భార్య వంట చేయకపోతే విడాకులివ్వాలా? - హైకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే?
విడాకుల కేసులో సంచలన తీర్పు వెలువరించిన హైకోర్టు - వంట చేయకపోవడాన్ని క్రూరత్వంగా పరిగణించి విడాకులు ఇవ్వలేమన్న ధర్మాసనం - పిటిషనర్ అప్పీలును కొట్టేసిన న్యాయస్థానం
Published : January 7, 2026 at 12:53 PM IST
HC Dismisses Man Appeal For Divorce : భార్య, భర్తలు ఇద్దరూ ఉద్యోగులుగా ఉన్నపుడు వంట చేయకపోవడం, తల్లికి సహకరించలేదన్న కారణాలను క్రూరత్వంగా పరిగణించి వివాహాన్ని రద్దు చేయడం కుదరదని హైకోర్టు తేల్చి చెప్పింది. ఈ కారణంతో విడాకులు మంజూరు చేయలేమని స్పష్టం చేసింది. ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఉద్యోగం చేస్తున్న భార్య వంట చేయకపోవడం అన్నది భర్తను హింసిస్తున్నట్లుగా చెప్పలేమని, ఇది క్రూరత్వం పరిధిలోకి రాదని ధర్మాసనం వెల్లడించింది. అలాగే అత్తకు వంట పనుల్లో సహకరించకపోవడం అన్నది ఆమెను హింసించినట్లు కాదని పేర్కొంది. ఈ కారణాల మీద వివాహాన్ని రద్దు చేయలేమంటూ సంచలన తీర్పును వెలువరించింది. ఈ మేరకు ఆమె భర్త చేసిన అప్పీల్ను హైకోర్టు కొట్టేసింది.
కేసు పూర్వపరాలు : భార్య కారణంగా హింసకు గురవుతున్నానని, వివాహాన్ని రద్దు చేయాలని హైదరాబాద్ నగరంలోని ఎల్బీనగర్ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి న్యాయస్థానంలో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దానిని కిందికోర్టు కొట్టేసింది. దీంతో అతడు హైకోర్టులో అప్పీలు దాఖలు చేశారు. దీనిపై జస్టిస్ మౌసమీ భట్టాచార్య, జస్టిస్ నగేశ్ భీమపాకలతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టి ఇటీవల తీర్పు వెలువరిస్తూ భర్త అప్పీలును కొట్టివేసింది. భర్త మధ్యాహ్నం 1 నుంచి రాత్రి 10 వరకు ఆఫీసు విధుల్లో ఉండగా, భార్య ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఉద్యోగం చేస్తుందని, ఇలాంటప్పుడు ఉదయం వంట చేయలేదన్న కారణాన్ని క్రూరత్వంగా పరిగణించలేమంది. దాని ఆధారంగా విడాకులు మంజూరు చేయలేమని తెలిపింది.
దానిని క్రూరత్వంగా పరిగణించలేం : ఇంట్లో వంట పనుల్లో భార్య సహకరించకపోవడంతో తల్లికి తానే సాయం చేస్తున్నానని భర్త చెబుతున్నారని, అత్తకు కోడలు సహకరించనంత మాత్రాన దాన్ని అత్తను హింసించినట్లుగా పరిగణించలేమని న్యాయస్థానం తెలిపింది. తరచూ పుట్టింటికి వెళుతోందని, తమతో కలిసి ఉండటంలేదన్న దానిపై వివాహమై ఏడాది 9నెలలు కాగా, అందులో తనతో కలిసి ఉన్నది కేవలం 5 నెలలు అని ఒకసారి, 3 నెలలు మాత్రమే అని మరోసారి భర్త వాంగ్మూలం ఇచ్చారని భిన్న ప్రకటనలు ఇవ్వడానికి సరైన కారణం కూడా చెప్పలేదంది. పెళ్లయిన తర్వాత గర్భస్రావం కావడంతో తల్లిదండ్రుల వద్ద ఉండటాన్ని క్రూరత్వంగా పరిగణించలేమంది. తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఉంటుందన్న కారణంగా విడాకులు మంజూరు చేయలేమంది.
పిటిషనర్ అప్పీలును కొట్టేసిన న్యాయస్థానం : భార్య తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు అరెస్ట్ జరిగితే దాన్ని భార్య వేధిస్తోందని చెప్పలేమంది. తల్లిదండ్రుల నుంచి వేరు కాపురం పెట్టాలన్నది క్రూరత్వం కిందే వస్తుందని సుప్రీంకోర్టు చెప్పినప్పటికీ అది ఆయా కేసులోని వాస్తవాల ఆధారంగా వర్తిస్తుందని, ప్రస్తుత కేసులో అలాంటి ప్రతిపాదన భార్య చేయలేదని, ఆమె తరపు న్యాయవాది సలహా ఇచ్చినందున దాన్ని క్రూరత్వంగా పరిగణించలేమంది. దైనందిన జీవితంలో చిన్నచిన్న చికాకులు, గొడవలు మానసిక క్రూరత్వంగా పరిగణించి విడాకులు మంజూరు చేయడానికి సరిపోవని, దీర్ఘకాలికంగా హింస కొనసాగుతూ కలిసి జీవించడం సాధ్యం కాదన్నపుడే క్రూరత్వంగా పరిగణించాల్సి ఉంటుందంటూ సమర్గోష్ వర్సెస్ జయగోష్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు తేల్చి చెప్పిందని పేర్కొంది. అందువల్ల ప్రస్తుత కేసులో భర్త చేసిన ఆరోపణలను క్రూరత్వంగా పరిగణించి విడాకులు మంజూరు చేయలేమంటూ అప్పీలును కొట్టివేసింది.
విడాకులపై సుప్రీం ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు : గతంలో ఓ తీర్పు సందర్భంగా వివాహ బంధంపై సుప్రీంకోర్టు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. భార్యాభర్తల బంధం అనేది పరస్పర విశ్వాసంపై ఆధారపడి ఉంటుందని ఓ పిటిషన్ విచారణ సందర్భంగా పేర్కొంది. తనకు విడాకులు మంజూరు చేస్తూ మద్రాస్ హైకోర్టు మదురై బెంచ్ ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్ చేస్తూ ఓ మహిళ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టిన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది. వివాహ బంధం అనేది పరస్పర విశ్వాసం, సహచర్యం, భాగస్వామ్య అనుభవాల పునాదులపై నిర్మితమై ఉంటుందని కేసు విచారణ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించింది.
