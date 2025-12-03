ETV Bharat / state

ఎన్నికల పిటిషన్లపై పూర్తి స్థాయి డాక్యుమెంట్లు పరిశీలించిన తర్వాతే విచారణ - హైకోర్టు

దాఖలైన పిటిషన్లపై పూర్తి స్థాయి దస్త్రాలను సమర్పించాలని సీజే ధర్మాసనం ఆదేశాలు - రిజర్వేషన్ల సవరణకు ఆదేశాలిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు - పంచాయతీ ఎన్నికల పిటిషన్లపై సింగిల్‌ జడ్జి ఉత్తర్వులు

High Court Single Bench on Reservation
High Court Single Bench on Reservation (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 3, 2025 at 3:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

High Court Single Bench on Reservation : పంచాయతీ ఎన్నికల రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి దాఖలైన పిటిషన్లపై పూర్తి స్థాయి దస్త్రాలను సమర్పించాలని సీజే ధర్మాసనం పిటీషనర్ల న్యాయవాదులను ఆదేశించింది. ఆ తర్వాతే విచారణ చేపడతామని పేర్కొంది. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీలకు సర్పంచ్​ పదవుల్లో రిజర్వేషన్​లు కేటాయించడాన్ని సవాలు చేస్తూ దాఖలైన ఆరు పిటీషన్లు దాఖలయ్యాయి. వాటిపై జస్టిస్​ టి. మాధవీదేవి మంగళవారం విచారణ చేపట్టారు. అనంతరం ఈ పిటిషన్లను డివిజన్ బెంచ్ ముందు ఉంచాలని రిజిస్ట్రీని ఆదేశించారు.

2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం : ఎస్సీ, ఎస్టీ జనాభా తక్కువ ఉన్నచోట, లేని చోట కూడా ఆయా కులాల వాళ్లకు రిజర్వేషన్లు కేటాయించారని, మరికొన్ని చోట్ల పోటీ చేయడానికి అభ్యర్థులు కూడా లేనప్పటికీ రిజర్వేషన్​ కేటాయించారని న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు. అయితే వాటిని సవరించి తాజా జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లు కేటాయించేలా ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని కోరారు. ప్రభుత్వ ప్రత్యేక న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుని ప్రభుత్వ ఎస్టీ, ఎస్సీలకు రిజర్వేషన్​లు కల్పించిందన్నారు.

డివిజన్​ బెంచ్​ తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలి : పిటిషన్​దార్లు కోరినట్లు పంచాయతీలను ఇతరులకు రిజర్వు చేయాలంటూ ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తే అవి రోస్టర్​ ప్రకారం కేటాయించిన రిజర్వేషన్లపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉండటంతో పాటు విస్తృత పరిణామాలకు దారి తీస్తుందని చెప్పారు. అందువల్ల పంచాయతీల ఎన్నికలపై డివిజన్​ బెంచ్​ తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉందని న్యాయమూర్తి చెప్పారు. పిటిషన్లను డివిజన్ బెంచ్ ముందుంచాలంటూ రిజిస్ట్రీని ఆదేశించారు. ఈ నేపథ్యంలో పిటిషన్లను విచారించాల్సిందిగా రిజిస్ట్రి ఇవాళ హైకోర్టు ప్రారంభంలోనే కోరారు. పరిశీలించిన హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ పూర్తి స్థాయి డాక్యుమెంట్లు పరిశీలించిన తర్వాతే విచారిస్తామని ధర్మాసనం తెలిపింది. ఈ మేరకు డాక్యుమెంట్లు అందించాలని ప్రభుత్వానికి నోటీసులు జారీ చేశారు.

  • వరంగల్‌ జిల్లా కేసముద్రం మండలం మహమూద్‌పట్నం గ్రామంలో కేవలం ఆరుగురు ఎస్టీ ఓటర్లు ఉండగా సర్పంచ్, రెండు వార్డు స్థానాలను ఎస్టీలకు రిజర్వు చేశారు.
  • నల్గొండ జిల్లా చింతపల్లి మండలం తక్కలపల్లిలో ఎస్టీ ఓటర్లు 8 మంది ఉండగా సర్పంచ్‌ స్థానాన్ని ఎస్టీలకు రిజర్వు చేశారు.
  • వరంగల్‌ జిల్లా సంగెం మండలం వంజరపల్లిలో ఎస్టీ ఓటరు ఒక్కరూ లేరు. అయినా సర్పంచ్‌తోపాటు మూడు వార్డు మెంబరు స్థానాలను ఎస్టీలకు రిజర్వు చేశారు.
  • నల్గొండ జిల్లా అనుముల మండలం శివాలయం పేరూరు గ్రామంలో ఎస్టీలే లేరు. అయినా కూడా సర్పంచ్‌తోపాటు 4 వార్డు మెంబర్లను ఎస్టీలకు కేటాయించారు.
  • వరంగల్‌ జిల్లా సంగెం మండలం ఆశలపల్లిలో సర్పంచ్, రెండు వార్డు మెంబరు స్థానాలు ఎస్సీలకు రిజర్వు చేశారు.
  • ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లా కాగజ్‌నగర్‌ మండలం భట్‌పల్లిలో సర్పంచ్, 6 వార్డు మెంబరు స్థానాలను 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఎస్టీలకు కేటాయించారు.

పంచాయతీ పోరులో తొలిదశ ఎన్నికలు ఈ నెల 11న, రెండో దశ ఈనెల 14న, చివరి దశ పోరు 17న జరగనున్నాయి. ఇవాళ తొలిదశలో పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల పేర్ల ఖరారుతో పాటు వారికి గుర్తుల కేటాయింపు కూడా పూర్తైంది.

జనాభా లేని వర్గానికి రిజర్వేషన్‌లు ఎందుకు? : పంచాయతీ ఎన్నికలపై హైకోర్టు

ప్రేమతో ఇల్లు రాసిచ్చిన తాత - పోషించలేనంటూ గెంటేసిన మనవడు

TAGGED:

SINGLE BENCH ON RESERVATION
PANCHAYAT ELECTIONS RESERVATIONS
PANCHAYAT RESERVATION HIGH COURT
పంచాయతీ ఎన్నికల రిజర్వేషన్లు
HIGH COURT OF TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.