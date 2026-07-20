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హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్​పై హైకోర్టు సీరియస్​

ఒకే కేసులో 3సార్లు కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లు దాఖలుకావడమేంటన్న హైకోర్టు - అధికారులు కోర్టు ఆదేశాలను అమలు చేయాలని సూచన - పిటిషనర్‌పై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడంపైనా హైకోర్టు ఆగ్రహం

High Court Serious on Hydraa
High Court Serious on Hydraa (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 11:07 PM IST

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High Court Serious on Hydraa : హైడ్రా తీరుపై హైకోర్టు మరోసారి తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది. కోర్టు ఆదేశాలున్నప్పటికీ ఓ ప్రైవేట్ భూమిలోకి ప్రవేశించి నిర్మాణాలు కూల్చివేసి, ఫెన్షింగ్ వేయడమేంటని హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్​పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ప్రభుత్వ అధికారులు కోర్టు ఆదేశాలను అమలు చేయాలి కానీ ధిక్కరించకూడదని హైకోర్టు పేర్కొంది. లోతుకుంట పరిధిలో ఉన్న తమ భూమికి హైడ్రా అధికారులు ఫెన్షింగ్ వేశారని, కోర్టు ఆదేశాలున్నా లేకచేయకుండా నిర్మాణాలను కూల్చివేశారని శాంతా శ్రీరామ్ కన్ స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఎండీ నర్సయ్య కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. లంచ్ మోషన్ పిటిషన్​పై విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు సాయంత్రం 6.30గంటలకు రంగనాథ్ వ్యక్తిగతంగా హాజరు కావాలంటూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

హైడ్రా కమిషనర్​పై హైకోర్టు సీరియస్ : హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు రంగనాథ్ న్యాయమూర్తి ఎదుట హాజరయ్యారు. పిటిషనర్​కు చెందిన భూమిలో జోక్యం చేసుకోవద్దంటూ ఆదేశాలున్నప్పటికీ ఎలా ఫెన్షింగ్ వేశారని హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్​ను హైకోర్టు ప్రశ్నించింది. ఒకే భూమిపై మూడు కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయంటే న్యాయస్థానాల పట్ల మీకున్న గౌరవం ఏపాటిదో అర్థమవుతోందని హైకోర్టు పేర్కొంది. చెరువులు, నాలాల ఆక్రమణలను తొలగించడం మంచి పరిణామమే అయినప్పటికీ ప్రైవేట్ భూముల్లో కోర్టు ఉత్తర్వులున్నప్పటికీ కలుగజేసుకోవడాన్ని హైకోర్టు తప్పుపట్టింది. కోర్టు ఉత్తర్వులను ఉల్లంఘించడం హైడ్రాకు వ్యసనంలా మారిందని న్యాయమూర్తి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హైడ్రా కమిషనర్​ను అదుపు చేయాలని ఏజీని ఆదేశించింది. పిటిషనర్​ భూమిలో జోక్యం చేసుకోవద్దంటూ హైడ్రాను హైకోర్టు ఆదేశించింది. అతడిపైకేసు నమోదు చేశారని, ఎఫ్ఐఆర్ కూడా ఇవ్వడం లేదంటూ పిటిషనర్​ తరఫు న్యాయవాది కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఆర్టికల్ 21 ప్రకారం ఎఫ్ఐఆర్ పొందడం పిటిషనర్ హక్కు అని కాపీ ఇవ్వాలంటూ హోంశాఖ జీపీని హైకోర్టు ఆదేశించింది.

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HC SERIOUS ON HYDRAA
HIGH COURT SERIOUS ON HYDRAA
హైడ్రాపై హైకోర్టు సీరియస్
HIGH COURT SERIOUS ON HYDRA

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