ఎన్నికల పిటిషన్లపై పూర్తి స్థాయి డాక్యుమెంట్లు పరిశీలించిన తర్వాతే విచారణ - హైకోర్టు
దాఖలైన పిటిషన్లపై పూర్తి స్థాయి దస్త్రాలను సమర్పించాలని సీజే ధర్మాసనం ఆదేశాలు - రిజర్వేషన్ల సవరణకు ఆదేశాలిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు - పంచాయతీ ఎన్నికల పిటిషన్లపై సింగిల్ జడ్జి ఉత్తర్వులు
Published : December 3, 2025 at 3:53 PM IST
High Court Single Bench on Reservation : పంచాయతీ ఎన్నికల రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి దాఖలైన పిటిషన్లపై పూర్తి స్థాయి దస్త్రాలను సమర్పించాలని సీజే ధర్మాసనం పిటీషనర్ల న్యాయవాదులను ఆదేశించింది. ఆ తర్వాతే విచారణ చేపడతామని పేర్కొంది. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీలకు సర్పంచ్ పదవుల్లో రిజర్వేషన్లు కేటాయించడాన్ని సవాలు చేస్తూ దాఖలైన ఆరు పిటీషన్లు దాఖలయ్యాయి. వాటిపై జస్టిస్ టి. మాధవీదేవి మంగళవారం విచారణ చేపట్టారు. అనంతరం ఈ పిటిషన్లను డివిజన్ బెంచ్ ముందు ఉంచాలని రిజిస్ట్రీని ఆదేశించారు.
2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం : ఎస్సీ, ఎస్టీ జనాభా తక్కువ ఉన్నచోట, లేని చోట కూడా ఆయా కులాల వాళ్లకు రిజర్వేషన్లు కేటాయించారని, మరికొన్ని చోట్ల పోటీ చేయడానికి అభ్యర్థులు కూడా లేనప్పటికీ రిజర్వేషన్ కేటాయించారని న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు. అయితే వాటిని సవరించి తాజా జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లు కేటాయించేలా ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని కోరారు. ప్రభుత్వ ప్రత్యేక న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుని ప్రభుత్వ ఎస్టీ, ఎస్సీలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించిందన్నారు.
డివిజన్ బెంచ్ తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలి : పిటిషన్దార్లు కోరినట్లు పంచాయతీలను ఇతరులకు రిజర్వు చేయాలంటూ ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తే అవి రోస్టర్ ప్రకారం కేటాయించిన రిజర్వేషన్లపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉండటంతో పాటు విస్తృత పరిణామాలకు దారి తీస్తుందని చెప్పారు. అందువల్ల పంచాయతీల ఎన్నికలపై డివిజన్ బెంచ్ తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉందని న్యాయమూర్తి చెప్పారు. పిటిషన్లను డివిజన్ బెంచ్ ముందుంచాలంటూ రిజిస్ట్రీని ఆదేశించారు. ఈ నేపథ్యంలో పిటిషన్లను విచారించాల్సిందిగా రిజిస్ట్రి ఇవాళ హైకోర్టు ప్రారంభంలోనే కోరారు. పరిశీలించిన హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ పూర్తి స్థాయి డాక్యుమెంట్లు పరిశీలించిన తర్వాతే విచారిస్తామని ధర్మాసనం తెలిపింది. ఈ మేరకు డాక్యుమెంట్లు అందించాలని ప్రభుత్వానికి నోటీసులు జారీ చేశారు.
- వరంగల్ జిల్లా కేసముద్రం మండలం మహమూద్పట్నం గ్రామంలో కేవలం ఆరుగురు ఎస్టీ ఓటర్లు ఉండగా సర్పంచ్, రెండు వార్డు స్థానాలను ఎస్టీలకు రిజర్వు చేశారు.
- నల్గొండ జిల్లా చింతపల్లి మండలం తక్కలపల్లిలో ఎస్టీ ఓటర్లు 8 మంది ఉండగా సర్పంచ్ స్థానాన్ని ఎస్టీలకు రిజర్వు చేశారు.
- వరంగల్ జిల్లా సంగెం మండలం వంజరపల్లిలో ఎస్టీ ఓటరు ఒక్కరూ లేరు. అయినా సర్పంచ్తోపాటు మూడు వార్డు మెంబరు స్థానాలను ఎస్టీలకు రిజర్వు చేశారు.
- నల్గొండ జిల్లా అనుముల మండలం శివాలయం పేరూరు గ్రామంలో ఎస్టీలే లేరు. అయినా కూడా సర్పంచ్తోపాటు 4 వార్డు మెంబర్లను ఎస్టీలకు కేటాయించారు.
- వరంగల్ జిల్లా సంగెం మండలం ఆశలపల్లిలో సర్పంచ్, రెండు వార్డు మెంబరు స్థానాలు ఎస్సీలకు రిజర్వు చేశారు.
- ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కాగజ్నగర్ మండలం భట్పల్లిలో సర్పంచ్, 6 వార్డు మెంబరు స్థానాలను 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఎస్టీలకు కేటాయించారు.
పంచాయతీ పోరులో తొలిదశ ఎన్నికలు ఈ నెల 11న, రెండో దశ ఈనెల 14న, చివరి దశ పోరు 17న జరగనున్నాయి. ఇవాళ తొలిదశలో పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల పేర్ల ఖరారుతో పాటు వారికి గుర్తుల కేటాయింపు కూడా పూర్తైంది.
జనాభా లేని వర్గానికి రిజర్వేషన్లు ఎందుకు? : పంచాయతీ ఎన్నికలపై హైకోర్టు