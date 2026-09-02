స్థానిక ఎన్నికలపై 'సర్' ప్రభావం చూపదు :ఏజీ
సర్ ప్రక్రియ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై ప్రభావం చూపదని హైకోర్టుకు నివేదించిన ఏజీ -సర్ ముగిసే వరకు ఎన్నికలను వాయిదా వేయాలని వైఎస్సార్సీపీ కోరడం సరికాదన్న ఏజీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 12:09 PM IST
High Court Reacts on YSRCP SIR Petition : ఓటర్ల జాబితాలో మార్పులు, చేర్పులు అనేది నిరంతర ప్రక్రియ అని, ఈసీ నిర్వహించే సర్ ప్రక్రియ రాష్ట్రంలో నిర్వహించనున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై ప్రభావం చూపదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అడ్వొకేట్ జనరల్ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ హైకోర్టుకు నివేదించారు.
ఈసీ చేపట్టిన సర్ ప్రక్రియ ముగిసి, తుది ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురించాకే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను నిర్వహించేలా ఆదేశించాలని కోరుతూ వైఎస్సార్సీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి లేళ్ల అప్పిరెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై హైకోర్టు విచారణ జరిపింది. 'సర్' ప్రక్రియ ముగిసే వరకు స్థానిక ఎన్నికలను వాయిదా వేయాలన్న వైఎస్సార్సీపీ కోరిక సరికాదని ప్రభుత్వం తరఫున ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ వాదించారు. గ్రామ పంచాయతీలకు సంబంధించిన వార్డుల వారీ ఓటర్ల జాబితాను ఇప్పటికే ప్రచురించారని, పోలింగ్ స్టేషన్లను నోటిఫై చేసే ప్రక్రియ పూర్తయ్యిందని, అలాగే ఓటర్ల జాబితా సవరణ అనేది నిరంతర ప్రక్రియ అని ఆయన పేర్కొన్నారు. తక్షణమే ఎన్నికలు జరపాలని దాఖలైన మరో పిల్ ధర్మాసనం వద్ద విచారణలో ఉన్నందున, ఈ పిటిషన్ను కూడా అక్కడికే పంపాలని ఏజీ కోరగా అందుకు అంగీకరించిన న్యాయమూర్తి ఈ పిటిషన్ను ధర్మాసనానికి బదిలీ చేయాలని రిజిస్ట్రీని ఆదేశించారు
జాబితా సవరణ నిరంతర ప్రక్రియ: కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం చేపట్టే ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియకు, రాష్ట్రంలో జరిగే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధం లేదని, ఓటర్ల జాబితాలో మార్పులు-చేర్పులు అనేది నిరంతర ప్రక్రియ అని అడ్వొకేట్ జనరల్ (ఏజీ) దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ హైకోర్టుకు తెలిపారు.
సిద్ధంగా ఉన్న జాబితాలు: గ్రామ పంచాయతీల వార్డుల వారీ ఓటర్ల జాబితాను ఇప్పటికే ప్రచురించారని, పోలింగ్ స్టేషన్ల నోటిఫికేషన్ కూడా పూర్తయిందని ఏజీ పేర్కొన్నారు. అలాగే పట్టణ స్థానిక సంస్థల వార్డుల వారీ జాబితా ఈ నెల 3న ప్రచురితమయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. ఓటర్ల జాబితా సవరణలను సాకుగా చూపి ఎన్నికలను వాయిదా వేయడానికి వీల్లేదని సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం స్పష్టమైన తీర్పు ఇచ్చిందని, నోటిఫికేషన్ సమయానికి అందుబాటులో ఉన్న ఓటర్ల జాబితాతోనే ఎన్నికలు నిర్వహించవచ్చని తెలిపారు. అభ్యర్థులు నామినేషన్ వేసే చివరి తేదీ వరకు ఓటర్ల జాబితాలో మార్పులకు వెసులుబాటు ఉంటుందన్నారు.
ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ అక్టోబర్లో: అక్టోబర్ మొదటి వారంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ జారీ అయ్యే అవకాశం ఉందని ఏజీ స్పష్టం చేశారు. స్థానిక ఎన్నికలను తక్షణమే నిర్వహించాలంటూ దాఖలైన పిల్ ఈ నెల 9న హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ముందుకు రానున్న నేపథ్యంలో, వైఎస్సార్సీపీ దాఖలు చేసిన తాజా వ్యాజ్యాన్ని కూడా అదే ధర్మాసనానికి బదిలీ చేయాలని న్యాయమూర్తి జస్టిస్ వి.సుజాత రిజిస్ట్రీని ఆదేశించారు.
వైఎస్సార్సీపీ పిటిషన్, అభ్యర్థన: కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ ముగిసి, తుది జాబితా వచ్చాకే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించేలా ఆదేశించాలని కోరుతూ వైఎస్సార్సీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి లేళ్ల అప్పిరెడ్డి హైకోర్టులో వ్యాజ్యం వేశారు. ఈసీ ఈ ఏడాది జులై 1ని అర్హత తేదీగా తీసుకుని ఓటర్ల సవరణ చేపడుతుంటే, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ మాత్రం అసెంబ్లీ ఓటర్ల జాబితా ఆధారంగా 2026 జనవరి 1ని అర్హత తేదీగా తీసుకుని ఎన్నికలకు వెళ్తోందని పిటిషనర్ తరఫు సీనియర్ న్యాయవాది ఎస్. శ్రీరామ్ కోర్టుకు వివరించారు.
నకిలీ ఓట్ల తొలగింపు ప్రస్తావన: 'సర్' ప్రక్రియలో భాగంగా ముసాయిదా జాబితా నుంచి లక్షల సంఖ్యలో మరణించిన, నకిలీ, వలస వెళ్లిన వారి పేర్లను తొలగించారని, అక్టోబర్ 3 నాటికి ఈ ప్రక్రియ ముగిసి తుది ఓటర్ల జాబితా వస్తుందని పిటిషనర్ పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ నోటిఫికేషన్: ఎస్ఈసీ మాత్రం సెప్టెంబర్ 3 లోగా వార్డుల వారీ ఓటర్ల జాబితాను సిద్ధం చేయాలని నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిందని, కాబట్టి ఒకవేళ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ఇస్తే నామినేషన్ల ప్రక్రియ ముగింపు తేదీ నాటి వరకైనా ఓటర్ల జాబితా సవరణలను పరిగణనలోకి తీసుకునేలా ఆదేశించాలని కోరారు.
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