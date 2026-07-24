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తమ్మినేని డైరెక్షన్‌లోనే ఫోర్జరీ, అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్‌ - ముందస్తు బెయిలివ్వొద్దు

తమ్మినేని కుటుంబ సభ్యులదీ కీలకపాత్ర - తమ్మినేని సంస్థలోని ఉద్యోగులే వాంగ్మూలాలిచ్చారని నివేదన - నిందితులను విచారించాలి ముందస్తు బెయిలివ్వొద్దు

Tammineni Sitaram Bail Petition
Tammineni Sitaram Bail Petition (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 10:53 AM IST

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Tammineni Sitaram Bail Petition : దస్త్రాల ఫోర్జరీ, అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్‌కు మాజీ స్పీకర్‌ తమ్మినేని సీతారామే వ్యూహకర్త అని పోలీసులు హైకోర్టుకు నివేదించారు. ఈ వ్యవహారంలో ఆయన కుటుంబ సభ్యులదీ కీలక పాత్రని స్పష్టం చేశారు. నిందితులను అదుపులోకి తీసుకొని విచారించాల్సి ఉందని, వారికి బెయిల్‌ ఇవ్వొద్దని వాదనలు వినిపించారు. సీతారాం, ఆయన కుటుంబ సభ్యుల బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై నిర్ణయం సోమవారం ప్రకటిస్తామని న్యాయమూర్తి తెలిపారు.

బతికుండగానే చనిపోయినట్లు నకిలీ పత్రాలు: భూ యజమాని బతికి ఉండగానే మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం సృష్టించడం, కోట్ల రూపాయల విలువైన భూమిని అక్రమంగా రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకున్న వ్యవహారంలో వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ స్పీకర్‌ తమ్మినేని సీతారాం, ఆయన సతీమణి వాణి, కుమారుడు వెంకట శ్రీరామ్‌ చిరంజీవి నాగుది కీలక పాత్ర అని పోలీసులు హైకోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. తాను బతికుండగానే చనిపోయినట్లు నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి 4 కోట్ల విలువైన తన స్థలాన్ని తప్పుడు మార్గంలో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకున్నారంటూ కట్టా జయకిశోర్‌ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా శ్రీకాకుళం గ్రామీణ పోలీసులు సీతారాం, వాణి, నాగు, తదితరులపై కేసు నమోదు చేశారు.

తమ్మినేని డైరెక్షన్‌లోనే ఫోర్జరీ, అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్‌ - ముందస్తు బెయిలివ్వొద్దు (ETV)

ముందస్తు బెయిల్‌ కోసం సీతారాం, ఆయన సతీమణి వాణి, కుమారుడు నాగు హైకోర్టులో అత్యవసరంగా పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. పోలీసుల తరఫున వాదనలు వినిపించిన పీపీ ఫోర్జరీ చేసిన దస్త్రాలతో భూమి రిజిస్ట్రేషన్‌ వ్యూహరచన అంతా వీరి సమక్షంలోనే జరిగిందన్నారు. ఈ మేరకు వారి సంస్థలో పనిచేసే ఉద్యోగులే వాంగ్మూలాలు ఇచ్చారన్నారు.

బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి: భూమి కొనుగోలుకు రూ.72 లక్షలు చెల్లించినట్లు విక్రయ దస్తావేజుల్లో పేర్కొన్నారని తెలిపారు. బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి రూ.20 లక్షల రుణం తీసుకున్నారని ఆ సొమ్మును ఇతర అవసరాలకు ఖర్చు చేసినట్లు బ్యాంక్‌ స్టేట్‌మెంట్లలో స్పష్టంగా ఉందన్నారు. పిటిషనర్లు పరారీలో ఉండటం వల్ల అరెస్ట్‌ చేయలేకపోయామని వారిని అదుపులోకి తీసుకొని కస్టడీలో విచారించాల్సి ఉందని నివేదించారు. దర్యాప్తు ప్రాథమిక దశలో ఉన్నందున వారికి ముందస్తు బెయిల్‌ మంజూరు చేయొద్దని కోరారు.

ముందస్తు బెయిలివ్వొద్దు: నిందితుల తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది సి.రఘు వాదనలు వినిపిస్తూ ఫోర్జరీ దస్త్రాలతో పిటిషనర్లకు సంబంధం లేదన్నారు. బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి తీసుకున్న రుణంతో భూమి కొన్నారని నివేదించారు. ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న మరికొందరు అరెస్ట్‌ అయి ఒక్క రోజులో బెయిలుపై బయటకొచ్చారని పిటిషనర్లు దర్యాప్తునకు సహకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పారు.

ముందస్తు బెయిలు మంజూరు చేయాలని కోరారు. జయకిశోర్‌ తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది పోసాని వెంకటేశ్వర్లు వాదనలు వినిపిస్తూ ‘డెత్, ఫ్యామిలీ మెంబర్‌ సర్టిఫికెట్లను ఫోర్జరీ చేయడం చిన్న విషయం కాదన్నారు. పిటిషనర్లు రాజకీయ ప్రముఖులు. అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని దారుణమైన నేరానికి పాల్పడ్డారని వాదనలు వినిపించారు. ఇలాంటి వారికి ముందస్తు బెయిలిస్తే సమాజానికి తప్పుడు సంకేతం వెళుతుందని నివేదించారు.

నకిలీ పత్రాలతో భూమి రిజిస్ట్రేషన్‌: నకిలీ సర్టిఫికెట్లు సృష్టించి అక్రమంగా భూమి రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకున్నారని దిగువ కోర్టులో 2024లో దావా వేసే నాటికి జయకిశోర్‌కు తెలియదని చెప్పారు. తెలిశాక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారని శ్రీకాకుళం సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయ పరిధిలో ఉన్న స్థలాన్ని నకిలీ సర్టిఫికెట్లతో మరో సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయంలో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇరువైపుల న్యాయవాదుల వాదనలు ముగియడంతో న్యాయమూర్తి తీర్పును రిజర్వు చేశారు. సోమవారం నిర్ణయాన్ని ప్రకటించనున్నారు.


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