"కోర్టు ఆదేశాలంటే నవ్వులాటగా ఉంది" - మచిలీపట్నం కమిషనర్‌పై హైకోర్టు ఆగ్రహం

"ఒకరిని లోపలికి పంపితే, అందరూ దార్లోకి వస్తారు’ - కోర్టు పవరేంటో చూపిస్తామంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు-వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయానికి ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికెట్‌ ఇవ్వాలని తామిచ్చిన ఆదేశాలను ఎందుకు అమలు చేయలేదో చెప్పాలని ఆదేశాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 11:25 AM IST

High Court Sensational Comments on Machilipatnam Municipal Commissioner : మచిలీపట్నం మున్సిపల్‌ కమిషనర్‌పై హై కోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయానికి ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికెట్‌ ఇవ్వాలని తామిచ్చిన ఆదేశాలను ఎందుకు అమలు చేయలేదో చెప్పాలని సంబంధిత అధికారిని ఆదేశించింది. కోర్టు ఆదేశాలంటే నవ్వులాటలా ఉందని మండిపడింది. కోర్టు పవరేంటో చూపిస్తాంమని. ఒక అధికారిని లోపలికి పంపితే అందరూ దార్లోకి వస్తారని, చట్టం కంటే తాము ఎక్కువని అధికారులు భావిస్తున్నారు. వారిని ఎక్కడ నిలబెట్టాలో మాకు తెలుసు అని హైకోర్టు ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది. తమ ఆదేశాలని పట్టించుకోని కమిషనర్‌ చర్యలు కోర్టు ధిక్కారం కిందకు వస్తాయని హెచ్చరించింది. వివరణ ఇస్తూ అఫిడవిట్‌ వేయాలని విచారణను ఫిబ్రవరి 9కి వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ఎన్‌.హరినాథ్‌ గురువారం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చారు.

పేర్ని నాని హైకోర్టులో వ్యాజ్యం : ఆక్యుపెన్సీ ధ్రువపత్రం జారీ చేసే విషయంలో హై కోర్టు గతంలో ఇచ్చిన ఆదేశాలకు భిన్నంగా మున్సిపల్‌ కమిషనర్‌ ఉత్తర్వులిచ్చారని కృష్ణా జిల్లా వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు పేర్ని నాని హైకోర్టులో వ్యాజ్యం వేశారు. తాము సమర్పించే దస్త్రాలను పరిశీలించి సర్టిఫికెట్‌ జారీ పై నిర్ణయం తీసుకోవాలని ప్రధాన న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలోని బెంచ్‌ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను మచిలీపట్నం మున్సిపల్‌ కమిషనర్‌ పట్టించుకోలేదన్నారు.

కమిషనర్‌కు ఆంగ్లం రాదనుకోవాలా? కోర్టు ఉత్తర్వులు అర్థం కాలేదా : గురువారం జరిగిన విచారణలో పిటిషనర్‌ తరఫు న్యాయవాది వై.నాగిరెడ్డి వాదనలు వినిపిస్తూ ‘పార్టీ కార్యాలయం విషయంలో అధికారులు కక్షతో వ్యవహరిస్తున్నారని అన్నారు. న్యాయస్థానాలు చెప్పినా పదే పదే వివరణ కోరుతూ నోటీసులు ఇచ్చారని తెలిపారు. అంతిమంగా ధ్రువపత్రం నిరాకరణకు ఉత్తర్వులిచ్చారని వివరించారు. నిర్మాణ పనులు ఆపాలంటూ నోటీసులిచ్చారని అన్నారు. న్యాయమూర్తి స్పందిస్తూ కమిషనర్‌కు ఆంగ్లం రాదనుకోవాలా? కోర్టు ఉత్తర్వులు అర్థం కాలేదా? అని ప్రశ్నించారు. కోర్టు ఆదేశాలంటే నవ్వులాటగా ఉందా అని మండిపడ్డారు. కమిషనర్‌ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను రద్దు చేశారు.

మరో వివాదంలో పేర్ని నాని - డ్రైనేజీలపై అక్రమ నిర్మాణం

అప్పటి నుంచే వాదనలు : గతంలోనే వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయం కూల్చివేతకు మచిలీపట్నం నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్‌ గత సంవత్సరం మే నెలలో ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సవాలు చేస్తూ ఆ పార్టీ నేత పేర్ని నాని వేసిన వ్యాజ్యంపై హైకోర్టు విచారణ జరిపిన సంగతి తెలిసిందే. నగరపాలక సంస్థ తరఫు స్టాండింగ్‌ కౌన్సెల్‌ స్పందిస్తూ కమిషనర్‌ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను ఉపసంహరించుకొని తాజాగా నోటీసు ఇచ్చేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలని అభ్యర్థించారు. అందుకు అంగీకరిస్తూ న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ చల్లా గుణరంజన్‌ అప్పుడే ఉత్తర్వులిచ్చారు. అంతకుముందు పిటిషనర్‌ తరఫు న్యాయవాది వై.నాగిరెడ్డి వాదనలు వినిపిస్తూ అన్ని అనుమతులు తీసుకున్నాకే భవనం నిర్మించామని వివరించిన సంగతి తెలిసిందే.

గోడ కూల్చివేతకు రూ.31.97 లక్షలు జమ - హైకోర్టుకు తెలిపిన నేహారెడ్డి

