ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన తాగునీరు అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిదే : హైకోర్టు

బోరు బావుల తవ్వకానికి అధికారుల అనుమతి తప్పనిసరి - ప్లాంట్​ స్థాపనకు అనుమతులు అవసరంలేదు - వాదనలు పట్టించుకోని న్యాయస్థానం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 7:24 AM IST

High Court On Bore Wells: బోరు బావుల తవ్వకాలకు అధికారుల అనుమతి తప్పనిసరని ఏపీ హైకోర్టు తేల్చిచెప్పింది. అనుమతి లేకుండా బావి తవ్వడానికి వీల్లేదని స్పష్టంచేసింది. వాల్టా చట్టం ప్రకారం అనుమతి అవసరమంది. మరోవైపు ఏపీ పంచాయతీరాజ్‌ చట్టంలోని సెక్షన్‌ 120 ప్రకారం ఆర్వో మోషినరీని ఏర్పాటు చేసి నీటి శుద్ధి ప్లాంట్‌ నిర్వహించాలంటే సంబంధిత గ్రామపంచాయతీ అనుమతి అవసరమని పేర్కొంది. అనుమతి అవసరం లేదన్న పిటిషనర్‌ వాదనను తోసిపుచ్చింది.

తాగు నీరు అందుబాటులో ఉంచాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిదే : ఆర్వో ప్లాంట్‌ నిర్వహణకు అనుమతి ఇచ్చే విషయంలో పిటిషనర్‌ వాదన విని నిర్ణయాన్ని ప్రకటించాలని అధికారులను ఆదేశించింది. స్వచ్ఛమైన, సురక్షితమైన తాగునీరు కలిగి ఉండటం విలాసవంతమైన వ్యవహారం కాదని, భారత రాజ్యాంగ అధికరణ 21 ప్రకారం జీవించే హక్కులో భాగమని పేర్కొంది. ప్రజలకు, ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల వారికి సురక్షిత తాగు నీరు అందుబాటులో ఉంచాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలు, యంత్రాంగంపై ఉందని తేల్చిచెప్పింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ఎస్‌.సుబ్బారెడ్డి ఇటీవల ఈమేరకు తీర్పు ఇచ్చారు.

ప్లాంట్​ స్థాపనకు అనుమతులు అవసరంలేదు : ప్రకాశం జిల్లా పొన్నలూరు మండలం విప్పగుంట గ్రామంలో కె.శ్రీను ఆర్వో ప్లాంట్‌ నిర్వహిస్తున్నారు. దానిని అనుమతి లేకుండా నిర్వహిస్తున్నారనే కారణంతో 2025 జులై 23న పొన్నలూరు తహశీల్దార్‌ నోటీసు ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత ఎంపీడీఓ, ఎస్సై ప్లాంట్‌తోపాటు బోరు బావిని 2025 జులై 27న సీజ్‌ చేశారు. దీంతో శ్రీను హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.

ఆయన తరఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ సొంత సొమ్ము రూ.3లక్షలు ఖర్చుచేసుకొని వాటర్‌ ప్లాంట్‌ను నిర్మించారన్నారు. నామమాత్రపు ధరకు శుద్ధి నీరు అందిస్తున్నారన్నారు. బోరు బావి తవ్వేందుకు వాల్టా చట్టం ప్రకారం అనుమతి అవసరం లేదన్నారు. ఆర్వో ప్లాంట్‌ నిర్మించేందుకు గ్రామపంచాయతీ అనుమతి, తీర్మానం అవసరం లేదన్నారు. సీజ్‌ చేయడానికి ముందు అధికారులు పిటిషనర్‌ వాదన వినలేదన్నారు.

వాదనలు పట్టించుకోని న్యాయస్థానం : న్యాయమూర్తి స్పందిస్తూ పిటిషనర్‌కు వాదనలు చెప్పుకునే అవకాశం ఇవ్వలేదన్న కారణంతో అనధికారికంగా నిర్మించిన ప్లాంట్‌ నిర్వహణకు అనుమతించలేమన్నారు. 2025 జులైలో సీజ్‌ చేసిన వాటర్‌ ప్లాంట్‌ను ఇప్పుడు నిర్వహించేందుకు అనుమతివ్వండనటం సరికాదన్నారు. ఏపీ పంచాయతీరాజ్‌ చట్టం, వాల్టా చట్టాలను పిటిషనర్‌ ఉల్లంఘించారనడంలో సందేహం లేదన్నారు. మరోవైపు ప్రజలకు అవసరమైన శుద్ధి నీటిని అందించేందుకు పిటిషనర్‌ వాటర్‌ ప్లాంట్‌ను ఏర్పాటు చేశారనే విషయాన్ని న్యాయస్థానం విస్మరించలేదన్నారు.

ప్లాంట్‌ అందించే నీరు ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉందని జూనియర్‌ విశ్లేషకుడు, సివిల్‌ అసిస్టెంట్‌ సర్జన్‌ ధ్రువీకరించారని గుర్తుచేశారు. పిటిషనర్‌ అనుమతి తీసుకోకుండా బోరుబావి తవ్వడం, ఆర్వో ప్లాంట్‌ ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ తాగునీటి అవసరం, ప్రాముఖ్యతను దృష్టిలో ఉంచుకొని వ్యాజ్యాన్ని పరిష్కరిస్తున్నానన్నారు. అధికారులిచ్చిన నోటీసును సంజాయిషీ నోటీసుగా భావించి దానికి వివరణ ఇవ్వాలని పిటిషనర్‌ను ఆదేశించారు.

బోరు బావుల తవ్వకాలకు అనుమతి ముఖ్యం : అంతేకాక అనుమతి కోసం పిటిషనర్‌ దరఖాస్తు దాఖలు చేస్తే దానిని చట్ట నిబంధనల మేరకు పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని తహశీల్దార్‌ను ఆదేశించారు.

