సినిమా టికెట్ల ధరల పెంపు మెమోపై హైకోర్టు సీరియస్ - మెమోలు ఎందుకు ఇస్తున్నారని సూటిప్రశ్న
సినిమా టికెట్ల ధరల పెంపు మెమోపై మరోసారి హైకోర్టు ఆగ్రహం - తెలివిగా మెమోలు ఎందుకు ఇస్తున్నారని జీపీని ప్రశ్నించిన న్యాయస్థానం - టికెట్ల ధరలు పెంచబోమని సంబంధిత మంత్రే ప్రకటించారన్న హైకోర్టు
Published : January 9, 2026 at 5:02 PM IST
High Court On Movie Tickets Issue : సినిమా టికెట్ల ధరల పెంపు మెమోపై మరోసారి హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. తెలివిగా మెమోలు ఎందుకు ఇస్తున్నారని జీపీని ప్రశ్నించింది. టికెట్ల ధరలు పెంచబోమని సంబంధిత మంత్రే ప్రకటించారని అయినా టికెట్ల ధరల పెంపునకు మెమోలు ఎందుకు ఇస్తున్నారని తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది.
టికెట్ల ధరల నిర్ణయం సరిగా లేదని రాజాసాబ్ చిత్ర నిర్మాత తరఫు న్యాయవాది కోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. జీవో విడుదల చేసే సమయంలో థియేటర్లను పరిగణలోకి తీసుకోలేదని వాదించారు. ఒక్కో సినిమాహాల్లో ఒక్కో విధంగా మౌలిక సదుపాయాలున్నాయని న్యాయస్థానానికి వివరించారు. అత్యాధునిక థియేటర్లలోనూ సాధారణ టికెట్ల ధరలే నిర్ణయించారన్నారు. సినిమాటోగ్రఫీ చట్టం సెక్షన్ 12 ప్రకారమే పెంచుకోవడానికి మెమోలిస్తున్నారని తెలిపారు. టికెట్ల ధరలు పెంచాలని ప్రభుత్వం భావిస్తే కొత్త జీవో విడుదల చేయాలని హైకోర్టు సూచించింది. జీవో 120 ప్రకారమైతే టికెట్ల ధరల పెంపునకు అనుమతి ఇవ్వకూడదని స్పష్టం చేసింది.