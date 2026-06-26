ఉద్యోగుల సర్వీసు విషయాల్లో 'పిల్'కు వీల్లేదు - హైకోర్టు కీలక తీర్పు
కోర్టుల్లో పనిచేసే మహిళ ఉద్యోగులకు చైల్డ్ కేర్ సెలవుల కోసం పిల్ - ప్రభుత్వ శాఖలతో సమానంగా సెలవులు ఇవ్వాలి -పిల్కు విచారణ అర్హత లేదన్న హైకోర్టు ధర్మాసనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 7:31 AM IST
High Court On Women Workers Pill : ఉద్యోగ సంబంధిత విషయాలపై ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (పీఐఎల్) దాఖలు చేయరాదని సుప్రీంకోర్టు తీర్పులను ఉటంకిస్తూ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. న్యాయవ్యవస్థలోని మహిళా ఉద్యోగులకు 180 రోజుల శిశు సంరక్షణ సెలవు, అదనంగా ఐదు రోజుల సాధారణ సెలవు మంజూరు చేయాలని కోరుతూ దాఖలైన పిల్ (పీఐఎల్)ను హైకోర్టు ధర్మాసనం కొట్టివేసింది. ఉద్యోగుల సేవా విషయాలపై పీఐఎల్లు చెల్లుబాటు కావని తత్ఫలితంగా ఆ పిటిషన్ విచారణకు అనర్హమైనదని కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. సేవా సంబంధిత సమస్యలపై పీఐఎల్లు చెల్లవని పేర్కొన్న గత సుప్రీంకోర్టు తీర్పులను హైకోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకుంది.
పిటిషన్ నేపథ్యం: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని డిస్ట్రిక్ట్ జ్యుడీషియరీ (జిల్లా కోర్టులు) హైకోర్టులలో పనిచేసే మహిళా ఉద్యోగులకు 180 రోజుల శిశు సంరక్షణ సెలవులు (Child Care Leaves), అలాగే 5 రోజుల అదనపు సాధారణ సెలవులు ఇవ్వాలని కోరుతూ చేగుడి అశోక్ బాబు అనే వ్యక్తి హైకోర్టులో ఒక ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (PIL) దాఖలు చేశారు. ప్రభుత్వ ఇతర శాఖల ఉద్యోగులతో సమానంగా కోర్టు సిబ్బందికి ఈ సెలవులు ఇవ్వకపోవడం వివక్షాపూరితమేనని పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది వాదించారు.
ధర్మాసనం తీర్పు: చీఫ్ జస్టిస్ లీసా గిల్, జస్టిస్ ఆర్. రఘునందన్ రావులతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్ను విచారించడానికి నిరాకరిస్తూ కొట్టివేసింది. సర్వీసు పరమైన సమస్యలు ఉన్నప్పుడు కేవలం బాధితులు (Aggrieved Parties) మాత్రమే కోర్టును ఆశ్రయించాలని మూడో వ్యక్తి పిల్ దాఖలు చేయడానికి చట్టంలో ఆస్కారం లేదని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.
ప్రభుత్వ కౌంటర్: హైకోర్టు స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ వాదనలు వినిపిస్తూ సుప్రీంకోర్టు గతంలో ఇచ్చిన పలు తీర్పుల ప్రకారం ఉద్యోగుల సర్వీసు లేదా బదిలీల వంటి వ్యవహారాల్లో 'పిల్' దాఖలు చేయడానికి వీల్లేదని అది చట్టప్రకారం చెల్లదని కోర్టుకు వివరించారు.
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