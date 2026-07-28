తమ్మినేని సీతారాం తనయుడికి హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ
మధ్యంతర ముందస్తు బెయిలివ్వాలన్న అభ్యర్థన కొట్టివేత - ఏ-6గా తమ్మినేని సీతారాం, ఏ-7 వాణికి తాత్కాలిక మధ్యంతర ముందస్తు బెయిల్ - తదుపరి విచారణ వరకూ అరెస్ట్ చేయొద్దని దర్యాప్తు అధికారికి సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 10:27 AM IST
High Court Rejected Anticipatory Bail Plea of Tammineni : ఫోర్జరీ పత్రాలు సృష్టించి అక్రమంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న కేసులో వైఎస్సార్సీపీ నేత తమ్మినేని సీతారాం కుమారుడు వెంకట శ్రీరామ్ చిరంజీవి నాగ్కి హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది. ఆయనకు అరెస్ట్ నుంచి రక్షణ కల్పించలేమని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. సొంత సొమ్ముతో ప్లాట్లు కొన్నారని నిరూపించడంలో ఆయన విఫలమయ్యారని పేర్కొంది. మధ్యంతర ముందస్తు బెయిల్ ఇచ్చేందుకు న్యాయస్థానం నిరాకరిస్తూ ఆయన వేసిన అనుబంధ పిటీషన్ను కొట్టివేసింది. కేసులో తమ్మినేని సీతారాం, ఆయన భార్య వాణికి తాత్కాలిక మధ్యంతర ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. బుధవారం విచారణాధికారి ముందు హాజరు కావాలని తమ్మినేని సీతారాంను ఆదేశించింది.
హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ: భూయజమాని బతికి ఉండగానే మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం సృష్టించడం, కోట్లు విలువైన భూమిని అక్రమంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వ్యవహారంపై నమోదైన కేసులో తమ్మినేని సీతారాం తనయుడు నాగ్కు హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అరెస్ట్ నుంచి రక్షణ కల్పించాలని మధ్యంతర ముందస్తు బెయిలివ్వాలని నాగ్ చేసిన అభ్యర్థనను న్యాయస్థానం తోసిపుచ్చింది. ఆయన దాఖలు చేసిన అనుబంధ పిటిషన్ను కొట్టేసింది. ఇదే కేసులో A-6గా ఉన్న తమ్మినేని సీతారాం, A-7 గా ఉన్న ఆయన సతీమణి వాణికి తాత్కాలిక మధ్యంతర ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. తదుపరి విచారణ వరకూ వీరిద్దరినీ అరెస్ట్ చేయొద్దని దర్యాప్తు అధికారికి సూచించింది.
మరోవైపు ఈ నెల 29న ఉదయం 10 గంటలకు ఐవో ముందు హాజరుకావాలని తమ్మినేని సీతారాంను ఆదేశించింది. దర్యాప్తు అధికారి కోరినప్పుడు విచారణకు హాజరవుతూనే ఉండాలని తేల్చిచెప్పింది. దర్యాప్తునకు సహకరించకపోతే మధ్యంతర ముందస్తు బెయిల్ రద్దు చేస్తామని హెచ్చరించింది. వాణి విచారణ విషయంలో చట్ట నిబంధనలను పాటించాలని ఐవోకు సూచించింది. ప్రధాన బెయిల్ పిటిషన్పై విచారణ ఆగస్టు 17కి వాయిదా వేసింది. పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్ వేయాలని పోలీసులను ఆదేశించింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి డాక్టర్ జస్టిస్ వై.లక్ష్మణరావు ఈ మేరకు మధ్యంతర ఉత్తర్వులిచ్చారు.
సివిల్ దావా: తన స్థలాన్ని ఆక్రమించి ప్రహరీ గోడ నిర్మించారని కట్టా జయకిశోర్ అనే వ్యక్తి రెండున్నరేళ్ల కిందటే నాగ్పై సివిల్ కోర్టులో దావా వేశారని న్యాయమూర్తి తెలిపారు. ఆ స్థలాన్ని తిరిగి తనకు అప్పగించాలని కోరినట్లు వెల్లడించారు. ఈ దావాలో తమ్మినేని సీతారాం, ఆయన సతీమణి వాణిని ప్రతివాదులుగా పేర్కొనలేదన్నారు. సీతారాం, ఆయన భార్య స్థలం కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు దస్తావేజులు రాయించుకోలేదని తెలిపారు. సేల్ డీడ్లో వారిద్దరూ సాక్షులు కాదన్నారు. జయకిశోర్ తాజాగా పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో సివిల్ దావా వేసినట్లు, అది పెండింగ్లో ఉన్నట్లు వెల్లడించకుండా గోప్యంగా ఉంచారని చెప్పారు. దావా వేసిన రెండున్నరేళ్ల తర్వాత తాజాగా ఇచ్చిన ఫిర్యాదులోనూ సీతారాం, ఆయన భార్య పాత్రల గురించి స్పష్టంగా పేర్కొనలేదని గుర్తుచేశారు.
వారిరువురి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, వారిపై ఆరోపణలు, నిష్పాక్షిక దర్యాప్తు మధ్య సమతుల్యాన్ని కాపాడాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వారిద్దరిని అరెస్ట్ చేయవద్దని పోలీసులను ఆదేశిస్తున్నట్లు న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు. రజని అనే మహిళ నుంచి మూడు ప్లాట్లు కొనుగోలు చేసినందుకు సొమ్ము చెల్లించినట్లు ప్రాథమిక ఆధారాలను కోర్టు ముందు ఉంచడంలో వెంకట శ్రీరామ్ చిరంజీవి నాగ్ విఫలమయ్యారని న్యాయమూర్తి వ్యాఖ్యానించారు. కేసులో ఆయనపై ఆరోపణలు తీవ్రమైనవిగా ఉన్నాయని ఈ నేపథ్యంలో అరెస్ట్ నుంచి రక్షణ కల్పించాలనే అభ్యర్థనను తిరస్కరిస్తున్నట్లు న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు.
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