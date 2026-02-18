ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నికలో తుదినిర్ణయం ఆర్వోదే : హైకోర్టు
బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్ యాదగిరిని హైకోర్టులో హాజరుపర్చిన పోలీసులు - తమ తండ్రి కనిపించట్లేదని హైకోర్టులో యాదగిరి కుమారుడు హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ - బీఆర్ఎస్ తరఫున మున్సిపల్ ఛైర్మన్ రేసులో ఉన్నానన్న యాదగిరి
Telangana High Court (ETV Bharat)
Published : February 18, 2026 at 12:38 PM IST
Telangana High Court on Ibrahimpatnam Municipal Chairman Election : ఏట్టకేలకు ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నికకు అడ్డంకి తొలగింది. మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నికలో తుదినిర్ణయం ఆర్వోదేనని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్ యాదగిరిపై ఎలాంటి ఒత్తిడి తీసుకురావొద్దని రంగారెడ్డి కలెక్టర్, పోలీసులను హైకోర్టు ఆదేశించింది. యాదగిరి స్వచ్ఛందంగా వ్యవహరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశిస్తూ హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్పై విచారణ ముగించింది.