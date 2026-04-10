'మీ చేతగానితనమే' - పోలీసులపై హైకోర్టు ఆగ్రహం
పోలీసులు నిద్రపోతున్నారు, పోస్టులు పెట్టేవాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు - వైఎస్సార్సీపీ నేత సజ్జల భార్గవ్రెడ్డి పిటిషన్పై విచారణలో హైకోర్టు ఆగ్రహం - పోలీసులు, సీఐడీ తీరును ఎండగట్టిన ఉన్నత న్యాయస్థానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 7:56 AM IST
High Court Serious on Police Officers : సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకరమైన పోస్టుల్ని నియంత్రించలేకపోవడం పోలీసుల చేతగానితనమేనంటూ హైకోర్టు తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. వైఎస్సార్సీపీ నేత సజ్జల భార్గవ్రెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ సందర్భంగా హైకోర్టు పోలీసుల తీరును తీవ్రంగా తప్పుపట్టింది.
"పోలీసులు నిద్రపోతున్నారు, పోస్టులు పెట్టేవాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు" అంటూ హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. 2029లో మీరు చేయబోయే విధ్వంసం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాం అని ఫ్లెక్సీలు పెట్టారు అంటే వారికెంత ధైర్యం ఉండాలని నిలదీసింది. సీఎంను అవమానించడమంటే 5 కోట్ల మంది ప్రజల్ని అవమానించడం కాదా అని ప్రశ్నించింది. 2020లో హైకోర్టు జడ్జిలపై పోస్టుల కేసు సీబీఐకి అప్పగించినా ఫలితమే లేదంటూ న్యాయస్థానం అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది.
సోషల్ మీడియాలో పేట్రేగిపోతున్నారు: పోలీసుల చేతకానితనం వల్లే సోషల్ మీడియాలో అసభ్య, అవమానకర పోస్టులు పెడుతూ పేట్రేగిపోతున్నారని హైకోర్టు మండిపడింది. "2029లో మీరు చేయబోయే విధ్వంసం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం" అని విజయవాడలో ఫ్లెక్సీ పెట్టాంటే వారికెంత ధైర్యం ఉండాలంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. దీనికి కారణం పోలీసుల అసమర్థత కాదా అని హైకోర్టు నిలదీసింది.
ఎవరిని విధ్వంసం చేస్తారు? రాష్ట్రాన్నా లేక రాష్ట్ర ప్రజలనా అంటూ హైకోర్టు ప్రశ్నించింది. ఉల్లంఘనలకు పాల్పడి ఇష్టమెచ్చినట్టు మాట్లాడాలన్నా, సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టాలన్నా భయపడేలా పోలీసుల చర్యలు ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో అసహ్య, అభ్యంతరకర పోస్టులను పోలీసులు సీరియస్గా తీసుకోకపోవడం వల్లే 2024 తర్వాత కూడా పోస్టులు పెట్టే ధైర్యం వస్తోందని ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించింది.
పోలీసులు తీరు ఇలా ఉంటే ఎవరు భయపడతారని నిలదీసింది. పోలీసులు నిద్రపోతున్నారు కాబట్టే పోస్టులు పెట్టేవాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారని తీవ్రస్థాయిలో వ్యాఖ్యానించింది. ఇప్పటికే పోస్టులు పెట్టిన కేసుల్లో దర్యాప్తు సక్రమంగా పూర్తి చేసి, నిందితులను కోర్టు ముందు నిలబెడితే ఇంత ధైర్యం చేసేవాళ్లా అంటూ పోలీసులు, సీఐడీ తీరును ఉన్నత న్యాయస్థానం ఎండగట్టింది.
పోస్టులు పెట్టే అధికారం ఎవరికీ లేదు: సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టుల ద్వారా ముఖ్యమంత్రిని అవమానించడం అంటే 5 కోట్ల మంది ఆంధ్రులను అవమానించడం కాదా అంటూ హైకోర్టు నిలదీసింది. సిద్ధాంతపరంగా విభేదాలు ఉండొచ్చు కానీ వ్యక్తిగతంగా, కుటుంబసభ్యులను అవమానించేలా మాట్లాడే హక్కు, పోస్టులు పెట్టే అధికారం ఎవరికీ లేదని తేల్చిచెప్పింది.
2020లో హైకోర్టు సిటింగ్ జడ్జిలపై తీవ్ర అభ్యంతరకర, ప్రతిష్ఠను దిగజార్చే పోస్టులు పెట్టారని గుర్తు చేసింది. ఈ వ్యవహారంపై హైకోర్టు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో కేసులు నమోదు చేసినా, దర్యాప్తును సీబీఐకి అప్పగించినా ఫలితమే లేదంది. పోలీసులు, సీఐడీ, సీబీఐ ఏమీ చేయలేరనే ధైర్యంతోనే మళ్లీ మళ్లీ పోస్టులు పెడుతున్నారని హైకోర్టు ఆగ్రహించింది. జడ్జిలపై పోస్టులు పెట్టినవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకొని ఉంటే ఇలాంటి పరిస్థితి పునరావృతమయ్యేది కాదని వ్యాఖ్యానించింది.
మొదట్లోనే ఇలాంటి ఘటనలకు అడ్డుకట్ట వేయకపోవడం పోలీసుల తప్పేనని స్పష్టం చేసింది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో అభ్యంతరకర పోస్టుల కేసులను డీల్ చేయడంలో పోలీసులు తీవ్రంగా విఫలమయ్యారని ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించింది. ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు తనపై జారీ చేసిన లుకౌట్ సర్క్యులర్ని రద్దు చేయాలని కోరుతూ వైఎస్సార్సీపీ సోషల్ మీడియా పూర్వ ఇన్ఛార్జి సజ్జల భార్గవ్రెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ సందర్భంగా హైకోర్టు తీవ్రస్థాయిలో ఈ విధంగా స్పందించింది.
పోలీసులు ఎప్పుడైనా నోటీసిచ్చి పిలిచారా?: పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ లక్ష్మీనారాయణ వాదనలు ఈ కేసులో వాదనలు వినిపించారు. అన్నమయ్య జిల్లా బి.కొత్తకోట పోలీసులు నమోదు చేసిన కేసులో సజ్జల భార్గవ్రెడ్డిని విచారణకు హాజరుకావాలని కోరితే రాలేదన్నారు. దర్యాప్తునకు సహకరించకపోవడంతో ఎల్ఓసీ జారీ చేయాలని ఆ జిల్లా ఎస్పీ అభ్యర్థించారని చెప్పారు.
దీంతో సీఐడీ అదనపు డీజీ ఇమిగ్రేషన్ అధికారులకు లేఖ రాశారని హైకోర్టుకు విన్నవించారు. ‘2024 నవంబర్ 4న కేసు నమోదు చేశారన్న న్యాయమూర్తి 7న ఎల్ఓసీకి అభ్యర్థించారన్నారు. 8న ఎల్ఓసీ జారీ చేసినట్లు గుర్తు చేశారు. హైకోర్టు సీఆర్సీపీ సెక్షన్ 41(ఏ) ప్రకారం నోటీసు ఇచ్చి వివరణ తీసుకోవాలని ఆదేశించిందన్నారు. పోలీసులు ఎప్పుడైనా నోటీసిచ్చి పిలిచారా అని ప్రశ్నించారు. భార్గవ్రెడ్డి అందుబాటులో లేకపోతే కుటుంబసభ్యులకు ఎందుకు నోటీసివ్వలేదని నిలదీశారు.
నోటీసిస్తే తీసుకోలేదని, విచారణకు సహకరించలేదని అనేందుకు మీ దగ్గరేమైనా ఆధారాలున్నాయా’ అంటూ పోలీసులపై న్యాయమూర్తి ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. ఎల్ఓసీ కాలపరిమితి సహజంగా ఏడాది మాత్రమే ఉంటుందన్నారు. ఈ కేసులో 2024 నవంబర్ 8న ఎల్ఓసీ ఇచ్చారన్నారు. 2025 నవంబర్ 7తో దాని గడువు ముగిసిందని న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు. ఇరువైపుల వాదనలు ముగియడంతో తీర్పును రిజర్వు చేస్తున్నట్లు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్ గురువారం (నిన్న) ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు.
