయిస్తూ కేంద్రం జారీ చేసిన ప్రొసీడింగ్స్ను రద్దు చేస్తూ ఆమెను తెలంగాణకు కేటాయించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు జూన్ నెలలో ఆదేశాలు వెలువడ్డాయి.
హైకోర్టులో క్యాట్ పిటిషన్ : కానీ ఈ ఉత్తర్వులపై డీవోపీటీ మళ్లీ హైకోర్టులో అప్పీల్ చేసింది. విచారణ చేపట్టిన ఉన్నత న్యాయస్థానం క్యాట్ ఉత్తర్వులను నిలిపివేస్తూ ఇవాళ మధ్యంతర ఉత్తర్వలు జారీ చేసింది. దీనిపై కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ఆమ్రపాలి తరఫు న్యాయవాదికి ఆదేశించింది. అనంతరం తదుపరి విచారణను 6 వారాలకు వాయిదా వేసింది.
2010 నుంచి ఐఏఎస్గా సేవలు : 2010 బ్యాచ్ క్యాడర్కు చెందిన ఐఏఎస్ అధికారిణి ఆమ్రపాలి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వికారాబాద్ సబ్ కలెక్టర్గా, రంగారెడ్డి జిల్లా జేసీగా, ఆపై వరంగల్ జిల్లా కలెక్టర్గా, రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘంలో అధికారిణిగా సేవలందించారు. తరువాత ఆమె కేంద్ర సర్వీసుల్లోకి వెళ్లారు. తర్వాత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కార్యాలయం (పీఎంవో)లో నియమితులయ్యారు. కేంద్ర కేబినెట్ సెక్రెటరియట్లో డిప్యూటీ కార్యదర్శిగా వ్యవహరించారు. తరువాత జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్గా బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. ఆ తరువాత డీవోపీటీ ఉత్తర్వుల మేరకు ఏపీకి వెళ్లారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీటీడీసీ) ఎండీగా, ఏపీ టూరిజం అథారిటీ సీఈవోగా సేవలందిస్తున్నారు. తాజాగా తెలంగాణ హైకోర్టు ఉత్తర్వుల నేపథ్యంలో ఆమె 6 వారాల్లోగా స్పందించాల్సి ఉంది.
