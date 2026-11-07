తిరుపతిలో రీపోలింగ్కు హైకోర్టు నిరాకరణ - ఓట్ల లెక్కింపును నిలువరించలేమని వెల్లడి
High Court Rejects Tirupati Repolling: తిరుపతి గ్రామీణ, చంద్రగిరి, పాకాల మండలాల్లో రీపోలింగుకు హైకోర్టు నిరాకరించింది. పరిషత్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపును నిలువరించలేమని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 8:08 AM IST
తిరుపతి జిల్లా తిరుపతి గ్రామీణ, చంద్రగిరి, పాకాల మండలాల పరిధిలోని ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాలకు రీపోలింగ్ నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని (SEC) ఆదేశించడానికి హైకోర్టు నిరాకరించింది. మరోవైపు శనివారం నిర్వహించనున్న ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ నిలువరించలేమని స్పష్టం చేసింది. ఎన్నికల ప్రక్రియపై అభ్యంతరం ఉంటే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాన్ని ఆశ్రయించాలని పిటిషనర్లకు సూచించింది. వ్యాజ్యాన్ని పరిష్కరించింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎం.కిరణ్మయి శుక్రవారం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చారు.
ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల సందర్భంగా 3 మండలాల్లోని పలు వార్డుల్లో అధికారపార్టీకి చెందిన వారు పోలింగ్ బూత్లను స్వాధీనం చేసుకొని రిగ్గింగ్కు పాల్పడ్డారంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేత చెవిరెడ్డి హర్షిత్రెడ్డి, కె.పద్మజ, ఎస్.శ్రీలేఖ హైకోర్టులో వ్యాజ్యం వేశారు. వారి తరఫున న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ పోలింగ్లో జరిగిన అక్రమాలపై ఎప్పటికప్పుడు ఎస్ఈసీ, జిల్లా కలెక్టర్కు మెయిల్ చేసినా స్పందన లేదన్నారు. ఏజెంట్లను బెదిరించి బయటకు పంపారని, కొన్నిచోట్ల నిర్బంధించారని కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు.
ఎస్ఈసీ తరఫున న్యాయవాది ఎన్.అశ్వనీకుమార్ వాదనలు వినిపించారు."అధికారుల నుంచి సమాచారం తెప్పించుకున్నామని, పిటిషనర్లు చెబుతున్న వార్డుల్లో అక్రమాలు జరిగినట్లు వారు పేర్కొనలేదని అన్నారు. అందుకే ఆయా వార్డుల్లో రీపోలింగ్కు ఆదేశించలేదన్నారు. పిటిషనర్లు పంపిన మెయిల్స్పై కలెక్టర్ వెంటనే స్పందించి తగిన భద్రతా చర్యలు తీసుకున్నారని కోర్టుకు వివరించారు.
ఎన్నికల ప్రక్రియపై ఏదైనా అభ్యంతరం ఉంటే పిటిషనర్ ఎన్నికల పిటిషన్ దాఖలు చేసుకోవాలన్నారు. రీపోలింగ్ కోసం వ్యాజ్యం దాఖలు చేయడం తగదని, ఓట్ల లెక్కింపును నిలువరించాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాది స్పందిస్తూ ఎస్ఈసీ చెప్పిన వివరాలను నమోదు చేయాలని కోరారు. ఎన్నికల ట్రైబ్యునల్ను ఆశ్రయించేందుకు వెసులుబాటు కల్పించాలన్నారు. వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం నేడు నిర్వహించనున్న ఓట్ల లెక్కింపును నిలువరించలేమంది. ఎన్నికల ప్రక్రియపై అభ్యంతరం ఉంటే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాన్ని ఆశ్రయించాలని పిటిషనర్లకు సూచించింది. వ్యాజ్యాన్ని పరిష్కరించింది.
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