ఎవరితో కలిసుండాలనే నిర్ణయం మేజర్‌కే ఉంటుంది - స్పష్టం చేసిన హైకోర్టు

యువతి పెళ్లి చేసుకొని భర్తతో ఉంటే అక్రమ నిర్బంధం కాదు -యువతి తల్లిదండ్రుల హెబియస్‌ కార్పస్‌ పిటిషన్‌ను కొట్టేసిన హైకోర్టు - కుమార్తెను అక్రమంగా నిర్బంధించాడంటూ తల్లిదండ్రుల పిటిషన్‌ దాఖలు

High Court Says Adult Women Has Right To Choose
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 3:32 PM IST

High Court Says Adult Women Has Right To Choose : మేజర్‌ అయిన యువతికి ఎవరితో ఉండాలో స్వేచ్ఛగా నిర్ణయం తీసుకునే హక్కు ఉందని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ప్రేమ వివాహం చేసుకుని భర్తతో ఇష్టపూర్వకంగా జీవించడం 'అక్రమ నిర్బంధం' కిందకు రాదని తీర్పు ఇచ్చింది. ఇలాంటి విషయాల్లో హెబియస్‌ కార్పస్‌ పిటిషన్‌ దాఖలు చేసినా వర్తించదని తేల్చిచెప్పింది.

అసలేం జరిగింది : తమ కుమార్తెను ఓ వ్యక్తి అక్రమంగా నిర్బంధించారని తల్లిదండ్రులు కోర్టులో నివేదించారు. ఆ యువతిని కోర్టు ముందు హాజరుపరిచేలా ఆదేశించాలంటూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను కొట్టేసింది. ఎవరితో ఉండాలో నిర్ణయం తీసుకునే హక్కు ఆ యువతికి ఉంటుందని తెలిపింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్‌ సీహెచ్‌ మానవేంద్రనాథ్‌రాయ్, జస్టిస్‌ తుహిన్‌ కుమార్‌తో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు తీర్పు ఇచ్చింది.

ఎవరు వారు : గుంటూరు జిల్లా పెద్దగొట్టిపాడు గ్రామానికి చెందిన బి. ఆనందబాబు రోజూ వారి కూలి పనులు చెసుకునేవారు. ఆయనకు ఇంజనీరింగ్‌ రెండో ఏడాది చదువుతున్న ఓ కుమార్తె ఉంది. అయితే తమ కుమార్తెను అక్రమంగా తమ అనుమతి లేకుండా నిర్బంధించాడంటూ పల్నాడు జిల్లా యడ్లపాడు మండలానికి చెందిన ఓ యువతి తల్లిదండ్రులు హైకోర్టులో హెబియస్‌ కార్పస్‌ పిటిషన్‌ వేశారు.

కోర్టులో హాజరుపరచాలని కోర్ట్ ఆదేశాలు : ఈ పిటిషన్​ను పరిగణనలోకి తీసుకున్న హైకోర్టు ఆ యువతిని కోర్టులో హాజరుపరిచేలా పోలీసులను ఆదేశించింది. దీంతో పోలీసులు ఆ యువతిని కోర్టు​లో హాజరుపరిచారు. ఈ విషయంపై యువతిని వివరాలు అడగగా తాను మేజర్​ అని తెలిపింది. తన తల్లిదండ్రలు కోర్డులో వేసిన పిటిషన్​ ఆధారంగా న్యాయవాదులు పలు ప్రశ్నలు వేశారు.

కలిసి జీవించాలనే నిర్ణయం తీసుకున్న యువతి : ఆనంద్​బాబు అనే వ్యక్తి తనను బలవంతంగా తీసుకువెెళ్లిపోయారా అని ప్రశ్నించారు. దానికి ఆ యువతి లేదని సమాధానం ఇచ్చింది. ఆనందబాబుతో తాను ప్రేమలో ఉన్నందున కలిసి జీవించాలి నిర్ణయించుకున్నానని యువతి స్ఫష్టం చేసింది. అందుకోసం అతన్ని పెళ్లి చేసుకోడానికి ఇష్టపూర్వకంగా తానే వెళ్లానన్నారు. ఇద్దరమూ చర్చిలో పెళ్లి చేసుకున్నామన్నారు. తాను పూర్తిగా ఇష్టపడే ఆనందబాబుతో జీవిస్తున్నానని తెలిపింది.

కోర్టు​ అనుమతితోనే మాట్లాడిన తల్లిదండ్రులు: యువతి సమాధానాలు విన్న తల్లిదండ్రులు కుమార్తెతో మాట్లాడాలని భావించారు. దాంతో కోర్డు అనుమతి తీసుకుని కుమార్తెతో మాట్లాడారు. అయినా యువతి తన భర్తతో జీవించాలనే నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కోర్డుకు నివేదించింది. అయితే యువతి మైనర్​గా ఉన్నప్పుడు ఆనందబాబు గర్భవతిని చేశాడని, అలా జరిగిన వెంటనే ఆధారాలతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా అతనిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదన్నారు.

ఈ విషయంపై కోర్టు​ తీర్పు: ఇరువురి నుంచి వాదనలు విన్న ధర్మాసనం తన తుది నిర్ణయాన్ని వెల్లడించింది. ఎవరితో కలిసి ఉండాలనే నిర్ణయం మేజర్​ అయిన యువతికి తీసుకునే హక్కు ఉంటుందని, దానిని ఎవరూ తప్పుబట్టేందుకు లేదని కోర్టు తన నిర్ణయాన్ని వెల్లడించింది. అలానే ఇలాంటి విషయాల్లో హెబియస్‌ కార్పస్‌ పిటిషన్‌ పని చేయదని తేల్చి చెప్పింది. యువతి మైనర్​గా ఉన్నప్పుడు జరిగిన విషయంపై అభ్యంతరం ఉంటే చట్టప్రకారం ఇతర మార్గాలను అనుసరించాలని సూచించింది. అలాగే యువతి తల్లిదండ్రులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్​ను కొట్టేసింది.

