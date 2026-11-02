పులివెందుల కౌంటింగ్పై ఉత్కంఠ - వైఎస్సార్సీపీ పిటిషన్పై హైకోర్టు తీర్పు రిజర్వ్
Pulivendula counting HC judgment : పులివెందుల ఓట్ల లెక్కింపు నిలిపివేయాలని వైఎస్సార్సీపీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై హైకోర్టులో విచారణ ముగిసింది. న్యాయస్థానం తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. రేపు ఉదయం వెలువరించనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 8:48 PM IST
ఏపీ ఎన్నికల వేళ పులివెందుల నియోజకవర్గంలో ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. కౌంటింగ్ను తక్షణమే నిలిపివేయాలంటూ కడప వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ వైఎస్ అవినాశ్ రెడ్డి, ఆ పార్టీ అభ్యర్థి ప్రమీలమ్మ దాఖలు చేసిన అనుబంధ పిటిషన్పై హైకోర్టులో విచారణ ముగిసింది. ఇరు పక్షాల వాదనలు విన్న ఉన్నత న్యాయస్థానం, లెక్కింపు ప్రక్రియపై తీర్పును రిజర్వ్ చేస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
విచారణ సందర్భంగా పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాది హైకోర్టులో కీలక వాదనలు వినిపించారు. పులివెందుల నియోజకవర్గంలో పోలింగ్ సందర్భంగా పలు అక్రమాలు జరిగాయని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో 70 పోలింగ్ బూత్లలో రీపోలింగ్ నిర్వహించాలని తాము కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరామని వివరించారు. కానీ, తమ వినతిని పూర్తిస్థాయిలో పరిగణనలోకి తీసుకోని ఈసీ, కేవలం నాలుగు బూత్లలో మాత్రమే రీపోలింగ్కు అనుమతి ఇచ్చిందని న్యాయవాది అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
ప్రధాన పిటిషన్ తేలే వరకు : రీపోలింగ్ అంశానికి సంబంధించి ఇప్పటికే తాము హైకోర్టులో ఒక ప్రధాన పిటిషన్ దాఖలు చేశామని పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాది కోర్టుకు గుర్తు చేశారు. ఆ ప్రధాన పిటిషన్పై విచారణ ఇంకా తేలాల్సి ఉందన్నారు. ఆ వ్యవహారం ఓ కొలిక్కి వచ్చే వరకు పులివెందులలో కౌంటింగ్ ప్రక్రియను పూర్తిగా నిలిపివేయాలని కోరుతూనే ఈ తాజా అనుబంధ పిటిషన్ వేశామని స్పష్టం చేశారు. కౌంటింగ్ జరిగితే పిటిషనర్లకు నష్టం వాటిల్లుతుందని, లెక్కింపును ఆపాలని న్యాయమూర్తిని కోరారు.
రేపు ఉదయం 7.30 గంటలకు తీర్పు : వైఎస్సార్సీపీ నేతల తరఫు న్యాయవాది వినిపించిన వాదనలను హైకోర్టు ధర్మాసనం సావధానంగా వింది. ఈ వ్యవహారంలో ఇరు పక్షాల వాదనలు పూర్తి కావడంతో న్యాయస్థానం తన తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. రేపు ఉదయం 7.30 గంటలకు పులివెందుల కౌంటింగ్పై తుది తీర్పు వెలువరిస్తామని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. దీంతో ఓట్ల లెక్కింపునకు కొద్ది గంటల ముందు హైకోర్టు ఎలాంటి తీర్పు ఇవ్వనుందనే దానిపై రాజకీయ వర్గాల్లో, స్థానిక ప్రజల్లో సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
పులివెందులలో పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరుగుతోంది: కలెక్టర్ శ్రీధర్
77 జడ్పీటీసీలు ఏకగ్రీవం - 76 స్థానాలను కైవసం చేసుకున్న కూటమి