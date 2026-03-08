ETV Bharat / state

కల్తీ నెయ్యి కేసు - డెయిరీ నిపుణుడు విజయభాస్కరరెడ్డికి హైకోర్టులో చుక్కెదురు

టీటీడీకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేసిన కేసులో డెయిరీ నిపుణుడికి ఎదురుదెబ్బ - విజయభాస్కరరెడ్డి ముందస్తు బెయిల్‌ పిటిషన్‌ను కొట్టేసిన హైకోర్టు - నిజాలను నిగ్గుతేల్చేందుకు కస్టోడియల్ ఇంటరాగేషన్‌ అవసరం ఉండొచ్చన్న హైకోర్టు

High Court Rejects Vijayabhaskara Reddy Anticipatory Bail Petition
High Court Rejects Vijayabhaskara Reddy Anticipatory Bail Petition (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 7:34 AM IST

High Court Rejects Vijayabhaskara Reddy Anticipatory Bail Petition : తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం తయారీకి టీటీడీకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేసిన కేసులో డెయిరీ నిపుణుడు, ప్లాంట్‌ తనిఖీకి సంబంధించిన టెక్నికల్‌ బృందంలో సభ్యుడైన విజయభాస్కరరెడ్డికి హైకోర్టులో ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. ముందస్తు బెయిలు కోసం ఆయన దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను హైకోర్టు కొట్టేసింది.

తిరుమల నెయ్యి సరఫరా కేసులో నిందితుడు, డెయిరీ నిపుణుడు విజయభాస్కరరెడ్డికి హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది. ఈ కేసులో తనకు ముందస్తు బెయిల్ ఇవ్వాలని కోరుతూ నిందితుడు దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను న్యాయస్థానం కొట్టేసింది. టీటీడీకి నెయ్యి సరఫరా టెండర్‌ వ్యవహారం ప్రజాహితంతో ముడిపడి ఉందని కోర్టు అభిప్రాయపడింది.

ముందస్తు బెయిలు మంజూరు తగదు: నెయ్యి సరఫరా టెండర్‌లో పాల్గొనే సంస్థల అర్హతలను నిర్ణయించే సమయంలో టెండర్‌ మదింపు కమిటీ పాత్ర కీలకమైందని తెలిపింది. అనర్హులను టెండర్‌ ప్రక్రియలో పాల్గొనేందుకు వీలుగా టెండర్‌ మదింపు కమిటీ సభ్యులు సహకరించారని సిట్‌ ఆరోపిస్తోన్నట్లు గుర్తుచేసింది. అంతేకాక టెండర్‌ ప్రారంభ దశలోనే కుట్రకు బీజం పడినట్లు సిట్ చెబుతోందని కోర్టు తెలిపింది. ఆర్థిక నేరాలతో ముడిపడిన కేసులలో నిందితులకు ముందస్తు బెయిలు మంజూరు చేయడం తగదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసిందని గుర్తుచేసింది.

ప్రస్తుత కేసు విషయంలో టెండర్‌ దస్త్రాల్లో పేర్కొన్న వివరాల ఆధారంగా క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీ చేశారా? లేదా? మొక్కుబడిగా వ్యవహరించారా? లేదా? కుమ్మక్కు అయ్యారా? అనే విషయాలు తేల్చేందుకు లోతైన దర్యాప్తు అవసరం ఉందని కోర్టు తెలిపింది. పిటిషనర్‌ కుట్రకోణంలో భాగస్వామి అయ్యారా? లేదా? అనే విషయాన్ని ముందస్తు బెయిలు పిటిషన్‌లో తేల్చలేమని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. హవాలా మార్గంలో పిటిషనర్‌కు రూ.75 లక్షలు చేరాయని సిట్‌ చెబుతోందని గుర్తు చేసింది.

పిటిషనర్‌ కస్టోడియల్‌ ఇంట్రాగేషన్‌: ఈ ఆరోపణను పిటిషనర్‌ వ్యతిరేకిస్తున్నారని ఆర్థిక లావాదేవీల వ్యవహారం ఇంకా దర్యాప్తు దశలో ఉందని తెలిపింది. ఫలప్రదమైన దర్యాప్తు, వాస్తవాలను తేల్చేందుకు పిటిషనర్‌ కస్టోడియల్‌ ఇంట్రాగేషన్‌ అవసరం ఉండొచ్చని ఈ కేసులో ప్రాథమిక అభియోగపత్రం దాఖలు చేసినంతమాత్రాన తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగింపునకు ఆటంకమేమీ కాదని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ వెంకట జ్యోతిర్మయి అన్నారు. పిటిషనర్‌ పాత్ర, కుట్రకోణం, ఆర్థిక లావాదేవీల వ్యవహారాన్ని తేల్చే విషయం ఇంకా విచారణ దశలో ఉందని సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు, నేరారోపణల తీవ్రత తదితర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని ముందస్తు బెయిలు పిటిషన్ను కొట్టేస్తున్నాం అని ఆమె తన తీర్పులో పేర్కొన్నారు.

ఆయన పాత్ర పరిమితం: విజయభాస్కరరెడ్డి తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది సీవీ మోహన్‌రెడ్డి వాదనలు వినిపించారు. టీటీడీ ఏర్పాటు చేసిన టెండర్‌ మదింపు కమిటీ లేదా తనిఖీ కమిటీలో విజయభాస్కరరెడ్డి సభ్యుడిగా ఉన్నారని ఆయన పాత్ర చాలా పరిమితమైందని ఆయన వాదించారు. నెయ్యి సరఫరా చేసిన డెయిరీలతో ఆయనకు సంబంధం లేదని తెలిపారు.

ఈ కేసులో దర్యాప్తు పూర్తయ్యిందని ప్రాథమిక అభియోగపత్రం దాఖలు చేశారని కోర్టుకు తెలిపారు. ప్రధాన నిందితులు బెయిలు పొందారని పిటిషనర్‌ దర్యాప్తునకు సహకరిస్తారని కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు. బెయిలు మంజూరు చేయండి అని కోరారు. సీబీఐ ప్రత్యేక పీపీ పీఎస్‌పీ సురేశ్‌కుమార్‌ వాదనలు వినిపించారు. టెండర్‌ అర్హతలు, తనిఖీ కమిటీలో సభ్యుడిగా పిటిషనర్‌ నెయ్యి సేకరణ ప్రక్రియలో బాధ్యతాయుతమైన వ్యక్తిగా వ్యవహరించాల్సిందన్నారు.

మొక్కుబడిగా తనిఖీ చేసి అనర్హమైన సంస్థలు నెయ్యి సరఫరా చేసేందుకు వీలుగా అవకాశం కల్పించినట్లు దర్యాప్తులో తేలిందన్నారు. హవాలా మార్గంలో రూ.75 లక్షలు పిటిషనర్‌కు చేరాయని, టెండర్‌ ప్రక్రియ కుట్రలో పిటిషనర్‌ భాగస్వామి అని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఇతర నిందితులతో సంబంధాలను వెలికితీసేందుకు పిటిషనర్‌ను కస్టోడియల్‌ ఇంట్రాగేషన్‌ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని నేర తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని ముందస్తు బెయిలు పిటిషన్‌ను కొట్టేయండి అని కోరారు.

