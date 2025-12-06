భాగస్వామి కోటాలో జీవితాంతం ఒకేచోట విధులా?: హైకోర్టు ఆగ్రహం
ఉద్యోగ సంఘాల నాయకుల హోదానూ అడ్డుపెట్టుకుంటున్నారు -కొందరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల తీరుపై హైకోర్టు తీవ్ర ఆక్షేపణ
December 6, 2025
High Court Serious on Some Spouse Quota Government Employees : దాంపత్య భాగస్వామి (భార్య లేదా భర్త-స్పౌజ్) పని చేస్తున్నారన్న కారణంతో ఒకే ప్రాంతంలో పోస్టింగ్ తీసుకుంటున్న కొందరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు జీవితాంతం ఒకేచోట విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారని హైకోర్టు ఆక్షేపించింది. ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు సైతం వారి హోదాలను అడ్డుపెట్టుకొని ఏళ్ల తరబడి ఒకే చోట పని చేస్తున్నారని తప్పుపట్టింది. ఇలాంటి చర్యలు ఆయా స్థానాలకు రావాలనుకుంటున్న ఇతర ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలను దెబ్బతీయడమేనని వ్యాఖ్యానించింది.
ఈ వ్యవహారంపై లోతుగా విచారణ : స్పౌజ్ కారణం, ఉద్యోగ సంఘాల నాయకుల హోదాను అడ్డుపెట్టుకొని ఏళ్ల తరబడి ఒకే చోట పని చేస్తున్న వ్యవహారంపై లోతైన విచారణ జరుపుతామని స్పష్టం చేసింది. తాలూకా, రెవెన్యూ డివిజన్, జిల్లా, రాష్ట్రస్థాయిల్లో ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులమని చెప్పుకుంటూ పలువురు ఒకేచోట పనిచేస్తున్నారని తెలిపింది. స్పౌజ్ కోటా కింద ఒకేచోట పని చేసేందుకు ఎన్నిసార్లు అవకాశం ఇవ్వడానికి చట్టంలో వెసులుబాటు ఉందని ప్రశ్నించింది? ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు ఏళ్ల తరబడి ఒకేచోట పని చేయవచ్చా అని ధ్వజమెత్తింది నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయని, తదితర వివరాలను కోర్టు ముందు ఉంచాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. ఈ వ్యవహారంపై లోతుగా విచారణ జరుపుతామంది. తదుపరి విచారణను జనవరి మొదటి వారానికి వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్, జస్టిస్ హరిహరనాథశర్మతో కూడిన ధర్మాసనం శుక్రవారం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది.
భార్య సమీపంలో పని చేసేందుకు ZSWO : విజయనగరం జిల్లా సైనిక్ సంక్షేమ అధికారిగా (జడ్ఎస్డబ్ల్యూవో) బాధ్యతల స్వీకరణ విషయంలో కేవీఎస్ ప్రసాదరావు, మజ్జి కృష్ణారావు మధ్య తలెత్తిన వివాదంపై ధర్మాసనం విచారణ జరుపుతున్న విషయం తెలిసిందే. కృష్ణారావు తరఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ భార్య సమీపంలో పని చేస్తున్న కారణంతో కృష్ణారావు విజయనగరంలో జడ్ఎస్డబ్ల్యూవోగా కొనసాగుతున్నారన్నారు. స్పౌజ్ కోటా వెసులుబాటును వినియోగించుకోవడం ఆయనకు ఇది మొదటిసారన్నారు. ప్రసాదరావు కోర్టుకు తప్పుడు వివరాలు నివేదిస్తున్నారని చెప్పారు.
మరోసారి పరిశీలించి అఫిడవిట్ దాఖలు : ప్రసాదరావు, కృష్ణారావుల నియామకానికి సంబంధించిన నోట్ ఫైళ్లను పరిశీలించిన ధర్మాసనం అవి సక్రమంగా లేకపోవడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీ దాఖలు చేసిన కౌంటర్లను పరిశీలించింది. కృష్ణారావు తనతో దౌర్జన్యంగా వ్యవహరించారంటూ ప్రసాదరావు ఇచ్చిన ఫిర్యాదును మరోసారి పరిశీలించి అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని విజయనగరం జిల్లా ఎస్పీ, ఒకటో పట్టణ ఇన్స్పెక్టర్ను న్యాయస్థానం ఆదేశించింది.
