ఏడాదిగా అదృశ్యమైన చిన్నారుల వివరాలివ్వండి - ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశం
గతేడాదిలో కనిపించకుండా పోయిన చిన్నారుల వివరాలు ఇవ్వాలని రాష్ట్రప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశం - ఎంత మంది ఆచూకీ లభ్యమైంది, ఎంతమంది సమాచారం లభ్యం కాలేదో వివరాలు ఇవ్వాలని సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 7:02 AM IST
High Court Seeks Report on Missing Children : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గతేడాదిలో కనిపించకుండా పోయిన చిన్నారుల వివరాలు ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హైకోర్టు ఆదేశించింది. వారిలో ఆడపిల్లలు ఎంతమంది, మగపిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారో చెప్పాలంది. ఎంతమంది ఆచూకీ లభ్యమైంది, ఎంతమంది సమాచారం లభ్యం కాలేదో సవివరంగా చెప్పాలని స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం సీహెచ్ అగ్రహారానికి చెందిన రెండేళ్ల చిన్నారి సుంకర జ్ఞానేశ్వరి ఆచూకీని కనుగొనేందుకు చేస్తున్న ప్రయత్నాలపై పూర్తి వివరాలతో నివేదిక ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించింది. పాప ఆచూకీ గుర్తించేందుకు ప్రయత్నిస్తుండాలని చెప్పింది.
హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్తో కూడిన ధర్మాసనం మంగళవారం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది. జ్ఞానేశ్వరి ఆచూకీని గుర్తించడంలో పోలీసులు, అధికారులు విఫలమయ్యారంటూ న్యాయవాది జి.శ్రీకాంత్ హైకోర్టులో పిల్ వేసిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై మంగళవారం జరిగిన విచారణలో పోలీసుల తరఫున ప్రభుత్వ న్యాయవాది జయంతి వాదించారు. చిన్నారిని కనుగొనేందుకు అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామన్నారు. అవకాశం ఉన్న అన్ని మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నామన్నారు. ఇప్పటి వరకు తీసుకున్న చర్యల వివరాలను నివేదిక రూపంలో కోర్టు ముందు ఉంచామన్నారు.