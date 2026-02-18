ETV Bharat / state

ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్ ఎన్నికలో తుదినిర్ణయం ఆర్‌వోదే : హైకోర్టు

బీఆర్‌ఎస్‌ కౌన్సిలర్‌ యాదగిరిని హైకోర్టులో హాజరుపర్చిన పోలీసులు - తమ తండ్రి కనిపించట్లేదని హైకోర్టులో యాదగిరి కుమారుడు హెబియస్‌ కార్పస్‌ పిటిషన్‌ - బీఆర్‌ఎస్‌ తరఫున మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్‌ రేసులో ఉన్నానన్న యాదగిరి

ETV Bharat Telangana Team

February 18, 2026

Telangana High Court on Ibrahimpatnam Municipal Chairman Election : ఏట్టకేలకు ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్ ఎన్నికకు అడ్డంకి తొలగింది. మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్ ఎన్నికలో తుదినిర్ణయం ఆర్‌వోదేనని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. బీఆర్​ఎస్​ కౌన్సిలర్ యాదగిరిపై ఎలాంటి ఒత్తిడి తీసుకురావొద్దని రంగారెడ్డి కలెక్టర్‌, పోలీసులను హైకోర్టు ఆదేశించింది. యాదగిరి స్వచ్ఛందంగా వ్యవహరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశిస్తూ హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్‌పై విచారణ ముగించింది.

