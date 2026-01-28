ETV Bharat / state

'నిందితులను ఇలానే అరెస్ట్ చేస్తారా?' - పోలీసుల వైఖరిని తప్పుపట్టిన హైకోర్టు

ఇలాంటివి అనుమతిస్తే ఏదైనా చేస్తారు - అనుమతి తీసుకోకుండా అరెస్ట్‌ చేయడం ఏమిటని ప్రశ్నించిన హైకోర్టు - విచారణను 2 వారాలకు వాయిదా - ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన హైకోర్టు న్యాయమూర్తి

AP High Court Serious on Police Department
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 4:33 PM IST

AP High Court Criticized the Police Attitude: కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండ కోర్టులో లొంగిపోవడానికి వచ్చిన ఓ నిందితుణ్ని పోలీసులు మఫ్టీలో వచ్చి అరెస్ట్‌ చేసిన వ్యవహారాన్ని హైకోర్టు తప్పు పట్టింది. ఇలాంటి చర్యలను అనుమతిస్తే రేపటి రోజున ఏదైనా చేస్తారు అని వ్యాఖ్యానించింది. పత్తికొండ కోర్టు మెజిస్ట్రేట్‌ అనుమతి తీసుకోకుండా అరెస్ట్‌ చేయడం ఏమిటని ప్రశ్నించింది.

హైకోర్టులోనూ నిందితులను ఇలానే అరెస్ట్ చేస్తారా? అని వ్యాఖ్యానించింది. బాధ్యులైన పోలీసులపై ఏమైనా చర్యలు తీసుకున్నారా? బదిలీ చేశారా? లేదా? అని ఆరా తీసింది. వ్యాజ్యంలో ప్రతివాదులుగా ఉన్న చిప్పగిరి ఎస్‌ఐ సతీష్‌ కుమార్, పత్తికొండ ఎస్‌ఐ విజయ్‌ కుమార్‌ నాయక్, ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లకు నోటీసులు ఇచ్చింది. పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్‌ వేయాలని ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించింది. విచారణను రెండు వారాలకు వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ వై. లక్ష్మణరావు మంగళవారం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు.

పోలీసులపై ఏమైనా చర్యలు తీసుకున్నారా?: చిప్పగిరి మండలం డేగులపాడు గ్రామానికి చెందిన శివయ్య గంజాయి సాగు చేస్తున్నారనే ఆరోపణతో చిప్పగిరి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసులో మెజిస్ట్రేట్‌ కోర్టులో లొంగిపోయేందుకు ఆయన గతేడాది డిసెంబర్‌ 24న కోర్టుకు వస్తే పోలీసులు మఫ్టీలో వచ్చి అదుపులోకి తీసుకున్నారని, న్యాయాధికారి అనుమతి తీసుకోలేదని, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ పత్తికొండ న్యాయవాదుల సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి భాస్కర్‌ హైకోర్టులో వ్యాజ్యం వేశారు.

మంగళవారం జరిగిన విచారణలో పిటిషనర్‌ తరఫున న్యాయవాది కేవీ రఘువీర్‌ వాదనలు వినిపించారు. దౌర్జన్యపూరితంగా వ్యహరించి పోలీసులు కోర్టు హాలులోకి ప్రవేశించి శివయ్యను అదుపులోకి తీసుకున్నారన్నారు. మెజిస్ట్రేట్‌ అనుమతి తీసుకోలేదన్నారు. బాధ్యులైన పోలీసులపై ఏమైనా చర్యలు తీసుకున్నారా? అని న్యాయమూర్తి అడిగిన ప్రశ్నకు ఏజీపీ బదులిస్తూ ఛార్జి మెమోలు జారీ చేసి వివరణ కోరారన్నారు.

ఇదిలా ఉండగా మచిలీపట్నం మున్సిపల్‌ కమిషనర్‌పై హైకోర్టు ఇటీవల తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయానికి ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికెట్‌ జారీ చేయాలని తాము ఇచ్చిన ఆదేశాలను ఎందుకు అమలు చేయలేదో వివరణ ఇవ్వాలని సంబంధిత అధికారిని కోర్టు ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. తమ ఆదేశాలు అంటే నవ్వులాటలా ఉందా అని మండి పడింది.

కోర్టు అధికారం ఏమిటో చూపిస్తామని పేర్కొంది. అధికారులు తాము చట్టానికి అతీతులమని భావిస్తున్నారని, ఒక అధికారిని జైలుకు పంపితే అందరూ దారికి వస్తారని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. వారిని ఎలా దారికి తేవాలో తమకు తెలుసని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. కోర్టు ఆదేశాలను పట్టించుకోని కమిషనర్ చర్యలు కోర్టు ధిక్కారం కిందకు వస్తాయని హెచ్చరించింది. వివరణ ఇస్తూ అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని కమిషనర్‌ను ఆదేశించిన కోర్టు, తదుపరి విచారణను వచ్చే నెల 9వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్.హరినాథ్ ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

